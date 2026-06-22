POINT HEBDO-Le moral des marchés à nouveau soumis aux difficiles négociations USA-Iran

(Actualisé avec négociations entre les Etats-Unis et l'Iran en Suisse, résultats préliminaires de l'élection présidentielle en Colombie, nouvelle entrée sur la crise politique au Royaume-Uni)

Un premier cycle de discussions entre des responsables américains et iraniens s'est achevé lundi en Suisse et les médiateurs ont indiqué que Washington et Téhéran s'étaient entendus sur une feuille de route en vue d'un accord définitif dans un délai de 60 jours.

Ces avancées interviennent après plusieurs jours de tensions, marqués par l'annonce par Téhéran d'une nouvelle fermeture du détroit d'Ormuz et par les nouvelles menaces du président américain Donald Trump de reprendre les attaques contre l'Iran.

Les investisseurs resteront attentifs à l'évolution des négociations, mais l'actualité ne s'arrête pas pour autant : des données économiques clés sont attendues aux États-Unis et en Australie, les Colombiens ont élu à la présidence le candidat de l'ultradroite et le poste du locataire du 10 Downing Street est à nouveau secoué par les turbulences de la scène politique britannique.

Tour d'horizon de la semaine à venir pour les marchés financiers :

1/ ENCORE UNE FOIS

Donald Trump et son homologue iranien Massoud Pezeshkian ont signé mercredi le protocole d'accord visant à mettre fin à la guerre en Iran, ce qui a été salué par les marchés et a notamment fait reculer les prix du pétrole sous la barre des 80 dollars.

Les premiers jours qui ont suivi la conclusion de l'accord préliminaire ont toutefois été plutôt mouvementés.

Un premier cycle de discussions s'est achevé lundi, après une démarrage tendu marqué par l'annonce par Téhéran d'une refermeture du détroit d'Ormuz, le régime accusant les États-Unis et Israël de ne pas respecter l'accord provisoire signé pour mettre fin aux hostilités, y compris au Liban.

Les sites de suivi indiquent une baisse du nombre de navires en transit après le passage de 32 navires vendredi et de 26 samedi.

La question essentielle est toutefois de savoir si l'accord sera maintenu et débouchera sur une paix durable.

Les deux belligérants sont notamment convenus d'un mécanisme visant à mettre fin aux combats au Liban et ont ouvert une ligne de communication pour contribuer à assurer le passage en toute sécurité des navires commerciaux à travers le détroit d'Ormuz, selon un communiqué conjoint du Qatar et du Pakistan, pays assurant la médiation entre les Etats-Unis et l'Iran.

Les investisseurs pourront par ailleurs se faire une idée de l'état de l'économie en analysant les données préliminaires sur l'activité du secteur privé en juin, attendues mardi.

2/ NOUVEAU TEST D'INFLATION

La géopolitique en soi n'est pas la seule source de préoccupation pour les investisseurs, loin s'en faut.

Les investisseurs auront la semaine prochaine une nouvelle occasion d'analyser l'évolution des prix après une réunion de la Réserve fédérale (Fed) perçue comme "belliciste" par les marchés.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE), qui sera publié jeudi, sera analysé à la lumière des nouvelles prévisions de la Fed, selon lesquelles la mesure sous-jacente devrait terminer l'année à 3,3%, bien au-dessus de l'objectif de 2% fixé par la banque centrale.

Les anticipations d'une hausse des taux américains en 2026 se sont renforcées à l'issue de cette première réunion présidée par Kevin Warsh, même si certains investisseurs estiment que le recul des cours du pétrole rend un resserrement de la politique monétaire moins nécessaire.

La volatilité pourrait en tout cas s'accentuer, car le nouveau patron de la banque centrale a également lancé une réforme du fonctionnement de l'institution, notamment en matière de communication, ce qui pourrait priver les marchés d'indications clés leur permettant de se forger une opinion.

