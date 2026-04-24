Wall Street ouvre en hausse: Dow Jones +0,09%, Nasdaq +0,73%, S&P 500 +0,40% tmc/rl

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 18 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, entraînée par l'espoir de nouvelles discussions entre Américains et Iraniens après près de deux mois de guerre au Moyen-Orient, et des résultats trimestriels d'Intel accueillis avec un franc enthousiasme.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones grappillait 0,09%, l'indice Nasdaq avançait de 0,73% et l'indice élargi S&P 500 prenait 0,40%.

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