Les agents de sûreté SNCF et RATP autorisés à porter des pistolets à impulsions électriques à titre expérimental

Un agent de sûreté de la RATP sur le quai de la gare RER de Val de Fontenay, à l'est de Paris, le 17 février 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Les agents de sûreté de la SNCF et de la RATP vont pouvoir, à titre expérimental, être équipés de pistolets à impulsions électriques pour maîtriser les situations violentes dans les réseaux de transports, a annoncé jeudi le ministre des Transports Philippe Tabarot.

L'utilisation de ces armes, également appelées Taser, "peut être une bonne réponse", "proportionnée" face à certains actes de violence dans les transports, a déclaré M. Tabarot sur TF1 , en précisant que l'autorisation concernerait dans un premier temps "10% des agents de la police ferroviaire", soit "3 à 400" dans "les semaines à venir".

"En vue d'accroître la maîtrise des situations à risques, de réduire le recours aux armes à feu ou le risque d'atteinte corporelle sur les tiers et les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces derniers peuvent être autorisés à porter un pistolet à impulsions électriques", indique un décret du ministère de l'Intérieur et du ministère des Transports, paru parallèlement jeudi au Journal Officiel.

L'autorisation de port de cette arme "non létale" s'entend "à titre expérimental" pour "une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur" du décret, précise le JO.

"Nos concitoyens nous demandent de la sécurité dans les transports" a déclaré le ministre. Selon lui, il faut que les forces de l'ordre "puissent se protéger et puissent protéger les usagers".

"Dans certains pays, le taser a prouvé son efficacité" ajoute-t-on au ministère. Comme au Royaume Uni le 1er novembre dernier, lorsque les forces de sécurité s'en sont servi pour maîtriser un homme ayant blessé onze personnes dans une attaque au couteau dans le train Doncaster-Londres.

En France, la mesure entrera en application après la publication d'un arrêté précisant les modalités précises, et d'une formation préalable pour les agents concernés, a précisé le ministère à l'AFP.

"A l'issue du processus, une évaluation du dispositif sera menée" a ajouté la même source.

La SNCF compte 3.000 agents dans son service interne de police ferroviaire, connu sous le nom de SUGE (Service de Surveillance Générale de la SNCF), tandis que la RATP compte un millier d'agents au sein de son Groupe de protection et de sécurité des réseaux (GPSR).

Tous sont des agents assermentés et formés, déjà autorisés au port d'armes létales. Néanmoins, le port du pistolet à impulsion électrique sera soumis à "autorisation individuelle".

Cette disposition était initialement contenue dans la loi du 28 avril 2025 relative à la sûreté dans les Transports, portée à l'origine par l'actuel ministre des Transport Philippe Tabarot lorsqu'il était sénateur, mais elle avait été censurée pour vice de forme par le Conseil constitutionnel le 24 avril 2025.