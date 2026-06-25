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Polestar en baisse après que les États-Unis ont interdit la vente de ses modèles à partir de 2027
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 15:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 juin - ** Les actions du constructeur de véhicules électriques Polestar PSNY.O reculent de 7,4 % à 18,6 dollars en pré-ouverture

** La société indique que les États-Unis lui ont refusé l'autorisation de commercialiser ses véhicules sur le territoire américain à partir de l'année-modèle 2027

** Polestar, dont le siège est en Suède, est détenue majoritairement par le groupe chinois Geely Holding

** Cette annonce intervient alors que les États-Unis s'apprêtent à interdire les voitures fabriquées et exportées depuis la Chine, l'administration Trump s'efforçant de renforcer l'industrie automobile nationale

** La société indique qu’elle continuera à vendre ses stocks existants de Polestar 3 et Polestar 4 aux États-Unis et à assurer l’accès à son réseau de service après-vente

** À la clôture d'hier, l'action avait reculé d'environ 6 % depuis le début de l'année

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