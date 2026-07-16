Portzamparc initie le suivi de Sidetrade à l'achat, vise 200 euros

Portzamparc a initié jeudi le suivi du titre Sidetrade à l'achat, avec un objectif de cours de 200 euros, une recommandation favorable qui n'empêchait pas le titre de céder du terrain à la Bourse de Paris.

Dans une note intitulée "un vent de souveraineté dans une plateforme IA", le courtier estime que cette star de la cote, réputée pour ses revenus récurrents et robustes, présente désormais une valorisation attractive après avoir été emportée par la correction sectorielle ayant touché le secteur des logiciels dématérialisés au printemps (la "Saas-pocalypse").

Le broker met en évidence une opportunité qui s'appuie sur le lancement en avril dernier du plan stratégique "O2C Intelligence 2030", destiné à transformer Sidetrade en une plateforme nativement bâtie pour l'IA et pilotée par des agents autonomes.

Une valorisation supérieure à celle de ses comparables, mais qui reste raisonnable

Dans son étude, Portzamparc fait valoir que l'entreprise dispose d'une barrière à l'entrée colossale grâce à son "Datalake", un immense réservoir numérique qui stocke 8 800 milliards de dollars de transactions B2B auprès de 42 millions d'entreprises, une mine de données qu'il juge impossible à répliquer.

De plus, son modèle de facturation globale à l'entreprise (et non par utilisateur) l'immunise contre la baisse des effectifs chez ses clients, tandis que l'utilisation de ses propres modèles de langage (LLM) lui garantit une parfaite maîtrise des coûts sans dépendance aux géants de la tech, ajoute-t-il.

Bien que sa valorisation actuelle reste supérieure à celle de ses concurrents directs, Portzamparc y voit le reflet logique de fondamentaux exceptionnels et de l'enthousiasme du marché pour un virage technologique réussi.

A la Bourse de Paris, l'action Sidetrade cédait 2,4% à 172,2 euros jeudi après-midi en dépit de ces commentaires favorables, ce qui portait autour de 28,8% le repli du titre depuis le début de l'année.