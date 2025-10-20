Porsche ouvre sa 9e station de recharge exclusive en Basse-Saxe
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 16:51
Les conducteurs de Taycan et de Macan peuvent ainsi recharger leurs véhicules de 10 à 80% en 18 à 21 minutes. L'espace offre également un environnement haut de gamme, avec coin détente, boissons, Wi-Fi gratuit et surveillance continue.
Le réseau Porsche Charging Lounge compte désormais neuf sites en Allemagne, Autriche et Suisse, tandis que le Porsche Charging Service couvre plus de 900 000 points de recharge dans 27 pays européens, dont 85 000 de plus de 150 kW.
Valeurs associées
|43,040 EUR
|XETRA
|+1,77%
A lire aussi
-
L'offre pour acquérir la Bourse d'Athènes est un "vote de confiance en l'économie grecque" selon Euronext
L'offre d'acquisition de la Bourse d'Athènes par l'opérateur boursier Euronext est un "vote de confiance en l'économie grecque", a assuré lundi lors d'une visite à Athènes le PDG d'Euronext, Stéphane Boujnah. Après une sévère crise économique(2010-2018), la Grèce ... Lire la suite
-
Le procès intenté par le site suédois de comparaison de prix Pricerunner, propriété de Klarna, contre Google à qui il réclame plus de 7 milliards d'euros pour avoir fait la promotion de son propre comparateur d'achat dans les résultats de recherche, s'est ouvert ... Lire la suite
-
Les députés de la commission des Finances de l'Assemblée nationale ont commencé lundi l'examen du budget de l’État, à un rythme soutenu, alors que les délais sont particulièrement contraints cette année, et que pèse l'épée de Damoclès d'une adoption par ordonnances ... Lire la suite
-
Seulement 400 fonctionnaires fédéraux vont rester en poste pour assurer la maintenance des ogives nucléaires américaines. Au vingtième jour de la paralysie budgétaire des États-Unis, le "shutdown" s'étend à davantage de secteurs de l'État fédéral : lundi 20 octobre, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer