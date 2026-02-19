 Aller au contenu principal
Macron concède de "grosses erreurs" par "excès de confiance"
information fournie par AFP 19/02/2026 à 08:57

Le président Emmanuel Macron à l'Institut français de New Delhi le 18 février 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Emmanuel Macron a concédé avoir fait de "grosses erreurs" par "excès de confiance", notamment lors de discours, dans un entretien mercredi soir au media Brut India.

"A chaque fois que j'ai eu trop confiance en moi, j'ai fait des erreurs, de grosses erreurs", a-t-il confié en marge d'une visite officielle à New Delhi.

Invité à donner des exemples, il a évoqué des discours: "quand on considère qu'on peut tout dire, parfois c'est mal compris et après on est tellement contrarié". "On a un excès de confiance quand on est moins sensible à la façon dont ce sera perçu par les autres", a-t-il ajouté.

Interrogé sur ce à quoi il aspirerait s'il avait 25 ans, le chef de l'Etat a répondu qu'il essaierait de "développer des compétences dans l'art et la création", de "faire quelque chose d'unique", d'"exprimer (son) identité dans le dialogue avec les autres".

"Depuis des années, je veux apprendre la data science. Je n'ai pas encore commencé", a-t-il ajouté.

Ce champ d'études s'appuie sur des méthodes scientifiques, des algorithmes afin d'analyser de grandes quantités de données.

Emmanuel Macron a aussi regretté le "manque d'innocence" de la jeune génération. "Ils sont tellement sous pression en raison du changement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, des guerres, du manque de coopération, des transformations techologiques", a-t-il dit.

Invité à se projeter dans un registre plus intimiste - "Votre histoire d'amour en 60 secondes ?" - il a répondu: "l'amour c'est quelque chose d'inattendu, qui n'est pas écrit et qui doit juste être vécu avec intensité".

"C'est la chose la plus importante que vous vivez dans votre vie et elle est impossible à comparer à toutes les autres parce que c'est la vôtre. Et elle ne peut s'inspirer d'aucune autre", a-t-il conclu.

Emmanuel Macron
1 commentaire

  • 09:09

    On a pas besoin de confessions psy mais d'actes réfléchis et positifs pour la France ; mais ça il s'en fiche. il ne pense qu'à lui et à ce que va dire maman. Finalement, il est très content de lui quand même.

