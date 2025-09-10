Potbelly saute après que Ractrack acquiert une entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 septembre - ** La chaîne de sandwichs Potbelly
PBPB.O fait un bond de 31,8% à 17,02 $ en pré-marché après que Ractrack acquiert PBPB pour 566 millions de dollars dans le cadre d'une opération entièrement en espèces
** Les actionnaires de PBPB recevront 17,12 $ par action, soit une prime de 32,4 % par rapport à la dernière clôture de 12,93 $, selon les calculs de Reuters
** L'opération devrait être conclue au quatrième trimestre 2025
** Si l'accord est résilié sous certaines conditions, PBPB devra payer une indemnité de résiliation de 19,8 millions de dollars
** Jusqu'à la dernière clôture, PBPB est en hausse de 37,3 % depuis le début de l'année
