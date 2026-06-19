POINT DE VUE-Les fabricants ukrainiens de drones visent le marché asiatique alors que les tensions avec Taïwan stimulent la demande

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* Les entreprises cherchent à tirer parti des dépenses militaires asiatiques pour contrer la Chine

* Les États-Unis estiment qu’un « paysage infernal » de drones pourrait contrecarrer une attaque contre Taïwan

* Le Japon est considéré comme une plaque tournante régionale pour les fabricants de drones

* Les entreprises ukrainiennes envisagent également des partenariats dans le domaine de la défense à Taïwan

par Tim Kelly, John Geddie et Ben Blanchard

Le directeur général d’UFORCE, un fabricant ukrainien de drones d’attaque, s’est rendu à Tokyo en avril pour présenter son argumentaire aux responsables japonais et aux industriels de la défense: construisez des milliers de nos drones pour vous défendre et défendre vos alliés.

Quelques jours plus tôt, les troupes américaines avaient utilisé des drones aquatiques d’UFORCE pour couler un navire lors d’un exercice secret mené à la jonction de la mer de Chine méridionale et de l’océan Pacifique. Et depuis des années, le navire de surface « Magura » de l’entreprise contribue à transformer certaines parties de la mer Noire en zones interdites à la marine russe.

Bien que la géographie maritime de l’Asie de l’Est soit très différente, « l’impact est extrêmement similaire », a déclaré à Reuters Oleg Rogynskyy, directeur général d’UFORCE.

Les détails des réunions d’UFORCE au Japon n’avaient pas été rendus publics auparavant. Elles s’inscrivent dans le cadre d’une offensive plus large menée par les fabricants de drones ukrainiens pour tirer parti de la forte hausse des dépenses militaires en Asie de la part des alliés des États-Unis, désireux de contrer une Chine de plus en plus affirmée et de dissuader tout conflit autour de Taïwan, selon des entretiens menés auprès de 20 personnes, dont des entrepreneurs du secteur de la défense et des responsables gouvernementaux ukrainiens et japonais. Ces entreprises du secteur de la défense cherchent à tirer parti de la réputation de l’Ukraine en tant que maître de la guerre des drones, qui a permis à Kyiv, pourtant en infériorité numérique, de tenir tête à la Russie pendant plus de quatre ans. L’Ukraine a également mis à profit son expertise pour conclure des accords diplomatiques et de défense en Europe et au Moyen-Orient, et le président Volodimir Zelensky a déclaré en février que Kyiv était « prête à ouvrir ses technologies », telles que les drones maritimes, au Japon.

L’ancien ministre japonais de la Défense, Itsunori Onodera, qui reste un législateur influent, a déclaré à Reuters qu’il saluait les efforts de coopération ukrainiens. Tokyo a besoin d’équipements « qui démontrent réellement leur efficacité », a-t-il ajouté. Des entreprises ukrainiennes du secteur de la défense, telles que UFORCE, Skyeton et General Cherry, espèrent trouver des partenaires de production au Japon, un poids lourd industriel qui a levé cette année les restrictions de longue date en matière d’exportations d’armes . L’armée japonaise a organisé au moins une démonstration, jusqu’alors non signalée, de la technologie des drones ukrainiens de la société Swarmer

SWMR.O , a indiqué cette dernière. Toutefois, les discussions entre d’autres responsables japonais et des entreprises ukrainiennes ont été qualifiées de « préliminaires » par trois personnes impliquées dans ces pourparlers.

Un porte-parole du ministère japonais de la Défense a refusé de commenter les relations avec les fabricants ukrainiens de drones, mais a déclaré que Tokyo « examinait toutes les options possibles pour garantir l’acquisition des équipements nécessaires à la « nouvelle façon de faire la guerre » du Japon ». La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a averti que Tokyo pourrait être entraîné dans un conflit au sujet de Taïwan. La Chine n’a pas exclu de recourir à la force pour placer Taïwan sous son contrôle et organise régulièrement des exercices militaires autour de cette île gouvernée démocratiquement.

