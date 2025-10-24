Porsche, en crise, plonge dans une perte trimestrielle de 1,1 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Perte d'exploitation au troisième trimestre: 966 millions d'euros

*

Les analystes avaient prévu une perte de 611 millions d'euros

*

Le directeur financier avertit que des solutions à grande échelle sont nécessaires dans les négociations sur l'emploi

*

Les droits de douane américains devraient peser pour environ 700 millions d'euros en 2025

*

le dividende de 2025 sera "sensiblement" inférieur à celui de 2024

*

Perspectives maintenues

(Ajout du commentaire du CFO sur les droits de douane américains et le dividende au paragraphe 6) par Rachel More

Porsche a enregistré une perte d'exploitation plus importante que prévu au troisième trimestre, a-t-on appris vendredi, plongeant le constructeur allemand de voitures de sport dans une crise encore plus profonde alors qu'il ralentit son passage aux véhicules électriques et lutte pour enrayer l'effondrement de ses ventes sur son principal marché, la Chine.

La nouvelle souligne à quel point le constructeur automobile, présenté comme l'incarnation des prouesses de l'ingénierie allemande lors de son entrée en bourse en 2022, a été déstabilisé ces derniers mois, notamment par les droits de douane américains sur les importations et une guerre des prix acharnée en Chine.

La perte d'exploitation du groupe s'est élevée à 966 millions d'euros (1,1 milliard de dollars) au troisième trimestre, en baisse par rapport au bénéfice de 974 millions d'euros enregistré à la même période l'année dernière, frappé par des dépenses visant à couvrir une réduction majeure de son expansion dans le secteur des véhicules électriques, annoncée le mois dernier.

Les analystes interrogés par Visible Alpha s'attendaient à une perte d'exploitation de 611 millions d'euros pour la période de juillet à septembre.

UN "CREUX" EN 2025, UN ESPOIR POUR 2026

"Nous nous attendons à ce que 2025 soit le creux qui précède une amélioration notable pour Porsche à partir de 2026", a déclaré le directeur financier Jochen Breckner, avertissant que des "solutions à grande échelle" étaient nécessaires dans le cadre des négociations de restructuration en cours avec les représentants des travailleurs.

Breckner a déclaré que les droits de douane américains se traduiraient par un impact d'environ 700 millions d'euros cette année, ajoutant que Porsche proposerait un dividende nettement inférieur pour 2025 par rapport aux 2,31 euros par action privilégiée versés pour 2024.

Le directeur général de Porsche &P911_p.DE>, Oliver Blume, qui est également directeur général de la société mère Volkswagen &VOWG_p.DE>, cédera le poste de direction de Porsche à l'ancien patron de McLaren, Michael Leiters, au début de l'année 2026, a déclaré le groupe la semaine dernière , à la suite de critiques de longue date de la part des investisseurs concernant le double rôle.

Leiters devrait hériter de l'une des plus graves crises dans le secteur automobile européen en difficulté.

POSSIBILITÉ DE NOUVELLES SUPPRESSIONS D'EMPLOIS

"Nous devons partir du principe que les conditions générales du marché ne s'amélioreront pas dans un avenir prévisible", a déclaré M. Breckner, alors que des négociations sont en cours concernant de nouvelles suppressions d'emplois.

Porsche prévoit déjà de supprimer 1 900 emplois dans les années à venir, en plus des 2 000 licenciements de travailleurs temporaires cette année, et un deuxième train de mesures est attendu d'ici la fin de l'année.

Après une série d'avertissements sur les bénéfices cette année, le constructeur automobile a maintenu ses prévisions pour 2025 vendredi, prévoyant un retour sur les ventes de 2 % au maximum, contre 14 % l'année dernière.

Pour l'ensemble de l'année, Porsche s'attend à un impact de 3,1 milliards d'euros sur ses bénéfices en raison de la révision de sa stratégie en matière de véhicules électriques, de la décision d'abandonner la production de batteries en interne et des coûts de restructuration.

(1 dollar = 0,8575 euro)