Polar enregistre une croissance record de ses encours

(NEWSManagers.com) - La société de gestion britannique Polar Capital a vu ses encours croître de 71 % sur l' année au 31 mars à 20,9 milliards de livres.

Cette hausse, la plus forte jamais enregistrée, a notamment été dopée par des souscriptions nettes de 2,1 milliards de livres et des acquisitions lui ayant apporté 1,7 milliard de livres. La société a acquis des équipes de gestion de First Pacific Advisors et Dalton Capital.

Le bénéfice avant impôts est en hausse de 49 % à 75,9 millions de livres. Le bénéfice d' exploitation cœur progresse de 24 % à 51,5 millions.

La croissance se poursuit cette année, puisque les encours au 25 juin s' élèvent à 22,7 milliards de livres, grâce à une collecte de 517 millions de livres sur le trimestre. La société annonce qu' elle va lancer ses premiers fonds " article 9 " grâce au recrutement d' une équipe spécialisée dans l' ESG de Robeco.