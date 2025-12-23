 Aller au contenu principal
Portzamparc table sur une reprise pour Fountaine Pajot
information fournie par AOF 23/12/2025 à 16:03

(AOF) - Fountaine Pajot (-2,94%, à 105,80 euros) recule à la Bourse de Paris après la présentation de ses résultats annuels décevants. Sur l’exercice 2024-2025, le spécialiste de la fabrication de bateaux de plaisance a vu son excédent brut d’exploitation passer de 60 à 51 millions d’euros, soit un repli de 15%. Parallèlement, le résultat d’exploitation s’est affaissé de 32,35%, à 34,5 millions d’euros. De son côté, le bénéfice net part du groupe a reculé de 10,75%, à 29,9 millions d’euros. Les revenus ont baissé passant de 351,3 à 323,2 millions d'euros.

Pour expliquer cette contreperformance, le constructeur de catamarans de croisière explique que le contexte économique a été marqué par un ralentissement de la demande. Les volumes commercialisés se sont contractés, ce qui explique la baisse de l'excédent brut d'exploitation notamment.

Fountaine Pajot explique toutefois avoir réussi à "préserver un niveau de rentabilité élevé et à protéger ses marges dans un environnement de marché moins porteur".

Le prochain exercice, 2025-2026, est qualifié d'année "de transition stratégique pour préparer le groupe au rebond" selon le communiqué de presse. La société compte anticiper et investir durant cette période afin d'aborder dans les meilleures conditions la phase de reprise du marché.

Pour Portzamparc, avec cette publication, le groupe a prouvé sa capacité à conserver des niveaux de profitabilité "premium", même si la dégradation du résultat d'exploitation est sensiblement plus marquée que celle de l'excédent brut d'exploitation.

En revanche, les analystes ont peu apprécié la dynamique du besoin en fonds de roulement qu'ils ont qualifié de "clairement défavorable", avec un accroissement du besoin de 25,6 millions d'euros, là où ils tablaient sur 10,8 millions d'euros.

En résumé, la société de bourse estime que cette publication est bonne, le discours du management rassure concernant la dynamique commerciale et les nombreux défis industriels sur la saison 2025-2026. Portzamparc est à Acheter sur le titre, assorti d'un objectif de cours de 182 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de près de 67% par rapport à la clôture de lundi.

Valeurs associées

FOUNTAINE PAJOT
105,200 EUR Euronext Paris -3,49%
