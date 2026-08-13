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Porsche prévoit d'arrêter d'ici 2030 la production du Taycan, son seul modèle 100% électrique
information fournie par AFP 13/08/2026 à 16:36
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Un modèle Taycan de Porsche exposé au salon de l'automobile à Bangkok, le 24 mars 2025 en Thaïlande ( AFP / Chanakarn Laosarakham )

Un modèle Taycan de Porsche exposé au salon de l'automobile à Bangkok, le 24 mars 2025 en Thaïlande ( AFP / Chanakarn Laosarakham )

Le constructeur de voitures de sport de luxe Porsche prévoit de mettre fin d'ici 2030 à la production de son fleuron électrique, le Taycan, dont les ventes se sont effondrées ces dernières années, a rapporté jeudi le magazine économique allemand WirtschaftsWoche.

D'après ce média, "il existerait un accord avec le comité d'entreprise, qui n'aurait toutefois pas encore été consigné par écrit".

Lancé en 2019, le Taycan était la vitrine du groupe automobile de Stuttgart (sud) dans le segment électrique, mais ses ventes se sont effondrées ces dernières années : de près de 41.000 exemplaires en 2023, elles sont tombées à environ 16.000 unités l'an dernier et au premier semestre 2026, à peine plus de 6.000 véhicules seulement ont été écoulés.

Contactée par l'AFP, l'entreprise n'avait pas répondu dans l'immédiat pour confirmer ce projet.

Selon WirtschaftsWoche, qui cite des sources internes, un transfert de la production du Taycan vers l'usine de Leipzig (est) avait d'abord été envisagé, car celle actuellement en charge de ce modèle, à Stuttgart (sud), est en situation de sous-production.

Un modèle Taycan de Porsche assemblé à l'usine de Stuttgart, le 26 septembre 2022 en Allemagne ( AFP / THOMAS KIENZLE )

Un modèle Taycan de Porsche assemblé à l'usine de Stuttgart, le 26 septembre 2022 en Allemagne ( AFP / THOMAS KIENZLE )

Une autre option, celle d'un arrêt rapide de la production du modèle, avait également été étudiée, mais le choix se serait finalement porté sur une sortie progressive du marché d'ici 2030.

La production devrait d'ici là se poursuivre à Stuttgart, selon le magazine.

En 2025, Porsche a opéré un revirement stratégique sur l'électrique en choisissant de prolonger la durée de vie de ses moteurs thermiques et hybrides face à une adoption plus lente que prévu du véhicule électrique en Europe et aux Etats-Unis.

Comme les autres groupes automobiles européens, la filiale du géant Volkswagen, cherche à retrouver la rentabilité, après avoir vu l'année dernière son bénéfice opérationnel s'effondre de plus de 90%.

Le constructeur de la mythique 911 fait également face à des conditions de marché difficiles en Chine, où les groupes locaux exercent une pression intense sur les prix dans le segment du luxe, particulièrement pour les véhicules électriques.

Automobile / Equipementiers

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8 commentaires

  • 17:26

    C'est une grosse dau:be rien à voir avec une voiture d'excellence comme avant...

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