POINT DE VUE-Les syndicats et les responsables politiques du Nevada, tiraillés entre la création et la suppression d'emplois liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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par Valerie Volcovici

Sur plus de 100 000 acres de désert du Nevada, à l’est de Reno, l’une des plus grandes concentrations de centres de données au monde prend forme, offrant des années de travail à des milliers d’électriciens, de tuyauteurs et d’autres artisans syndiqués qui participent à sa construction.

À environ 400 miles au sud-est, le long de l’emblématique Strip de Las Vegas, la technologie d’IA alimentée par ces centres de données fait des ravages: les véhicules autonomes Zoox et Waymo remplacent les taxis et les voituriers humains; les barmans des casinos sont remplacés par des robots; et l’immense centre d’appels de MGM MGM.N supprime des centaines d’emplois.

Ce clivage met à l’épreuve les Teamsters du Nevada, un réseau politiquement puissant de syndicats locaux représentant 30 000 travailleurs dans les secteurs de la construction, des transports et de l’hôtellerie, dont beaucoup voteront lors des élections du 3 novembre. Certains souhaitent que la construction de nouveaux centres de données soit stoppée ou ralentie. D’autres considèrent cet essor comme une aubaine.

"Mon rôle est de représenter l’ensemble de nos syndicats", a déclaré Ross Kinson, directeur politique des Teamsters du Nevada, ajoutant que le groupe avait lancé en avril un processus visant à définir une position commune avant les élections de novembre.

"C’est une question très, très importante pour les métiers du bâtiment; cela génère de nombreux emplois et offre de belles opportunités à beaucoup de gens." Mais, a-t-il précisé, il encourage ses membres à réfléchir au revers de la médaille: "Quel est l’impact sur nos emplois?"

Cette remise en question des syndicats du Nevada reflète le débat national en cours: faut-il que la réglementation ralentisse le développement de l’IA face à des prévisions contradictoires concernant la destruction et la création d’emplois? Et l’IA finira-t-elle par profiter à l’humanité ou lui nuire?

Cela devrait influencer le vote au Nevada le 3 novembre.

Les Teamsters du Nevada ont interrogé plus de 180 candidats politiques des deux partis avant l’élection, a déclaré M. Kinson. Ceux qui ne soutenaient pas des mesures fortes de protection des travailleurs, ou ceux qui souhaitaient une interdiction pure et simple de la construction de nouveaux centres de données, avaient peu de chances d’obtenir le soutien du syndicat.

"C’est un véritable champ de mines politique que les responsables politiques doivent traverser à pas de loup", a déclaré M. Kinson.

Le Nevada jouera également un rôle important lors des élections présidentielles de 2028, puisqu’il est le deuxième État du calendrier des primaires démocrates, après la Caroline du Sud.

DES BARMEN ROBOTS

Dans une rue de banlieue juste à côté du Strip de Las Vegas, Larry Goldfinger, 63 ans, et un groupe de collègues Teamsters qu’il surnomme en plaisantant "les morts-vivants", avancent péniblement sous la chaleur du désert, un bloc-notes à la main. Ils font du porte-à-porte pour promouvoir les candidats qui, selon eux, protégeront les travailleurs de la ville contre les pertes d’emploi liées à l’intelligence artificielle.

Larry Goldfinger a passé près de trois décennies comme voiturier dans certains des casinos les plus emblématiques du Strip, puis une autre décennie dans le secteur de l’hôtellerie à Las Vegas – un travail qui, craint-il aujourd’hui, va disparaître à mesure que l’automatisation par l’IA prend le relais dans tous les domaines, des services de conciergerie au métier de barman.

"J’ai élevé ma famille et j’ai mené une belle vie en le faisant, mais j’ai l’impression que ces jeunes d’une trentaine d’années ne pourront pas en faire autant", a-t-il déclaré, coiffé d’une casquette des Teamsters pour se protéger du soleil du Nevada.

D’ici 2035, l’IA et l’automatisation pourraient menacer jusqu’à 92 000 emplois dans le secteur de l’hôtellerie-restauration du sud du Nevada, soit environ un tiers de cette main-d’œuvre, selon une analyse de RCG Economics.

La section locale 986 des Teamsters a déjà vu des employés des centres d’appels des casinos perdre leur emploi au profit de l’automatisation par l’IA, tandis que les chauffeurs de taxi et les voituriers subissent la pression liée à l’expansion des flottes de véhicules autonomes exploitées par Waymo et Zoox. Les barmans robots et les enregistrements à l’hôtel via écran tactile sont également de plus en plus courants.

MGM Resorts a licencié environ 200 employés de centres d’appels l’année dernière, a indiqué M. Kinson. Lors d’une récente conférence téléphonique avec les investisseurs, Jonathan Halkyard, directeur financier de MGM International, a déclaré qu’environ 80 % des interactions avec les clients "se déroulent désormais via des plateformes numériques ou basées sur l’IA".

MGM a refusé de commenter cet article, mais a renvoyé Reuters vers une convention collective conclue en 2023 avec les membres du syndicat des cuisiniers. Celle-ci prévoit un préavis en cas de suppressions d’emplois liées à l’IA, ainsi qu’une couverture santé et des indemnités de licenciement pour les personnes concernées.

L’économie de Las Vegas n’est pas étrangère aux périodes d’essor, de récession et aux mutations technologiques. Mais la manière dont elle abordera l’ère de l’IA aura des conséquences considérables, a déclaré John Restrepo, directeur de RCG Economics.

