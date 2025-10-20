 Aller au contenu principal
Porsche ouvre sa 9e station de recharge exclusive en Basse-Saxe
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 16:51

Porsche annonce l'ouverture de son neuvième Charging Lounge, situé à Evendorf/Nordheide, près de l'autoroute A7 reliant le nord et le sud de l'Allemagne. Cette nouvelle installation propose six bornes de recharge rapide en courant continu (DC) d'une puissance allant jusqu'à 400 kW, disponibles 24h/24.

Les conducteurs de Taycan et de Macan peuvent ainsi recharger leurs véhicules de 10 à 80% en 18 à 21 minutes. L'espace offre également un environnement haut de gamme, avec coin détente, boissons, Wi-Fi gratuit et surveillance continue.

Le réseau Porsche Charging Lounge compte désormais neuf sites en Allemagne, Autriche et Suisse, tandis que le Porsche Charging Service couvre plus de 900 000 points de recharge dans 27 pays européens, dont 85 000 de plus de 150 kW.

