 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Porsche AG bouge peu après ses semestriels
information fournie par AOF 29/07/2026 à 11:00
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

(Zonebourse.com) - Porsche AG s'affiche en légère hausse à Francfort ( 0,32%, à 45,02 euros) après la publication de résultats semestriels contrastés.

Sur les six premiers mois de l'année, Porsche AG a généré un chiffre d'affaires de 17,23 milliards d'euros, en baisse de 5,1%, tandis que le bénéfice opérationnel du groupe a bondi de 33,9%, passant de 1,01 à 1,35 milliard d'euros. Le groupe explique cette nette amélioration par "une gestion rigoureuse des coûts, des prix et du mix produits, ainsi que par la stratégie privilégiant la valeur aux volumes".

Les mesures de réorganisation stratégique ont représenté une charge nette d'environ 100 millions d'euros au premier semestre. Les coûts d'environ 400 millions d'euros liés aux restructurations en cours ont été largement compensés par des accords conclus avec des fournisseurs, qui ont permis de reprendre environ 300 millions d'euros de provisions constituées l'an dernier dans le cadre de l'ajustement de la stratégie produit.

La marge opérationnelle de Porsche AG est passée de 5,5 à 7,8%, tandis que la marge d'Ebitda de l'activité automobile s'est installée à 18,3%, contre 16% un an plus tôt.

Enfin, le constructeur d'automobiles a confirmé ses objectifs financiers annuels : un chiffre d'affaires compris entre 35 et 36 milliards d'euros, une marge opérationnelle entre 5,5 et 7,5%, une marge de flux de trésorerie net de l'activité automobile de 3 à 5% et une marge d'Ebitda de l'activité automobile entre 15 et 17%.

Jefferies et Oddo BHF peu surpris

Pour Jefferies, ces résultats n'ont réservé aucune surprise après les chiffres préliminaires et les informations déjà publiées par Volkswagen, qui détient 75,8% de Porsche AG. La banque d'investissement américaine souligne toutefois "une meilleure qualité des résultats". La recommandation est à conserver, avec une cible de 41 euros.

Chez Oddo BHF, le sentiment est sensiblement le même et l'on évoque "un deuxième trimestre conforme aux chiffres de Volkswagen, mais meilleur que les attentes initiales grâce aux éléments exceptionnels et au mix produits". Les analystes relèvent que si le chiffre d'affaires a diminué de 5,1% sur un an, il est en hausse de 5% par rapport au premier trimestre. Pour le broker, le principal élément concerne les coûts de restructuration du deuxième trimestre, qui se sont révélés globalement neutres grâce à la reprise de provisions liées aux accords avec les fournisseurs. Oddo BHF conclut en indiquant que la confirmation des objectifs annuels implique une performance plus faible au second semestre. La recommandation sur le titre Porsche AG reste à neutre, avec un objectif de 42 euros.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

PORSCHE AG
44,790 EUR XETRA -0,16%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 29/07/2026 à 11:00:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HERMES INTL
1 487,5 -12,27%
CAC 40
8 394,53 -0,76%
Pétrole Brent
90,74 +6,69%
2CRSI
24,18 -5,99%
HAFFNER ENERGY
0,2855 +12,18%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank