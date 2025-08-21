L'euro cède du terrain face au dollar

euro dollar billet (Crédits: Adobe Stock)
(AOF) - L'euro cède 0,32% à 1,1615 dollar alors que l'indice de la confiance des consommateurs dans la zone euro s'est dégradée plus que prévu en août, à -15,5. Il est en-dessous des anticipations des économistes : -15 contre -14,7 en juillet. Par ailleurs, en zone euro, l'indice PMI Composite a progressé à 51,1 en août après 50,9 en juillet, soit le troisième mois consécutif d'amélioration et le plus haut niveau touché depuis mai 2024.
