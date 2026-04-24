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Michael Ashley réduit sa part dans Puma à 3,58%
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 15:26

L'homme d'affaires britannique Mike Ashley a réduit sa participation au capital de l'équipementier sportif allemand Puma suite à l'expiration d'instruments financiers, selon un avis financier publié vendredi.

Le fondateur du groupe Frasers (ex-Sports Direct) détenait, en date du 17 avril, 3,58% des droits de vote du groupe basé à Herzogenaurach, contre 5,77% précédemment.

Dans le détail, la participation directe du milliardaire est désormais nulle, contre 0,17% le mois dernier. La part détenue via des instruments financiers est passée de 5,61% à 3,58%, selon le document.

Le milliardaire de 51 ans, notamment connu pour avoir été le propriétaire du club de football de Newcastle United, avait initialement fait bondir le titre Puma de 4,5% lors de l'officialisation de son entrée au capital le 5 mars dernier.

Depuis cette annonce et jusqu'à lundi dernier, l'action de l'équipementier allemand a progressé de plus de 18% à la Bourse de Francfort.

Vers 15h15 vendredi, le titre Puma reculait de 0,8% à 25,08 euros, dans un marché globalement stable.

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