Porsche AG bouge peu après ses semestriels

(Zonebourse.com) - Porsche AG s'affiche en légère hausse à Francfort ( 0,32%, à 45,02 euros) après la publication de résultats semestriels contrastés.

Sur les six premiers mois de l'année, Porsche AG a généré un chiffre d'affaires de 17,23 milliards d'euros, en baisse de 5,1%, tandis que le bénéfice opérationnel du groupe a bondi de 33,9%, passant de 1,01 à 1,35 milliard d'euros. Le groupe explique cette nette amélioration par "une gestion rigoureuse des coûts, des prix et du mix produits, ainsi que par la stratégie privilégiant la valeur aux volumes".

Les mesures de réorganisation stratégique ont représenté une charge nette d'environ 100 millions d'euros au premier semestre. Les coûts d'environ 400 millions d'euros liés aux restructurations en cours ont été largement compensés par des accords conclus avec des fournisseurs, qui ont permis de reprendre environ 300 millions d'euros de provisions constituées l'an dernier dans le cadre de l'ajustement de la stratégie produit.

La marge opérationnelle de Porsche AG est passée de 5,5 à 7,8%, tandis que la marge d'Ebitda de l'activité automobile s'est installée à 18,3%, contre 16% un an plus tôt.

Enfin, le constructeur d'automobiles a confirmé ses objectifs financiers annuels : un chiffre d'affaires compris entre 35 et 36 milliards d'euros, une marge opérationnelle entre 5,5 et 7,5%, une marge de flux de trésorerie net de l'activité automobile de 3 à 5% et une marge d'Ebitda de l'activité automobile entre 15 et 17%.

Jefferies et Oddo BHF peu surpris

Pour Jefferies, ces résultats n'ont réservé aucune surprise après les chiffres préliminaires et les informations déjà publiées par Volkswagen, qui détient 75,8% de Porsche AG. La banque d'investissement américaine souligne toutefois "une meilleure qualité des résultats". La recommandation est à conserver, avec une cible de 41 euros.

Chez Oddo BHF, le sentiment est sensiblement le même et l'on évoque "un deuxième trimestre conforme aux chiffres de Volkswagen, mais meilleur que les attentes initiales grâce aux éléments exceptionnels et au mix produits". Les analystes relèvent que si le chiffre d'affaires a diminué de 5,1% sur un an, il est en hausse de 5% par rapport au premier trimestre. Pour le broker, le principal élément concerne les coûts de restructuration du deuxième trimestre, qui se sont révélés globalement neutres grâce à la reprise de provisions liées aux accords avec les fournisseurs. Oddo BHF conclut en indiquant que la confirmation des objectifs annuels implique une performance plus faible au second semestre. La recommandation sur le titre Porsche AG reste à neutre, avec un objectif de 42 euros.

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