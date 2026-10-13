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Pologne - Éléments à surveiller, 13 octobre
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 07:58

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

VARSOVIE, 13 octobre - Voici les principales actualités, dépêches de presse et événements de ce mardi. TOUTES LES HEURES SONT EXPRIMÉES EN GMT (Pologne: GMT + 2 heures):

LE COMMANDANT EN CHEF DE L'Otan

Le commandant en chef de l'Otan a clairement averti la Russie lundi que les forces de l'Alliance détruiraient « tout et n'importe quoi » impliqué dans une attaque si Moscou était « assez imprudente » pour lancer un assaut sur le territoire de l'Alliance.

INCENDIE D'UNE STATION STARLINK

Deux citoyens turcs ont été interpellés en Allemagne dans le cadre d’un incendie survenu dans une station Starlink en Pologne, a déclaré lundi Varsovie, ajoutant qu’elle estimait que la Russie était à l’origine de cet incident.

ATTAQUES DANS DES ÉCOLES

Un déploiement massif de forces de police dans les écoles polonaises a contribué à apaiser les tensions, a déclaré lundi le Premier ministre Donald Tusk, après que trois agressions à l'arme blanche en quatre jours ont fait craindre une vague de violences par imitation.

LE PRÉSIDENT NAWROCKI

Le président polonais Karol Nawrocki espère que le centre de maintenance des missiles de défense aérienne PAC-3 de Lockheed Martin LMT.N , destinés aux systèmes de défense aérienne Patriot, sera implanté en Pologne, a-t-il déclaré au quotidien Rzeczpospolita dans une interview.

****Reuters n'a pas vérifié les informations rapportées par les médias polonais et ne se porte pas garant de leur exactitude.****

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