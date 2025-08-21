 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 950,00
-0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'euro cède du terrain face au dollar
information fournie par AOF 21/08/2025 à 17:24

euro dollar billet (Crédits: Adobe Stock)

euro dollar billet (Crédits: Adobe Stock)

(AOF) - L'euro cède 0,32% à 1,1615 dollar alors que l'indice de la confiance des consommateurs dans la zone euro s'est dégradée plus que prévu en août, à -15,5. Il est en-dessous des anticipations des économistes : -15 contre -14,7 en juillet. Par ailleurs, en zone euro, l'indice PMI Composite a progressé à 51,1 en août après 50,9 en juillet, soit le troisième mois consécutif d'amélioration et le plus haut niveau touché depuis mai 2024.

Devises
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank