A suivre aujourd'hui... Air France-KLM
information fournie par AOF 19/02/2026 à 08:59

(AOF) - La compagnie aérienne a fait état ce jeudi de résultats légèrement supérieurs aux attentes tant au quatrième trimestre que sur l'ensemble de l'exercice, soutenus par la solidité de la demande sur le long-courrier et par le recul des prix du pétrole.

Sur l'année, Air France-KLM a franchi de nouveau le cap des 100 millions de passagers transportés, un niveau déjà atteint en 2018, grâce notamment à une augmentation de 4,9% de ses capacités. Le chiffre d'affaires a progressé de 4,9% pour atteindre 33,01 MdsEUR. Le résultat opérationnel a grimpé de 25% à 2 MdsEUR, portant la marge opérationnelle à 6,1%, contre 5,1% en 2024. Le bénéfice net a été multiplié par plus de trois pour ressortir à 1,75 MdEUR en 2025.

Au quatrième trimestre, le résultat opérationnel s'est élevé à 393 MEUR, à comparer aux 307 MEUR attendus par les analystes selon le consensus du groupe. Le chiffre d'affaires s'est établi à 8,19 MdsEUR, légèrement au-dessus des 8,17 MdsEUR anticipés.

Pour 2026, Air France-KLM vise une croissance de ses capacités comprise entre 3% et 5%, principalement tirée par le long-courrier et par Transavia. La filiale low-cost devrait voir ses capacités augmenter de 10%, après une hausse de 15% en 2025.

Le groupe a toutefois indiqué que le premier trimestre pourrait être affecté par les perturbations météorologiques survenues début janvier à l'aéroport de Schiphol, près d'Amsterdam, qui ont conduit à de nombreuses annulations de vols.

Enfin, Air France-KLM prévoit de finaliser au second semestre la montée au capital de la compagnie scandinave SAS, en rachetant les participations de Castlelake et Lind Invest conformément à l'accord signé en juillet 2025. À terme, le groupe détiendrait 60,5% du capital de SAS, l'Etat danois conservant 26,4%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 européen du transport aérien, né en 2000 de la fusion entre Air France, créé en 1933, et le hollandais KLM, fondé en 1919, doté de 3 marques fortes : Air France, KLM et Flying Blue, programme de fidélisation- et transportant 100 000 passagers par an ;

- Chiffre d'affaires de 31,5 Mds€ réalisé à 83 % dans le transport dont 7,5% pour le cargo puis la maintenance ;

- Ambition : optimisation de l’utilisation de la flotte, amélioration de la performance opérationnelle, simplification des structures et des connectivités d'une part, croissance du réseau court et moyen-courrier et développement du long courrier par alliances et partenariats d’autre part ;

- Capital détenu à 27,98 % par l'Etat français, 9,13% par l'Etat néerlandais, 8,8 % par CMA-CGM, 4,58 % par China Airlines, 2,79 % par Delta Airlines, et 3,08 % par les salariés, Florence Parly présidant le conseil de 19 administrateurs depuis mai 2025, Benjamin Smith étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- transfert à Transavia du réseau intérieur français hors Marseille, Nice et Toulouse : anticipation 2026 d’une marge opérationnelle de 7-8 % et d’un doublement de l’apport du programme de fidélisation Flying Blue à la marge du groupe,

- nouvelles initiatives de transformation en plus des 700 existantes devant générer simplification, réduction des frais généraux et création de nouvelles synergies,

- gel des embauches de personnel non opérationnel et, face au dérapage du coût unitaire chez KLM, réorganisation opérationnelle globale du néerlandais avec réductions des coûts de maintenance et de personnel,

- renouvellement de la flotte -32 % d’avions de nouvelle génération à fin septembre avec objectif de 80 % en 2030- devant générer un relèvement de la dépense unitaire et la création d’un service de luxe sur les longs courriers, au prix d’investissements structurants, de + 2 Mds€,

- consolidation de la présence en Amérique du nord, via l’entrée à 2,3 % dans le capital du canadien West Jet,

- relance positive de l’activité cargo, en partenariat avec CMA-CGM,

- innovation au service de la relation client (recours massif aux techniques d’assistance vocale, intelligence artificielle, blockchain et réalité augmentée) ;

- Stratégie environnementale 2030 visant la réduction de 30 %, vs 2019, des émissions de CO2 :

- Plan Climat avec 6 priorités dont modernisation de la flotte, carburants durables ou SAF (objectif de 10 %), plan de compensation avec le système CORSIA ;

- recyclage des déchets dangereux, réduction de moitié des déchets résiduels et engagement dans la biodiversité ;

- objectif de 80 %, vs 30 % en juin 2025, d’avions nouvelle génération dans la flotte ;

- Renforcement du bilan avec retour aux fonds propres positifs depuis 2023 : 9,5 Mds€ de liquidités à fin septembre, flux d’exploitation à 0,7 Md€ et dette de 7,1 Mds€ avec effet de levier ramené à 1,6.

Défis

- Forte sensibilité du bénéfice au cours du kérozène ;

- Suivi de l’activité via 2 indicateurs, en hausse à fin septembre : coefficient d’occupation, à 88,8 %, et recette unitaire, de 8,8 € ;

- Après les échecs en croissance externe de début 2025, vers une prise de participation majoritaire dans le scandinave SAS ;

- Confirmation de l’indifférence des clients à la hausse des tarifs 2025, compensant l’impact négatif sur la rentabilité opérationnelle de la taxe française de solidarité sur les billets (entre 90 et 170 M€) ;

- Après une hausse de 2,6 % du chiffre d’affaires et une stabilité du bénéfice opérationnel au 3 ème trimestre, objectifs 2025 inchangés : capacité en sièges-km en hausse de 4 à 5 %, levier de la dette entre 1,5 et 2 puis 3,2 à 3,4 Mds€ d’investissements ;

- Perspectives 2026-2028 ; marge opérationnelle supérieure à 8 %, flux de trésorerie libre positif et notation de la dette « investment grade » ;

- Absence de dividende depuis 18 ans.

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
13,3050 EUR Euronext Paris +14,55%
