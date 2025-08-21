Le coach du Paris FC a tranché entre Obed Nkambadio et Kevin Trapp

Trapp piégé.

Ce mardi, le Paris FC a officialisé l’arrivée de Kevin Trapp en provenance de l’Eintracht Francfort. À 35 ans, l’ancien du PSG a signé un bail avec l’autre club de la capitale jusqu’en 2028. En conférence de presse à deux jours du match contre Marseille, son nouvel entraîneur Stéphane Gilli a évoqué le rôle de l’international allemand dans son effectif cette saison : « L’objectif, c’est qu’Obed Nkambadio soit performant et que les deux autres gardiens, Kevin Trapp et Rémy Riou, soient là pour l’accompagner. J’ai été clair avec Kevin sur ce point . » …

MBC pour SOFOOT.com