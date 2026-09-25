Les Pays-Bas fulminent contre l'arbitrage après le nul contre l'Allemagne

Les Oranje rient jaune. Les deux actions polémiques du match ont viré en faveur de l’Allemagne et les Néerlandais n’ont pas apprécié. S’ils ont tout de même réussi à arracher l’égalisation dans le temps additionnel, le résultat aurait pu être tout autre.

Premièrement avec le but de Virgil Van Dijk, dès la 12 e minute, refusé pour une légère faute de Brian Brobbey sur Marc-André Ter Stegen . Pour le défenseur de Liverpool, « le premier but a été refusé beaucoup trop facilement » . Avis non partagé par son ancien coach en Angleterre, Jürgen Klopp : « Il y a eu une faute sur le but de Virgil, certes mineure, mais une faute tout de même, donc ce but a été refusé à juste titre. » …

LP pour SOFOOT.com