"S’ils utilisent ces outils uniquement pour procéder à des suppressions massives d’emplois, cela ne sera pas une bonne chose", a-t-il déclaré.

M. Goldfinger a déclaré craindre que l’essor de l’IA à Las Vegas ne coûte pas seulement de nombreux emplois à la ville, mais ne nuise également à terme aux affaires en rendant la ville moins accueillante pour les touristes habitués à interagir avec un personnel hôtelier bien formé.

"Nous ne sommes pas contre le changement", a-t-il déclaré. "Nous voulons simplement nous assurer d’être impliqués dans la manière dont il se déroule."

UNE NOUVELLE RUÉE VERS L’OR

Chaque matin, Christopher Williams se joint au trafic sur l’USA Parkway, dans le haut désert du nord du Nevada, pour se rendre vers un pôle en pleine expansion de centres de données appartenant à Google GOOGL.O , Switch, Tract et d’autres entreprises, au sein du Tahoe Reno Industrial Center.

Cette région minière historique a été le théâtre d’une ruée vers l’or au XIXe siècle, ce qui a valu brièvement au comté de Storey le surnom de "l’endroit le plus riche de la planète".

Williams, un jeune homme de 20 ans aux cheveux noirs bouclés et portant des lunettes, fait partie de cette nouvelle ruée, cette fois-ci vers des emplois très bien rémunérés dans les centres de données.

Il a quitté le nord de la Californie pour s’installer à Reno l’année dernière, après avoir eu du mal à obtenir suffisamment d’heures en tant que cuisinier de ligne, où il gagnait 18,50 dollars de l’heure. Aujourd’hui, il gagne plus de 22 dollars de l’heure et travaille entre 45 et 60 heures par semaine.

"Je ne suis peut-être pas tout à fait d’accord avec le fait que des centres de données soient construits partout, mais ils aident beaucoup de gens", a-t-il déclaré. "Si je ne prends pas ce poste, quelqu’un d’autre le fera, et c’est beaucoup d’argent qui restera sur la table."

Pour les élus locaux, le Tahoe Reno Industrial Center a été une bouée de sauvetage après une longue période de marasme économique.

"Nous constatons que notre économie est plus stable qu’auparavant, alors qu’elle reposait principalement sur les jeux d’argent et le tourisme, et qu’elle offre des opportunités, en particulier aux jeunes qui souhaitent rester", a déclaré Clay Mitchell, commissaire du comté.

Selon la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, le Tahoe Reno Industrial Center a généré 850.000 heures de travail par mois en 2026, soit une augmentation par rapport au chiffre enregistré sur l’ensemble de l’année 2022.

LE BÉBÉ ET L’EAU DU BAIN

Les discussions internes des Teamsters du Nevada les ont amenés à soutenir le procureur général démocrate Aaron Ford pour le poste de gouverneur, a déclaré M. Kinson.

M. Ford, qui cherche à détrôner le gouverneur républicain sortant Joe Lombardo, a proposé de mettre fin aux nouveaux allègements fiscaux accordés aux centres de données et d’exiger des promoteurs qu’ils protègent les habitants contre la hausse des coûts énergétiques; il souhaite également une réglementation stricte protégeant les emplois face à l’intelligence artificielle – un juste équilibre susceptible de séduire l’ensemble des syndicats Teamsters, a déclaré M. Kinson.

M. Ford avait consulté les Teamsters avant de lancer son programme sur les centres de données cet été et avait organisé sa première réunion publique sur le sujet à la section locale 14 des Teamsters.

Lombardo a défendu les centres de données comme un moteur économique majeur, qualifiant ce secteur de "nouvelle ruée vers l’or", mais s’est montré plus réticent à mettre en place des mécanismes de contrôle et d’équilibre pour ce secteur, selon M. Kinson.

En septembre, M. Lombardo a imposé de nouvelles restrictions à certaines des généreuses incitations fiscales qui avaient attiré le secteur dans l’État.

M. Lombardo n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

L’influence du syndicat est généralement importante. En 2025, les syndiqués représentaient environ 13 % des salariés du Nevada, contre 10 % à l’échelle nationale, selon le Bureau des statistiques du travail.

Dans d’autres régions des États-Unis, la question des centres de données a également joué un rôle clé dans les décisions de soutien des syndicats.

Au Kansas, par exemple, le candidat républicain au poste de gouverneur, Ty Masterson, a obtenu le soutien du plus grand syndicat des transports et des chemins de fer de l’État, ainsi que d’une section locale du syndicat des électriciens IBEW, après que sa rivale démocrate, Cindy Holscher, eut appelé à un moratoire sur le développement des centres de données.

C’était la première fois en plus de 50 ans que le syndicat des transports du Kansas soutenait un candidat républicain au poste de gouverneur.

Sean McGarvey, président des syndicats du bâtiment d’Amérique du Nord, a déclaré que, tout comme au Nevada, il existait une division au sein de la communauté syndicale au sens large concernant l’IA et les centres de données. Mais interdire la construction de nouveaux centres de données, a-t-il ajouté, ne permettra jamais d’obtenir leur soutien.

"On ne jette pas le bébé avec l’eau du bain", a-t-il déclaré. "C’est l’une de ces occasions uniques de réindustrialiser le pays."