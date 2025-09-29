Point hebdomadaire sur les actions américaines : Repenser

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Mise à jour du graphique)

29 septembre - ** Le S&P 500 .SPX interrompt sa série de gains de trois semaines et recule de 0,3 % alors que les données économiques solides soulèvent des questions sur les perspectives de nouvelles réductions des taux d'intérêt de la Fed .N

** Le Dow .DJI recule de 0,1%, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC recule de 0,7%, rompant ainsi une série de trois semaines de hausse

** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR s'élève à environ 4,18%, pour sa deuxième hausse hebdomadaire consécutive US/

** La majorité des secteurs reculent: Les services de communication et les matériaux sont les plus en difficulté, tandis que l'énergie va de l'avant ** Les services de communication .SPLRCL chutent de 2,7%. Match MTCH.O chute après que le Facebook Dating de Meta

META.O ait ajouté de nouvelles fonctionnalités Et Meta recule après avoir été accusée par l'UE de ne pas avoir suffisamment contrôlé les messages illégaux, risquant ainsi des amendes A l'inverse, Walt Disney DIS.N progresse ce mercredi, le retour de Jimmy Kimmel à la télévision de fin de soirée ayant propulsé l'audience à son plus haut niveau depuis 10 ans, tout en accumulant les vues sur les médias sociaux Le fabricant de jeux vidéo Electronic Arts EA.O monte en flèche le vendredi après que les médias ont fait état d'un accord de privatisation ** Matériaux .SPLRCM fondent de 2%. Freeport-McMoRan FCX.N plonge de ~20% sur la semaine après avoir déclaré un cas de force majeure à la mine de Grasberg en Indonésie, et prévu une baisse des ventes de cuivre et d'or ** Le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD chute de 1,2%. Carmax KMX.N chute à son plus bas niveau depuis plus de cinq ans, les stocks excédentaires et la chute des prix des voitures d'occasion ayant entamé les bénéfices du 2ème trimestre. KMX perd 23% Les biens de consommation de base .SPLRCS reculent de 1,1%. Kenvue KVUE.N s'effondre après que le président Trump a établi un lien entre l'autisme et le Tylenol Costco COST.O plonge alors que les résultats trimestriels, supérieurs aux attentes, de la chaîne de magasins à adhésion sont accueillis de manière mitigée ** Les valeurs industrielles .SPLRCI progressent de 0,1%. Boeing BA.N monte en puissance, la FAA autorisant l'entreprise à délivrer des certificats de navigabilité pour certains avions 737 MAX et 787 ** Tech .SPLRCT en hausse de 0,3%. Intel INTC.O bondit de 20% sur la semaine dans le sillage d'un rapport indiquant que le fabricant de puces en difficulté cherche un investissement de la part d'Apple Nvidia NVDA.O atteint un niveau record après le dévoilement d'un investissement de 100 milliards de dollars dans OpenAI

L'indice des semi-conducteurs .SOX grimpe de ~1% Apple AAPL.O augmente grâce aux premiers signes d'une forte demande pour l'iPhone 17 ** L'indice de l'énergie .SPNY augmente de 4,7%. Le groupe ajoute aux gains hebdomadaires antérieurs vendredi après que la Russie réduit les exportations de carburant suite aux attaques de l'Ukraine sur son infrastructure énergétique. SPNY enregistre sa meilleure semaine depuis la mi-juin O/R ** Entre-temps, parmi les investisseurs individuels, le sentiment se déplace vers 'neutre'

** La performance du SPX depuis le début de l'année: