Porsche Leipzig reçoit l'Automotive Lean Production Award 2025
information fournie par Cercle Finance 12/08/2025 à 11:21
Le site s'est distingué par ses processus de production allégés, numériquement interconnectés et fortement automatisés, alliant qualité et compétitivité.
Selon Albrecht Reimold, membre du directoire en charge de la production, l'usine produit sur une seule ligne trois types de motorisations - essence, hybride et électrique - en flux mixte.
Gerd Rupp, président de Porsche Leipzig GmbH, salue une reconnaissance du travail collectif et de l'optimisation continue des processus. La remise des prix aura lieu les 25 et 26 novembre 2025 lors du congrès Automotive Lean Production à Volkswagen Poznan, en Pologne.
Valeurs associées
|45,420 EUR
|XETRA
|0,00%
