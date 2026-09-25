La folle remontada de Curaçao contre le Costa Rica
Avec le cœur. Après avoir pris part à la première Coupe du monde de son histoire cet été, l’État autonome de Curaçao poursuit sa progression. Les hommes de Dick Advocaat disputaient ce jeudi la première journée de la Ligue des nations de la zone CONCACAF face au Costa Rica. Menée 3-0 à l’heure de jeu, The Blue Wave a su réagir en s’offrant une remontada spectaculaire pour finalement l’emporter 4 buts à 3.
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