Du côté des résultats, ceux de Micron Technology MU.O , attendus mercredi, vont à nouveau attirer l'attention sur le secteur en plein essor des semi-conducteurs.

Les chiffres du géant du transport de colis FedEx FDX.N , véritable baromètre de l'activité économique, seront également dans le viseur des marchés mardi.

3/ PRIX ET EMPLOI EN AUSTRALIE

L'Australie publiera dans les prochains jours des données sur l'inflation et l'emploi qui pourraient influencer les perspectives en matière de politique monétaire.

Après trois des taux d'intérêt cette année, la Banque de réserve d'Australie (RBA) a maintenu mardi dernier son taux directeur à 4,35%, le plus élevé parmi les marchés développés, tout en indiquant qu'un nouveau relèvement pourrait s'avérer nécessaire pour maîtriser les pressions sur les prix.

La prochaine publication de l'indice des prix à la consommation aura lieu mercredi prochain et les chiffres de l'emploi sont attendus le lendemain.

Le taux de chômage a atteint en mai son plus haut niveau depuis quatre ans et demi, à 4,5%, s'inscrivant dans une série de données économiques moroses qui ont influencé la décision de la RBA.

Les marchés indiquent une probabilité d'une sur quatre d'une hausse des taux en août, et d'environ deux sur trois d'une hausse d'ici la fin de l'année.

4/ LA DROITE DE RETOUR EN COLOMBIE

Abelardo De La Espriella, candidat de l'ultradroite, s'est imposé de justesse au second tour de l'élection présidentielle colombienne qui s'est tenue dimanche, selon les résultats préliminaires, les électeurs ayant plébiscité sa promesse, soutenue également par Donald Trump, de lutter contre la criminalité et de renforcer l'économie.

La victoire de cet avocat, novice en politique, met fin à l'ère de Gustavo Petro, le premier président de gauche de l'histoire du pays, accélérant ainsi le virage à droite qui gagne toute l'Amérique latine.

Il hérite d'un pays aux finances publiques fragiles, où l'investissement privé stagne et où le Congrès est fragmenté.

Le programme d'Abelardo De La Espriella était le favori des marchés : il prévoit une moindre intervention de l'État, une baisse de l'impôt sur les sociétés et la reprise de l'exploration pétrolière.

Le second tour de l'élection présidentielle opposait Abelardo De La Espriella au sénateur de gauche Iván Cepeda, soutenu par le président sortant et qui s'était engagé à poursuivre le programme social et économique de son mentor.

5/ TURBULENCES À LONDRES

Le Premier ministre Keir Starmer pourrait annoncer lundi un calendrier pour son départ et amorcer un transfert ordonné du pouvoir à son rival, le maire travailliste du Grand Manchester Andy Burnham, ouvrant ainsi la voie au septième dirigeant britannique en une décennie.

The Observer a même rapporté dimanche que Keir Starmer pourrait démissionner dès lundi, semblant ainsi céder à la pression accrue qui pèse sur lui depuis le retour au Parlement d'Andy Burnham, qui a facilement remporté vendredi l'élection législative partielle de la circonscription de Makerfield, dans le nord-ouest de l'Angleterre.

Les actifs britanniques, et tout particulièrement la livre, qui cède du terrain lundi matin, et la dette souveraine, seront donc étroitement surveillés.

La Grande-Bretagne affiche les coûts de financement les plus élevés parmi les pays du G7, en raison de son endettement élevé, de plusieurs années de croissance anémique, de ses difficultés à réduire ses dépenses et de l'augmentation des investissements dans des domaines tels que la défense.

Les nouvelles turbulences de la vie politique britannique surviennent moins de deux ans après la victoire électorale écrasante des travaillistes et dix ans après le "oui" retentissant des Britanniques en faveur de la sortie de l'Union européenne (UE).

(Compilé par Alun John, graphiques réalisés par Pasit Kongkunakornku, version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)