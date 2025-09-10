 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 763,30
+0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Potbelly saute après que Ractrack acquiert une entreprise
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 15:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** La chaîne de sandwichs Potbelly

PBPB.O fait un bond de 31,8% à 17,02 $ en pré-marché après que Ractrack acquiert PBPB pour 566 millions de dollars dans le cadre d'une opération entièrement en espèces

** Les actionnaires de PBPB recevront 17,12 $ par action, soit une prime de 32,4 % par rapport à la dernière clôture de 12,93 $, selon les calculs de Reuters

** L'opération devrait être conclue au quatrième trimestre 2025

** Si l'accord est résilié sous certaines conditions, PBPB devra payer une indemnité de résiliation de 19,8 millions de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, PBPB est en hausse de 37,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

POTBELLY
17,0250 USD NASDAQ +31,67%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Oseberg, embarcation viking vieille de 1.200 ans, lors de la préparation de son transfert dans une annexe spécialement construite du Musée de l'Age viking d'Oslo, le 1er septembre 2025 ( NTB / Fredrik Varfjell )
    A Oslo, le dernier voyage de bateaux vikings
    information fournie par AFP 10.09.2025 15:51 

    Plus que millénaires, ils ont traversé les épreuves du temps et se préparent à ce qui devrait être leur dernier et, peut-être, plus périlleux voyage: trois bateaux vikings amorcent un déménagement à haut risque vers leur ultime demeure en Norvège. Sur une péninsule ... Lire la suite

  • Un homme marche sur Wall Street devant la Bourse de New York
    Le S&P 500 et le Nasdaq à un pic après un indicateur d'inflation US
    information fournie par Reuters 10.09.2025 15:46 

    La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mercredi au lendemain des records des trois principaux indices de Wall Street, le Dow Jones reprenant son souffle, tandis que le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq accélèrent encore sur la foi d'une baisse imminente ... Lire la suite

  • Népal: le Premier ministre démissionne face à la colère de la rue
    Népal: le Premier ministre démissionne face à la colère de la rue
    information fournie par AFP Video 10.09.2025 15:43 

    Des centaines de manifestants ont incendié mardi le Parlement népalais, dans la foulée de la démission du Premier ministre, au lendemain de manifestations contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption qui ont fait au moins 19 morts.

  • Jerome Powell, le président de la Fed (Crédits: Federal Reserve)
    Fed : de la patience à l’action
    information fournie par TRIBUNE LIBRE 10.09.2025 15:39 

    Par Danny Zaid, gérant de portefeuille, TwentyFour Asset Management Les dernières données sur l'emploi aux États-Unis confirment l'affaiblissement de la demande de main-d'œuvre, amorcé en mai. Sur les trois derniers mois (juin à août), la création d'emplois s'est ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank