Porsche dans le vert après ses trimestriels vendredi soir
Le constructeur automobile allemand a vu son chiffre d'affaires reculer de 4% à 8,7 milliards d'euros, manquant les 8,9 MdsEUR attendus par le bureau d'études, mais son EBIT est ressorti à -966 MEUR, contre -1 MdsEUR anticipé par Oddo BHF.
'Retraité des charges de restructuration, la marge sous-jacente ressort à environ 12%, en amélioration par rapport au deuxième trimestre, soutenue notamment par le prix mix et de moindres taxes douanières', ajoute l'analyste, pointant aussi un FCF robuste à 946 MEUR.
Notant enfin que Porsche a confirmé tous les éléments de sa guidance 2025, Oddo BHF le juge, à la lumière de la performance du trimestre écoulé, 'largement en mesure de l'atteindre, voire la dépasser', et se positionner légèrement au-dessus.
Valeurs associées
|47,920 EUR
|XETRA
|+1,61%
