information fournie par Boursorama avec Media Services • 22/06/2026 à 10:19

Guerre en Ukraine : une vague de drones ukrainiens provoque la fermeture des quatre aéroports de Moscourones

Le maire de Moscou a annoncé que quelque 59 drones avaient été abattus par les défenses antiaériennes, évoquant des essaims volant en direction de la capitale.

( AFP / TATYANA MAKEYEVA )

Les autorités russes ont ordonné une brève fermeture des quatre aéroports moscovites lundi 22 juin après la destruction de près de 60 drones ukrainiens en une heure et demie.

Les autorités aéroportuaires avaient ordonné, entre 2h39 et 5h16 locales (23h39 GMT dimanche à 2h16 lundi), la fermeture successive des infrastructures de Cheremetievo, Zhoukovski, Domodedovo et Vnoukovo.

Intensification des attaques

Dans une série de messages sur Telegram, le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, dénombrait alors quelque 59 drones abattus par les défenses antiaériennes, évoquant des essaims volant en direction de la capitale.

Les autorités ont néanmoins annoncé à 5h39 (2Hh9 GMT) la levée de toutes les restrictions.

L'Ukraine a intensifié dernièrement ses attaques contre la Russie, qui bombarde de son côté quotidiennement son voisin depuis le début de la guerre en février 2022.