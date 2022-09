Porsche, une introduction en Bourse taille XXL

Porsche. Un nom. Une marque de prestige devenue incontournable dans l'industrie automobile. Et désormais l'une des plus grosses introductions en Bourse de l'histoire européenne. La plus importante depuis 2011. Et la deuxième en Allemagne, après celle de l'opérateur Deutsche Telekom en 1996. Le constructeur de la mythique 911, filiale du géant de l'automobile allemand Volkswagen, fait son entrée en trombe sur les marchés financiers ce jeudi 29 septembre.

Le prix d'introduction à la Bourse de Francfort a été fixé à 82,50 euros l'action, en haut de la fourchette annoncée, entre 76,50 et 82,50 euros. Avec près de 114 millions de titres mis en vente, qui correspondent à 12,5 % de son capital, Porsche s'apprête ainsi à lever 9,4 milliards d'euros. La marque devrait être valorisée 75 milliards d'euros. Ce pactole doit financer l'électrification du groupe de Stuttgart, alors que 40 % sont déjà électrifiés (100 % électriques ou hybrides rechargeables), avec notamment les débuts réussis de la Taycan, entièrement électrique. D'ici 2030, Porsche ambitionne de vendre 80 % de véhicules électriques.

Sous la houlette d'Oliver Blume, patron de Porsche devenu au 1er septembre celui de Volkswagen, numéro deux mondial de l'automobile avec ses douze marques (Volkswagen, Audi, Porsche, Lamborghini, Bugatti, Bentley, Seat, Skoda, Volkswagen Véhicules Utilitaires, Man,

