Portzamparc toujours à renforcer sur DBV Technologies

(Zonebourse.com) - DBV Technologies bouge peu à la Bourse de Paris ( 0,46%, à 3,064 euros). La société a pourtant annoncé, ce matin, le recrutement du premier participant à une étude clinique de phase 2 pour le patch cutané Viaskin Peanut chez les nourrissons âgés de 6 à 12 mois allergiques à l'arachide.

Ce programme doit permettre de modifier "en profondeur leur allergie afin qu'ils puissent à terme consommer des arachides à volonté, en se reposant sur la forte plasticité immunitaire des individus aux stades les plus précoces de leur développement", explique Portamparc.

De son côté, la société biopharmaceutique indique que tous les participants se verront appliquer quotidiennement le patch Viaskin Peanut pendant 36 mois, tout en suivant un régime alimentaire sans arachides. Au bout de ces trois ans, un test de provocation oral à l'arachide sera réalisé afin de déterminer le régime de consommation d'arachides pour les 12 mois suivants. En fonction des résultats de ce test, certains participants entameront la période de consommation d'arachides de 12 mois sans poursuivre le traitement par le patch, tandis que d'autres continueront à porter le patch.

Pour Portzamparc, il s'agit d'une étude très ambitieuse visant à combattre définitivement cette allergie. Les analystes estiment que la population évaluée reste faible (6 à 12 mois) comparée aux autres essais cliniques (1-3 ans et 4-7 ans), mais ce programme pourrait à terme se substituer à la prise en charge plus tardive de l'allergie. Portzamparc a décidé de ne pas intégrer ce programme dans la valorisation, les programmes sur les 1-3 ans et les 4-7 ans représentant déjà la population visée à terme.

La recommandation est maintenue à renforcer, avec une cible de cours de 4,90 euros.

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