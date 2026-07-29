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Porsche confirme ses prévisions 2026, la restructuration bat son plein
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 10:35
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(Acctualisé avec détails, citation §§ 3-4 et 8)

Porsche P911_p.DE a confirmé mercredi ses prévisions pour 2026 à l'occasion de la publication de ses résultats du premier semestre, malgré des difficultés persistantes, alors que les mesures de restructuration commencent à porter leurs fruits, selon le constructeur automobile de luxe.

Le président du directoire Michael Leiters a déclaré que l’entreprise, détenue majoritairement par Volkswagen

VOWG_p.DE , avait travaillé sur sa stratégie depuis sa prise de fonctions en début d’année.

Une nouvelle vague de suppressions d’emplois, portant le total à environ 9.000 postes, soit 20 % des effectifs, devrait peser sur les résultats du second semestre à hauteur de 300 à 400 millions d’euros, avec un impact d’ampleur similaire l’année prochaine, a déclaré le directeur financier Jochen Breckner.

"Mais nous sommes convaincus que cet investissement portera bientôt ses fruits", a-t-il ajouté.

Porsche et Volkswagen visent toutes deux une refonte complète de leurs activités, mises à mal par des milliards de droits de douane américains, une concurrence chinoise de plus en plus intense et des pressions sur les coûts en Allemagne.

"Les résultats financiers pour la première moitié de l'année sont conformes à nos attentes", a ajouté Jochen Breckner, citant une gestion rigoureuse des coûts et les effets positifs de la réorientation du constructeur vers des véhicules haut de gamme, générateurs de marges plus élevées.

Le résultat d'exploitation du groupe a progressé de 34% pour atteindre 1,35 milliard d'euros au premier semestre, a indiqué Porsche.

Alors que le chiffre d'affaires a reculé de 5%, l'entreprise a affiché une marge d'exploitation de 7,8% sur cette période de six mois, dépassant ainsi la fourchette cible de 5,5% à 7,5% fixée pour l'ensemble de l'année.

(Rédigé par Rachel More; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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