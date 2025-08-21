 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 918,30
-0,69%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Porsche va licencier la majorité des employés de sa filiale de batterie, selon les syndicats
information fournie par AFP 21/08/2025 à 14:38

Enseigne Porsche à Stuttgart - Zuffenhausen, le 6 mars 2025 ( AFP / SILAS STEIN )

Enseigne Porsche à Stuttgart - Zuffenhausen, le 6 mars 2025 ( AFP / SILAS STEIN )

Le constructeur de voitures de luxe Porsche prévoit de licencier la majorité des employés de sa filiale de batteries Cellforce, a appris jeudi l'AFP de source syndicale, un nouveau revers dans le virage électrique de ce fleuron du groupe Volkswagen en crise.

Porsche souhaite limoger 200 des 286 employés de l'unique site de Cellforce, à Kirchentellinsfurt (sud-ouest), a indiqué Kai Lamparter à l'AFP, représentant local du syndicat IG Metall, confirmant une information de l'hebdomadaire Spiegel paru la veille.

M. Lamparter assure avoir été informé d'une annonce de licenciement collectif déposée auprès de l'agence pour l'emploi de Reutlingen.

Propriétaire à 100% de cette filiale créée en 2021, Porsche n'a toutefois pas confirmé l'information du Spiegel.

"Il est probable que les licenciements soient annoncés lundi[...] ce qui est frustrant car de nombreux employés sont en vacances", ajoute le responsable syndical.

Cellforce est spécialisée dans la production de cellules de batteries, élément crucial des voitures électriques.

Mais en avril, Porsche avait prévenu qu'elle annulerait les projets d'expansions de sa filiale, qui a enregistré des "coûts exceptionnels supplémentaires" au premier semestre 2025.

Il s'agit notamment d'amortissements de ses installations de production, à hauteur de 295 millions d'euros.

Autrefois considérée comme une "pièce maîtresse" de la marque du groupe Volkswagen, selon son directeur général Oliver Blume, Cellforce n'est jamais parvenue à rattraper les poids lourds asiatiques du secteur.

En juillet, Porsche avait aussi annoncé préparer un nouveau plan d'économies, après une première vague de 1.900 suppressions de postes annoncée en février.

C'est un nouveau revers pour les constructeurs automobiles allemands, englués dans un virage électrique complexe à cause de coûts de l'énergie élevés et d'une perte de compétitivité à l'international.

Selon le journal Handelsblatt, le spécialiste des voitures de luxe mise désormais sur des fournisseurs externes, comme le chinois CATL ou le sud-coréen LG, dans le domaine des batteries.

L'annonce de licenciements secs est aussi une surprise dans le groupe Volkswagen, qui avait promis de ne pas y recourir lors de la présentation d'un plan d'économies massif en décembre contenant 35.000 suppressions d'emplois, des départs non contraints.

M. Lamparter exige de Porsche d'attendre la mi-septembre pour négocier un accord collectif avec le comité d'entreprise, créé à la début août, plutôt que "de faire face à 200 cas judiciaires individuels".

Le syndicat IG Metall organisera lundi un rassemblement à Kirchentellinsfurt avec des représentants politiques locaux.

Environnement
Sport

Valeurs associées

PORSCHE AUTO HLDG SE
37,060 EUR XETRA -0,64%
VOLKSWAGEN
103,300 EUR XETRA -0,29%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Salon de l'emploi pour les travailleurs fédéraux licenciés ces dernières semaines dans le cadre de réductions d'effectifs à Kansas City
    États-Unis: Hausse plus forte que prévu des inscriptions au chômage à 235.000
    information fournie par Reuters 21.08.2025 14:45 

    Les inscriptions au chômage ont augmenté plus que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine au 16 août, à 235.000 contre 224.000 la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 225.000 inscriptions au chômage. ... Lire la suite

  • Rémy Descamps devrait être maintenu numéro pour OL-Metz
    Rémy Descamps devrait être maintenu numéro pour OL-Metz
    information fournie par So Foot 21.08.2025 14:42 

    Il n’est pas près de décamper. Les Lyonnais qui croyaient en lui samedi dernier n’étaient pas forcément nombreux, mais il aura fait taire de nombreux détracteurs. Rémy Descamps a sorti une performance XXL lors de la première journée contre Lens qui lui a valu les ... Lire la suite

  • Un magasin Walmart
    Walmart relève ses objectifs annuels avec la forte demande mais le BPA au T2 déçoit
    information fournie par Reuters 21.08.2025 14:41 

    par Savyata Mishra et Siddharth Cavale Walmart a relevé jeudi ses objectifs de ventes et de bénéfices pour l'exercice en cours, citant une forte demande des consommateurs de tous niveaux de revenus, malgré des hausses de prix liées aux droits de douane. A la Bourse ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump serre la main de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen
    Les Etats-Unis et l'UE finalisent leur accord commercial
    information fournie par Reuters 21.08.2025 14:37 

    par Andrea Shalal et David Lawder Les Etats-Unis et l'Union européenne ont publié jeudi une déclaration conjointe actant l'accord commercial conclu le 27 juillet en Ecosse entre le président américain Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank