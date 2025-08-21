Porsche va licencier la majorité des employés de sa filiale de batterie, selon les syndicats

Enseigne Porsche à Stuttgart - Zuffenhausen, le 6 mars 2025 ( AFP / SILAS STEIN )

Le constructeur de voitures de luxe Porsche prévoit de licencier la majorité des employés de sa filiale de batteries Cellforce, a appris jeudi l'AFP de source syndicale, un nouveau revers dans le virage électrique de ce fleuron du groupe Volkswagen en crise.

Porsche souhaite limoger 200 des 286 employés de l'unique site de Cellforce, à Kirchentellinsfurt (sud-ouest), a indiqué Kai Lamparter à l'AFP, représentant local du syndicat IG Metall, confirmant une information de l'hebdomadaire Spiegel paru la veille.

M. Lamparter assure avoir été informé d'une annonce de licenciement collectif déposée auprès de l'agence pour l'emploi de Reutlingen.

Propriétaire à 100% de cette filiale créée en 2021, Porsche n'a toutefois pas confirmé l'information du Spiegel.

"Il est probable que les licenciements soient annoncés lundi[...] ce qui est frustrant car de nombreux employés sont en vacances", ajoute le responsable syndical.

Cellforce est spécialisée dans la production de cellules de batteries, élément crucial des voitures électriques.

Mais en avril, Porsche avait prévenu qu'elle annulerait les projets d'expansions de sa filiale, qui a enregistré des "coûts exceptionnels supplémentaires" au premier semestre 2025.

Il s'agit notamment d'amortissements de ses installations de production, à hauteur de 295 millions d'euros.

Autrefois considérée comme une "pièce maîtresse" de la marque du groupe Volkswagen, selon son directeur général Oliver Blume, Cellforce n'est jamais parvenue à rattraper les poids lourds asiatiques du secteur.

En juillet, Porsche avait aussi annoncé préparer un nouveau plan d'économies, après une première vague de 1.900 suppressions de postes annoncée en février.

C'est un nouveau revers pour les constructeurs automobiles allemands, englués dans un virage électrique complexe à cause de coûts de l'énergie élevés et d'une perte de compétitivité à l'international.

Selon le journal Handelsblatt, le spécialiste des voitures de luxe mise désormais sur des fournisseurs externes, comme le chinois CATL ou le sud-coréen LG, dans le domaine des batteries.

L'annonce de licenciements secs est aussi une surprise dans le groupe Volkswagen, qui avait promis de ne pas y recourir lors de la présentation d'un plan d'économies massif en décembre contenant 35.000 suppressions d'emplois, des départs non contraints.

M. Lamparter exige de Porsche d'attendre la mi-septembre pour négocier un accord collectif avec le comité d'entreprise, créé à la début août, plutôt que "de faire face à 200 cas judiciaires individuels".

Le syndicat IG Metall organisera lundi un rassemblement à Kirchentellinsfurt avec des représentants politiques locaux.