Propagande du Kremlin en France : Xenia Fedorova, chronique pro-russe égérie des médias Bolloré, visée par un arrêté d'expulsion

La chroniqueuse, ancienne directrice de Russia Today France, est déjà interdite de territoire en Allemagne.

Xenia Fedorova, à Paris, le 12 avril 2025 ( AFP / XAVIER GALIANA )

Après des années à essaimer les éléments de langage de Moscou dans le paysage médiatque française, la chroniqueuse pro-russe Xenia Fedorova s'est vu remettre mercredi 29 juillet un arrêté ministériel d'expulsion, a indiqué à l'AFP la place Beauvau, confirmant une information de Libération . "Son comportement porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat" et sa présence sur le territoire français "constitue pour ce motif une menace particulièrement grave et actuelle pour l'ordre public", selon le quotidien Libération , qui cite l'arrêté ministériel visant l'ancienne patronne de la chaîne d'État russe RT en France, accusée d'être la voix du Kremlin.

"Diffusion d'un discours de désinformation et de déstabilisation"

"En déployant ses narratifs", la chroniqueuse de plusieurs radio et chaînes de télévisions dans le giron de Vincent Bolloré "s'inscrit comme un relais des campagnes de désinformation pilotées par les autorités russes" dans le but "de déstabiliser l'ordre public" en France, est-il ajouté. Elle "contribue à la diffusion d'un discours de désinformation et de déstabilisation", "visant à manipuler l'opinion publique", "à saper la confiance des citoyens européens et en particulier des citoyens français en leurs institutions", selon l'arrêté ministériel cité par Libération . Ailleurs en Europe, elle était déjà interdite de territoire allemand, a indiqué une source proche du dossier.

Une vive polémique avait été déclenchée fin mai après la révélation de la prolongation en 2024 pour 10 ans du titre de séjour de la Russe âgée de 45 ans et un article du journal Le Monde qui lui prêtait une influence grandissante sur le milliardaire conservateur.

"Il y a des titres qui sont renouvelés de plein droit pour des étrangers qui sont en situation régulière depuis plusieurs années et qui remplissent des conditions. Il s'en délivre tous les jours", avait alors indiqué le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, assurant qu'il n'y avait eu aucune "intervention" du gouvernement pour cette prolongation.

Ancienne patronne de la chaîne russe RT en France, interdite dans l'UE depuis mars 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Xenia Fedorova défend régulièrement les positions du Kremlin dans les médias dans le giron de Vincent Bolloré. Elle intervient notamment sur CNews et Europe 1 et signe une chronique dans l'hebdomadaire le JDNews . Le gouvernement français et le président de la République, Emmanuel Macron, ont qualifié Xenia Fedorova de "propagandiste" du Kremlin. Des eurodéputés ont demandé à l'Union européenne de prendre des sanctions à son égard. La chroniqueuse a pu compter sur le soutien des dirigeants de la galaxie Bolloré, qui ont invoqué la liberté d'expression et le pluralisme des opinion.