POINT HEBDO-Une rentrée chargée et à haut risque pour les marchés

La rentrée s'annonce déjà bien remplie pour les investisseurs, avec une réunion des ministres des Finances des pays membres du G20, la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis et des chiffres de l'inflation de la zone euro, ainsi que les réunions des banques centrales du Canada et de la Nouvelle-Zélande.

Tour d'horizon des perspectives de marchés dans les jours à venir:

1/ DE JACKSON HOLE À ASHEVILLE

Les responsables des banques centrales du monde entier quitteront les montagnes du Wyoming après le symposium de Jackson Hole pour se rendre à Asheville, en Caroline du Nord, à l'occasion de la réunion des ministres des Finances du G20 prévue lundi et mardi.

L'administration américaine espère notamment voir le G20 conclure un accord sur les moyens de stimuler la croissance économique, réduire les déséquilibres et relever les défis de la dette souveraine, selon un haut responsable du département du Trésor.

L'absence du gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda, à Jackson Hole concentre encore davantage l'attention des investisseurs sur la réunion d'Asheville, à laquelle il devrait participer aux côtés du ministre japonais des Finances.

Le mois de septembre s'ouvre sur un contexte particulièrement tendu, où la situation géopolitique, les échéances électorales et les décisions relatives aux taux d'intérêt sont autant d'événements susceptibles de perturber les marchés.

Les réunions de septembre de la Réserve fédérale (Fed) et de la BoJ s'annoncent déjà comme des événements à haut risque, l'impasse diplomatique au Moyen-Orient attisant les tensions inflationnistes

La France doit relever le défi de mener à bien un débat budgétaire périlleux à quelques mois de l'élection présidentielle de 2027, et les élections régionales en Allemagne pourraient mettre à l'épreuve la position du chancelier Friedrich Merz.

Comme si cela ne suffisait pas, les investisseurs ont également les yeux rivés sur le budget britannique et sur les élections de mi-mandat aux États-Unis.

2/ IMPACT SUR LE DOLLAR Une autre source potentielle de volatilité provient des bons du Trésor américain, qui pourraient mettre à l'épreuve la détermination du secrétaire au Trésor, Scott Bessent, à limiter la hausse des coûts de financement des États-Unis.

Le Trésor a annoncé ce mois-ci son intention de doubler ses achats d'obligations à long terme une réaction à la hausse vertigineuse des rendements des titres à 30 ans, qui ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007.

La mesure est toutefois susceptible, à terme, de peser sur le dollar : si le Trésor plafonne les coûts d'emprunt à long terme par le biais de rachats d'obligations, les investisseurs pourraient répercuter sur la monnaie américaine leurs inquiétudes concernant une dette qui dépassé déjà les 40.000 milliards de dollars.

Le billet vert et les bons du Trésor américain se sont stabilisés ces derniers jours après une vague de ventes, mais cela n'a pas mis fin aux rumeurs de dépréciation.

L'or XAU= a bondi de 13% ce mois-ci et se dirige vers sa plus forte hausse mensuelle depuis 1999. Le bitcoin semble également en profiter, repassant mardi dernier au-dessus des 80.000 dollars.

3/ UN ÉVÉNEMENT ISOLÉ ? Le rapport sur l'emploi américain attendu vendredi devrait permettre de déterminer si le marché du travail est en train de ralentir ou si les chiffres peu encourageants du mois dernier constituaient un phénomène ponctuel.

Selon les économistes interrogés par Reuters, le rapport devrait faire état d'une hausse modeste de 45.000 emplois en août, après 23.000 destructions de postes en juillet.

Les chiffres de juillet ont apaisé les craintes des marchés concernant les hausses des taux à court terme, même si les opérateurs continuent d'indiquer une probabilité supérieure à 50% qu'un relèvement intervienne avant la fin de l'année.

L'inflation PCE reste supérieure à l'objectif de 2% fixé par la Fed, selon les données publiées cette semaine.

Les rapports sur l'activité dans les secteurs manufacturier et des services sont attendus dans les jours à venir.

Les résultats trimestriels de Broadcom AVGO.O , prévus mercredi, devraient retenir l'attention après que ceux du géant des semi-conducteurs Nvidia NVDA.O ont mis en évidence une forte demande en matière de calcul pour l'IA, rassurant le marché.

4/ LE MENU DES BANQUES CENTRALES La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) annoncera mercredi sa décision de politique monétaire et une hausse des taux à 2,75% semble acquise, l'économie continuant de faire face à des pressions inflationnistes croissantes.

L'inflation s'est accélérée au deuxième trimestre pour atteindre son plus haut niveau depuis deux ans et demi, sous l'effet d'une forte hausse des prix des carburants, et avec l'impasse diplomatique au Moyen-Orient, les coûts énergétiques ne devraient pas baisser de sitôt.

Les investisseurs tablent sur des taux atteignant 3,0% d'ici décembre et 3,5% l'année prochaine.

À Ottawa, la Banque du Canada (BoC), également attendue mercredi, doit maintenir ses taux inchangés jusqu'à une date bien avancée de l'année prochaine, les pressions sur les prix restant largement maîtrisées, même si tensions commerciales avec les États-Unis ajoutent de l'incertitude aux perspectives économiques.

5/ L'INFLATION INQUIÈTE

Les investisseurs prendront connaissance mardi des chiffres de l'inflation dans la zone euro, qui devrait atteindre 3,3% en août, leur plus haut niveau depuis près de trois ans, en raison de la hausse des coûts énergétiques.

La Banque centrale européenne (BCE) sera très attentive aux données hors alimentation et énergie, qui sont très volatiles et qui devraient se rapprocher de son objectif d'inflation de 2%, tout en restant au-dessus de ce niveau.

La principale crainte de la BCE est que la hausse des prix de l'énergie se répercute sur l'inflation générale.

Les opérateurs sont convaincus que la BCE relèvera ses taux lors de sa réunion de septembre et il faudrait que le chiffre de mardi soit très faible pour inverser ces paris, même s'il peut toujours influencer les anticipations à plus long terme.

Les marchés anticipent une nouvelle hausse des taux dans la zone euro d'ici début 2027, mais des sources ont indiqué à Reuters que les responsables de la BCE ne sont guère enclins à signaler un nouveau resserrement lors de la réunion de septembre.

L'Islande se prononcera par ailleurs ce week-end lors d'un référendum sur la réouverture des négociations d'adhésion à l'Union européenne (UE), un débat ravivé par la hausse du coût de la vie et les menaces du président américain Donald Trump de prendre le contrôle du Groenland voisin, ce qui soulève des interrogations sur la défense de l'Islande.

(Graphiques par Sumanta Sen, compilé par Dhara Ranasinghe ; version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)