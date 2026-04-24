Recyclage et réemploi des vêtements : le gouvernement donne de nouvelles orientations

Dans un centre de tri de l'association "Le Relais", à Acigne (Ille-et-Vilaine), le 21 juillet 2025 ( AFP / Damien MEYER )

Le gouvernement souhaite flécher les contributions financières que versent les marques de mode vers la structuration d'une filière industrielle du recyclage textile en France, a annoncé vendredi le ministère de la Transition écologique.

En France, près de 900.000 tonnes de vêtements, linge de maison et chaussures ont été mises sur le marché en 2024, un chiffre considérable et qui pose des défis en termes de gestion des déchets.

En 2007, la France a mis en place une filière dite à responsabilité élargie du producteur (REP) qui, désormais, sur le principe du "pollueur-payeur", permet de collecter une éco-contribution financière auprès de chaque marque qui commercialise en France ce type de produits.

Cette collecte a été confiée à l'éco-organisme Refashion qui compte sur un budget d'1,2 milliard d'euros sur la période 2023-2028. Cette manne doit financer la collecte, le recyclage, la réparation ou le réemploi des vêtements, linge de maison et chaussures usagés.

L'éco-organisme bénéficiera bientôt d'un nouveau cahier des charges "qui sera soumis à concertation" auprès des acteurs concernés "sous un mois", a indiqué le ministère de la Transition écologique dans son communiqué.

Cette "réforme" met fin "à un déséquilibre", estime le gouvernement puisque "l’augmentation des obligations de collecte (des éco-contributions, NDLR) de l’éco-organisme sera désormais synchronisée avec la hausse des capacités locales de recyclage et de réemploi".

En outre, "la traçabilité devient obligatoire pour obtenir un soutien de la REP: chaque flux sera suivi et chaque euro justifié".

En effet, "une prime récompense les démarches vertueuses (des marques, NDLR), tandis qu’une pénalité s’applique si le produit présente certaines caractéristiques ayant un impact plus important sur l’environnement ou la santé", peut-on lire sur un site gouvernemental.