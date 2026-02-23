Point marché: Wall Street vue dans le rouge avec les tensions commerciales

L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York

Wall Street est attendue dans le rouge lundi et les Bourses européennes ‌évoluent en ordre dispersé à mi-séance, avec la confusion autour des droits de douane américains tandis que la confiance dans l'ensemble du secteur de l'intelligence artificielle (IA) sera ​mise à l'épreuve avec les résultats de Nvidia cette semaine. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,19% pour le Dow Jones, de 0,25% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,39% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,08% à 8.522,62 points vers 11h27 GMT. A Francfort, ​le Dax recule de 0,48% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,07%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,06%, le FTSEurofirst 300 perd 0,22% et le Stoxx 600 abandonne 0,25%.

La politique commerciale de Washington ​revient sur le devant de la scène après la décision de la Cour ⁠suprême des États-Unis d'annuler les droits de douane dits "réciproques" imposés par Washington à ses partenaires commerciaux en avril dernier, un jugement qui a conduit Donald ‌Trump à annoncer immédiatement une nouvelle surtaxe globale de 10%, qu'il a portée à 15% pendant le week-end.

"D'un point de vue commercial, il est très difficile pour une entreprise de planifier ses activités lorsqu'elle ne sait pas à quoi s'attendre en matière de ​fournisseurs, de chaînes d'approvisionnement et de droits de douane", estime ‌Arthur Laffer Jr, président de Laffer Tengler Investments.

"C'est une préoccupation majeure pour les entreprises américaines, et c'est pourquoi ⁠il était vraiment important de régler cette question le plus rapidement possible, afin que les entreprises sachent à quoi s'attendre et puissent planifier en conséquence", selon lui.

On ne sait pas encore quand ces nouveaux droits de douane seront imposés, quels produits en seront exemptés et si tous les pays seront soumis à un taux de ⁠15%. Certains, dont le Royaume-Uni et ‌l'Australie, bénéficiaient d'un taux de 10% sous les anciennes dispositions, tandis que de nombreux pays d'Asie étaient soumis à des taux ⁠plus élevés. Et la question commerciale survient au cours d'une semaine qui s'annonce déjà chargée, en particulier pour le secteur technologique qui attend les résultats du géant des ‌semi-conducteurs Nvidia mercredi, dans un contexte de doutes concernant le retour sur investissements dans le secteur de l'IA.

VALEURS ⁠EN EUROPE

Le fabricant français de spiritueux Pernod Ricard recule de plus de 3% après que Deutsche Bank a ⁠abaissé sa recommandation sur la valeur à "vendre", ‌citant la surperformance récente de son action et de perspectives de croissance incertaines. Son rival Rémy Cointreau cède aussi d'environ 3% dans les premiers échanges.

À Paris également, ​Exosens perd 2,93% après avoir publié les résultats de son exercice 2025.

TAUX

Les rendements américains ‌évoluent peu. Celui des Treasuries à dix ans abandonne 1 point de base à 4,0749%. Le deux ans perd 0,8 point de base à 3,4717%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans perd ​0,4 point de base à 2,7346%. Le deux ans recule de 1,4 points de base à 2,0560%.

CHANGES

Le dollar baisse après que la décision de la Cour suprême des États-Unis d'annuler les droits de douane imposés par Donald Trump a suscité une nouvelle incertitude politique, alimentée par les craintes d'un conflit avec l'Iran.

Le dollar ⁠perd 0,10% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,1% à 1,1792 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole baissent légèrement alors que les États-Unis et l'Iran se préparent à une troisième série de négociations sur le nucléaire, apaisant les craintes d'un conflit potentiel, tandis que les dernières mesures sur les droits de douane du président Donald Trump ont créé une incertitude quant à la croissance mondiale et à la demande de carburant.

Le Brent perd 0,63% à 71,31 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne lui aussi 0,63% à 66,07 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 23 FEVRIER :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 15h00 Commandes à l'industrie décembre 0,7% 2,7%

(Certaines données peuvent accuser un ​léger décalage)

