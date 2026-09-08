Pologne / Éléments à surveiller le 8 septembre

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VARSOVIE, 8 septembre - Voici les principales actualités, communiqués de presse et événements de ce mardi. TOUTES LES HEURES SONT EXPRIMÉES EN GMT (Pologne: GMT + 2 heures):

TAUX D'INTÉRÊT

La réunion de deux jours de la banque centrale polonaise sur les taux d'intérêt débute ce mardi. La décision du Conseil de politique monétaire (MPC) sera publiée mercredi, et les analystes interrogés par Reuters s'attendent à ce que les taux d'intérêt restent inchangés en septembre.

ESPACE AÉRIEN

L'aéroport polonais de Lublin a repris ses activités aériennes après avoir été temporairement fermé en raison d'opérations de l'aviation militaire, a annoncé mardi l'Agence polonaise des services de navigation aérienne (PANSA).

ACCORD ENTRE LA POLOGNE ET LE CANADA

Lundi, les ministres de la Défense de la Pologne et du Canada ont signé un accord de coopération qui portera, entre autres, sur des exercices conjoints et la coopération entre les industries de la défense, a rapporté l'agence PAP.

EMPLOI

32 % des entreprises prévoient d'augmenter leurs effectifs au quatrième trimestre, soit moins qu'au cours des deux trimestres précédents, mais davantage qu'il y a un an, a rapporté le quotidien Rzeczpospolita, citant un sondage réalisé par ManpowerGroup auprès de 525 employeurs.

ORLEN PKN.WA

Le ministère polonais des Biens publics prévoit de céder la majorité de sa participation dans sa plus grande entreprise de défense, PGZ, et l'acheteur pourrait être son premier raffineur, Orlen PKN.WA , a rapporté le quotidien Gazeta Wyborcza, citant le portail XYZ.

Orlen n'a pas souhaité faire de commentaire, tandis que le porte-parole du ministère a déclaré ne pas pouvoir confirmer cette information, ajoutant que des analyses étaient en cours concernant différents scénarios de rationalisation du portefeuille des entreprises, y compris PGZ, a également indiqué Gazeta Wyborcza.

Le ministre polonais des Actifs de l'État, Wojciech Balczun, avait précédemment déclaré à l'agence PAP qu'il souhaitait que certaines entreprises contrôlées par l'État deviennent actionnaires de PGZ afin d'accroître sa crédibilité.

****Reuters n'a pas vérifié les informations rapportées par les médias polonais et ne se porte pas garant de leur exactitude.****

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