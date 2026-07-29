 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Porsche confirme ses prévisions 2026 alors que la restructuration bat son plein
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 08:27
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Porsche P911_p.DE a confirmé mercredi ses prévisions pour 2026 à l'occasion de la publication de ses résultats du premier semestre, malgré des difficultés persistantes, alors que les mesures de restructuration commencent à porter leurs fruits, selon le constructeur automobile de luxe.

Le président du directoire Michael Leiters a déclaré que l’entreprise, détenue majoritairement par Volkswagen

VOWG_p.DE , avait travaillé sur sa stratégie depuis sa prise de fonctions en début d’année.

Une nouvelle vague de suppressions d’emplois, portant le total à environ 9.000 postes, soit un emploi sur cinq, devrait peser sur les résultats à hauteur de plusieurs centaines de millions au second semestre 2026, a déclaré le directeur financier Jochen Breckner.

Porsche et Volkswagen visent toutes deux une refonte complète de leurs activités, mises à mal par des milliards de droits de douane américains, une concurrence chinoise de plus en plus intense et des pressions sur les coûts en Allemagne.

"Les résultats financiers pour la première moitié de l'année sont conformes à nos attentes", a ajouté Jochen Breckner, citant une gestion rigoureuse des coûts et les effets positifs de la réorientation du constructeur vers des véhicules haut de gamme, générateurs de marges plus élevées.

Le résultat d'exploitation du groupe a progressé de 34% pour atteindre 1,35 milliard d'euros au premier semestre, a indiqué Porsche.

(Rédigé par Rachel More; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

PORSCHE AG
44,710 EUR XETRA -0,33%
PORSCHE AUTO HLDG SE
28,710 EUR XETRA 0,00%
VOLKSWAGEN
75,400 EUR XETRA +0,13%
VOLKSWAGEN VZ
74,100 EUR XETRA +0,24%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87,28 +2,62%
CAC 40
8 422,69 -0,43%
2CRSI
24,1 -6,30%
HAFFNER ENERGY
0,2795 +9,82%
SOITEC
95,58 -3,82%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank