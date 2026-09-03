Polestar en baisse après que le constructeur de véhicules électriques a revu à la baisse ses prévisions de livraisons pour l'ensemble de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** L'action du constructeur de véhicules électriques Polestar PSNY.O recule de 5,7 % à 11,32 dollars lors d'une séance pré-ouverture marquée par la volatilité

** PSNY revoit à la baisse ses prévisions de livraisons pour l'ensemble de l'année , pénalisé par la répression menée par Washington à l'encontre des véhicules liés à la Chine, qui l'a contraint à se retirer du marché américain

** La société suédoise prévoit désormais que la croissance annuelle de son volume de ventes sera à un chiffre (faible à moyen), contre une prévision antérieure de croissance à deux chiffres (faible)

** La perte nette du deuxième trimestre s'est réduite à 459 millions de dollars, la société ayant enregistré une dépréciation de 724 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente

** Elle annonce un chiffre d’affaires de 727 millions de dollars au deuxième trimestre, soit une baisse de 8 % par rapport à l’année précédente

** À la clôture d’hier, l’action PSNY affichait une baisse d’environ 44 % depuis le début de l’année