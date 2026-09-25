Polymarket intente une action en justice contre le procureur général de New York pour empêcher la réglementation de son marché de prédiction

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Polymarket a intenté une action en justice jeudi soir contre la procureure générale de New York, Letitia James, et d’autres responsables de l’État, afin de les empêcher de réglementer son marché de prédiction.

Cette action en justice a été déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan, après que Letitia James eut elle-même engagé une action plus tôt dans la journée, accusant Polymarket d'enfreindre la législation de l'État en faisant la promotion de jeux d'argent illégaux.