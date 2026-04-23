PoolCorp dépasse ses prévisions de bénéfices grâce à la bonne tenue de la demande de produits d'entretien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur d'équipements de piscine PoolCorp POOL.O a dépassé jeudi les estimations des analystes pour le bénéfice du premier trimestre, aidé par la résistance de la demande pour ses produits de réparation et d'entretien.

La société a augmenté les prix de l'ensemble de ses produits après que les fournisseurs aient répercuté les augmentations de coûts liées aux tarifs douaniers américains. Cela a incité les clients à réparer et à entretenir leurs équipements existants, ce qui a stimulé la demande pour les outils de nettoyage et les pièces de rechange de PoolCorp, entre autres. Une amélioration continue dans les catégories discrétionnaires, y compris les matériaux de construction, a également aidé l'entreprise.

* La société a déclaré que le solde de ses stocks avait augmenté de 14 % pour atteindre 1,7 milliard de dollars au 31 mars, reflétant l'augmentation des achats pour soutenir les niveaux de service et d'autres produits pour servir les clients avant la saison des piscines.

* Le bénéfice ajusté était de 1,43 $ par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,35 $, selon les données compilées par LSEG.

* La marge brute s'est contractée de 20 points de base, reflétant la composition saisonnière du premier trimestre, avec de fortes ventes d'équipements et d'achats anticipés par les clients, partiellement compensées par ses initiatives en matière de prix et de chaîne d'approvisionnement.

* La société basée à Covington, en Louisiane, prévoit un bénéfice par action pour 2026 compris entre 10,87 et 11,17 dollars, contre 10,85 à 11,15 dollars prévus précédemment.

* Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté pour atteindre 1,14 milliard de dollars, contre 1,07 milliard de dollars un an plus tôt.

* Les actions de la société ont augmenté de 3 % dans les échanges avant la mise sur le marché.