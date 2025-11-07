POINT HEBDO-Données chinoises et impasse américaine au menu des marchés

Doutes sur la valorisation des valeurs technologiques, craintes de correction des marchés d'actions, fermeture prolongée de l'administration américaine: les investisseurs auront matière à réfléchir dans les jours à venir.

Une série de données macroéconomiques sur la Chine et les spéculations sur les mesures prévues dans le budget britannique pour l'année prochaine devraient aussi animer les échanges.

Tour d'horizon des perspectives de marchés dans les prochains jours:

1/ DOUTES SUR LA "TECH"

L'optimisme autour de l'essor de l'intelligence artificielle (IA) a propulsé les indices actions américains à des plus hauts historiques mais les investisseurs s'inquiètent de plus en plus du niveau des dépenses massives de la "Big Tech" dans l'IA, se demandant notamment si les rendements seront bien au rendez-vous.

L'enthousiasme pour l'IA générative a suscité des comparaisons avec la bulle Internet, les investisseurs ayant déversé des milliards dans les entreprises technologiques en raison de la flambée des valorisations et des attentes d'une croissance transformatrice.

Certains analystes estiment toutefois que le boom actuel de l'IA diffère de l'ère Internet, car les principales entreprises qui en sont à l'origine s'appuient sur des bénéfices solides et des performances commerciales tangibles.

Reste que les doutes persistent: l'indice technologique Nasdaq est en passe d'accuser son plus fort repli hebdomadaire depuis avril et les remous provoqués par l'annonce de l'offensive douanière du président américain Donald Trump.

Les directeurs généraux des banques américaines Morgan Stanley et Goldman Sachs ont tous deux averti cette semaine du risque d'une correction sur les marchés d'actions.

2/ RETOUR À LA NORMALE ?

La fin de la pénurie de données officielles sur l'économie américaine serait une excellente nouvelle pour les marchés alors que les démocrates et les républicains de la Chambre des représentants semblent chercher une sortie de crise à la plus longue fermeture de l'administration fédérale en date.

Mais un accord pour le retour des fonctionnaires fédéraux actuellement en congé forcé n'entraînerait pas un retour immédiat à la normale du calendrier des publications macroéconomiques, car les données doivent encore être collectées et reprogrammées, ce qui signifie qu'il est peu probable que les chiffres de l'inflation initialement prévus pour jeudi soient publiés.

L'impact sur les négociations en cours des victoires du camp démocrate aux récentes élections reste incertain.

3/ DES DONNÉES PEU ENCOURAGEANTES

La trêve commerciale sino-américaine semble avoir apaisé, au moins temporairement, les tensions commerciales, ce qui permet aux investisseurs de se concentrer sur les données afin d'obtenir des indices sur l'état de santé de la deuxième économie mondiale à l'approche de la fin de l'année.

Les chiffres des prix à la consommation et à la production attendus dimanche devraient révéler des pressions déflationnistes persistantes, les responsables chinois s'étant abstenus de mettre en oeuvre des mesures de relance d'ampleur pour soutenir une économie en difficulté.

Les exportations de la Chine ont décliné de manière inattendue en octobre alors que la demande s'est estompée après avoir connu pendant plusieurs mois une accélération provoquée par la perspective d'importantes surtaxes douanières américaines, montrent les données publiés vendredi.

Les prix immobiliers et les ventes au détail, parmi les nombreuses données qui seront publiées vendredi prochain, ne devraient pas non plus changer les perspectives moroses.

Les marchés se montrent toutefois moins sensibles à la série de données économiques faibles en provenance de Pékin, et les actions continuent de progresser, soutenues par les efforts du pays pour atteindre une plus grande autonomie technologique et moderniser son système industriel.

4/ UN CHAMP DE MINES TRÈS BRITANNIQUE

Les investisseurs britanniques se préparent à une baisse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre (BoE) en décembre après la pause annoncée ce mois-ci, mais ils devront d'abord analyser une grande quantité de données et prendre connaissance du projet de budget de la ministre des Finances, Rachel Reeves, prévu le 26 novembre.

Rachel Reeves a ouvert mardi la voie à des augmentations d'impôts, ajoutant qu'elle ferait les choix "nécessaires" pour réduire la dette et stimuler la croissance économique.

La livre sterling est à son plus bas niveau depuis 2023 par rapport à l'euro EURGBP= et à son plus bas niveau depuis avril par rapport au dollar GBP= .

Les chiffres prévus dans les jours à venir concernent les prix à la consommation, la croissance des salaires et le produit intérieur brut (PIB), et pourraient donner le ton au marchés britanniques avant la présentation de ce budget clé.

Les données sur la balance commerciale pourraient à leur tour indiquer dans quelle mesure les droits de douane de Donald Trump ont affecté la "relation spéciale" entre le Royaume-Uni et les États-Unis.

(Rédigé par Dhara Ranasinghe, infographies par Prinz Magtulis, version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)