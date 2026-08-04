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Polymarket vise une valorisation de plus de 20 milliards de dollars lors d'un tour de table, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 15:09
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec des détails tout au long de l'article)

Polymarket cherche à lever des fonds pour une valorisation supérieure à 20 milliards de dollars, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

La plateforme de marchés prédictifs serait en pourparlers préliminaires pour lever environ 1 milliard de dollars dans le cadre de ce tour de table, ajoute l'article.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante. Polymarket n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Les marchés de prédiction, qui permettent aux utilisateurs de parier sur des résultats de type "oui" ou "non" concernant un large éventail d’événements, ont connu un essor fulgurant et suscitent un vif intérêt de la part des investisseurs.

Peer Kalshi avait déclaré plus tôt cette année avoir levé 1 milliard de dollars pour une valorisation de 22 milliards de dollars. Les dernières discussions de Polymarket interviennent après que la société a levé 1 milliard de dollars pour une valorisation de 15 milliards de dollars en avril, précise l’article.

Intercontinental Exchange ICE.N , la société mère de la Bourse de New York, a investi 600 millions de dollars dans Polymarket en début d’année, ce qui, selon le rapport, s’inscrivait dans le cadre du tour de table d’avril.

Le chiffre d’affaires annualisé de Polymarket avait dépassé le milliard de dollars, avait rapporté Reuters en juin, citant une source proche du dossier.

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