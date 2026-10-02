POINT HEBDO-Douche froide pour les marchés sur fond d'inflation et de budgets incertains

Les marchés mondiaux commencent à prendre la mesure de la réalité : les coûts de financement ont atteint leur plus haut niveau depuis deux décennies, le baril de pétrole s'est stabilisé autour de 100 dollars et les banques centrales relèvent leurs taux d'intérêt les unes après les autres pour tenter de contenir l'inflation.

Un cumul qui exerce une pression croissante sur les gouvernements, les investisseurs et les ménages, et tempère en partie l'enthousiasme que l'intelligence artificielle (IA) avait suscité au cours des premiers mois de l'année.

Les turbulences politiques et budgétaires en France et les élections au Brésil, l'une des grandes puissances économiques d'Amérique latine, ne manqueront pas de tendre un peu plus l'atmosphère dans les prochains jours.

Tour d'horizon des perspectives de marchés dans les jours à venir:

1/ DÉJÀ-VU EN FRANCE ?

Le gouvernement français, sans majorité à l'Assemblée nationale, a annoncé jeudi 43 milliards d'euros de nouvelles économies dans le budget 2027 et des semaines de débats houleux s'annoncent désormais, les partis d'opposition durcissant leurs positions en vue de l'élection présidentielle de l'année prochaine.

Une discussion budgétaire au Parlement qui se déroulera sous le regard des marchés, attentifs depuis des années aux finances publiques de la France en raison de sa dette publique élevée et de crises politiques à répétition.

Le rendement de l'OAT à 10 ans FR10YT=RR a atteint cette semaine son plus haut niveau depuis 2002, frôlant le seul seuil psychologique des 5%.

L'agence de notation financière Moody's a posé vendredi un diagnostic pessimiste sur la situation politique et économique de la deuxième économie de la zone euro, estimant qu'il est loin d'être certain qu'un compromis puisse être trouvé sur le budget.

La dette publique française s'est établie à 119,0% du produit intérieur brut (PIB) à la fin du deuxième trimestre, un chiffre qui dépasse les niveaux observés pendant la crise sanitaire liée au COVID-19, et l'Agence France Trésor (AFT) prévoit déjà un montant record de 340 milliards d'euros d'obligations en 2027.

La France est de plus confrontée à une crise qui a pris de court l'exécutif, une fronde lycéenne et étudiante qui a dégénéré en incidents violents.

Le mouvement de contestation des lycéens s'est durci : ils dénoncent la détérioration des conditions d'apprentissage, les classes surchargées et le manque d'enseignants.

2/ LE MARCHÉ DES CHANGES S'AGITE

Les marchés des changes sortent définitivement de leur torpeur estivale : le dollar s'apprécie et des difficultés s'annoncent pour l'euro.

L'indice qui mesure la valeur de la devise américaine par rapport à six autres devises .DXY progresse pour la troisième semaine consécutive, atteignant son plus haut niveau depuis 18 mois et contredisant ainsi les prévisions qui tablaient sur une poursuite de la faiblesse observée en 2025.

Cette embellie est favorisée par une croissance toujours solide, les rendements élevés de la dette souveraine américaine et la flambée des cours du pétrole et du gaz, un facteur qui profite à un exportateur d'énergie comme les États-Unis.

Les facteurs négatifs ailleurs sont tout aussi importants ; il y a des raisons de s'inquiéter pour la livre sterling et le yen, mais c'est l’euro qui se démarque le plus.

Les marchés obligataires du bloc sont en pleine tourmente, les coûts énergétiques risquent de freiner la croissance et cette conjoncture pourrait à son tour limiter les hausses des taux d'intérêt de la BCE.

La monnaie européenne est passée sous la barre des 1,13 dollar pour la première fois depuis mai 2025, tandis que les paris sur une baisse plus marquée se sont intensifiés.

Signe d'une faiblesse plus générale, l'euro s'est également déprécié face à la livre sterling, au yen et au franc suisse.

3/ RENDEZ-VOUS DÉCISIF AU BRÉSIL

Quelque 160 millions d'électeurs brésiliens sont appelés aux urnes dimanche à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, un scrutin décisif pour le plus grand pays d'Amérique du Sud qui déterminera s'il emprunte à son tour le virage ultra-conservateur observé sur le continent.

Le président sortant de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, est au coude-à-coude avec le sénateur de droite Flavio Bolsonaro, fils de l'ex-président Jair Bolsonaro, condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat.

Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue — ce qui est prévisible — au premier tour, un second tour aura lieu le 25 octobre.

Pour les investisseurs, les enjeux sont de taille. Les taux d'intérêt élevés du Brésil ont fait du real une valeur sûre pour les opérations de "carry trade", mais ils pèsent également sur les ménages et les entreprises et alimentent les inquiétudes sur la croissance.

Quel que soit le vainqueur, le prochain président héritera d'un casse-tête budgétaire et les marchés restent sceptiques quant à la capacité de l'un ou l'autre camp à remettre le fardeau croissant de la dette brésilienne sur une trajectoire plus viable.

4/ LE POINT SUR LA FED

Les investisseurs chercheront de nouveaux indices sur les intentions de la Réserve fédérale (Fed) en matière de taux d'intérêt, après le premier relèvement des coûts d'emprunt décidé par la banque centrale américaine depuis trois ans.

Le compte rendu de la réunion du mois dernier sera publié mercredi ; la Fed avait alors laissé entendre que d'autres resserrements monétaires interviendraient avant la fin de l'année pour freiner une inflation au-dessus de sa cible.

En début de semaine, les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux indiquaient que les marchés s'attendaient à une nouvelle hausse en octobre, mais ces anticipations se sont atténuées.

L'inflation PCE a moins augmenté que prévu en août, tandis que le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré mardi dernier que la banque centrale avait le temps d'évaluer les données économiques avant de décider quand relever à nouveau les taux.

5/ LE MORAL DES ENTREPRISES JAPONAISES

Deux indicateurs clés publiés permettront jeudi de se faire une idée de la manière dont les entreprises japonaises font face à la crise énergétique liée au conflit au Moyen-Orient et à la faiblesse du yen.

Le premier est l'enquête Reuters Tankan, qui reflète l'indice de confiance des entreprises de la Banque du Japon et qui devrait aider à déterminer si la banque centrale procédera à une deuxième hausse consécutive des taux d'intérêt ce mois-ci, après celle de 25 points de base intervenue en septembre.

Plus tard dans la même journée, Fast Retailing 9983.T , l'opérateur de la chaîne mondiale de vêtements Uniqlo, qui fait office de baromètre des dépenses de consommation au Japon et en Chine, publiera ses résultats annuels.

Les analystes s’attendent à une nouvelle performance solide, mais les investisseurs se concentreront plutôt sur ses prévisions ainsi que sur les répercussions de la hausse des coûts énergétiques et de la faiblesse du yen sur ses marges.

(Compilé par Amanda Coopr ; graphiques par Mayank Munjal ; version française Diana Mandia, édité par Sophie Louet)