« PAYSAGE INFERNAL SANS PILOTE » POUR FORTIFIER TAÏWAN

Des dirigeants de trois entreprises ukrainiennes et d’une association spécialisée dans les drones ont déclaré qu’ils exploraient également des opportunités commerciales avec Taïwan, bien qu’ils se montrent prudents étant donné que Kyiv n’entretient pas de relations diplomatiques officielles avec l’île, que la Chine revendique comme faisant partie de son territoire.

Washington est légalement tenu de fournir à Taïwan les moyens de se défendre. Les drones seraient essentiels à toute riposte militaire, a déclaré en 2024 l’amiral Samuel Paparo, commandant en chef américain dans la région, ajoutant qu’ils pourraient créer un « paysage infernal sans pilote » permettant aux États-Unis et à leurs alliés de gagner du temps pour réagir.

Des experts navals tels que Bryan Clark, de l’Hudson Institute, un groupe de réflexion basé à Washington, ont indiqué que des drones seraient également nécessaires pour combler les brèches dans la chaîne d’îles encerclant la Chine, qui s’étend du Japon à Taïwan en passant par les Philippines. L’exercice américain de drones mené en avril s’est déroulé au large d’Itbayat, une île philippine située à seulement 100 miles au sud de Taïwan, selon l’UFORCE et l’armée américaine.

Le ministère chinois des Affaires étrangères ainsi que les ministères taïwanais de la Défense et de l’Économie ont refusé de commenter, tout comme la présidence ukrainienne.

Un porte-parole du Commandement américain du Pacifique n’a pas répondu aux questions concernant les efforts de l’Ukraine pour établir des partenariats dans le domaine des drones en Asie, mais a indiqué avoir rencontré des fabricants de drones ukrainiens « afin de discuter de la manière dont les opérations menées en mer Noire pourraient s’appliquer à la région indo-pacifique ».

PORTE D'ENTRÉE VERS L'ASIE

En 2022, le Japon s’est lancé dans un renforcement historique de ses capacités de défense, motivé par la crainte que la guerre en Ukraine n’inspire un conflit similaire en Asie de l’Est. Le réarmement du Japon s’est accéléré lorsque la Première ministre Takaichi, connue pour ses positions bellicistes, est arrivée au pouvoir à la fin de l’année dernière. Elle a exhorté les entreprises japonaises à intensifier leur production d’armes, y compris de systèmes sans pilote. Les fabricants d’équipements de défense du pays — dont beaucoup tirent davantage de revenus de la vente de biens de consommation, notamment en Chine — se méfient depuis longtemps des risques pour leur réputation liés au commerce des armes.

Tokyo a alloué près de 2 milliards de dollars au soutien des systèmes de drones dans le budget de la défense de cette année. Le Japon prévoit de porter sa production annuelle de drones à 80 000 d’ici la fin de la décennie, contre environ 1 000 fabriqués en 2024 selon l’Association japonaise des drones. Mais ce chiffre reste bien inférieur aux 7 millions que l’Ukraine compte construire cette année.

Parmi les entreprises ukrainiennes du secteur de la défense à la recherche de partenaires japonais pour fabriquer du matériel militaire destiné aux marchés asiatiques figurent le fabricant de drones de surveillance Skyeton et General Cherry, spécialisé dans les drones kamikazes.

«Le Japon est la meilleure porte d’entrée vers le marché asiatique», a déclaré à Reuters Stanislav Gryshyn, cofondateur de General Cherry, lors d’une récente visite à Tokyo où il a exposé lors d’un salon consacré aux drones, rencontré des partenaires locaux potentiels et noué des contacts avec des responsables gouvernementaux japonais lors d’un événement organisé par l’ambassade d’Ukraine.

Skyeton, qui affirme que ses drones à longue portée pourraient contribuer à la surveillance des plus de 14 000 îles du Japon, a également tenu des réunions dans ce pays l’année dernière.

L’ambassadrice d’Ukraine aux Philippines, Yuliia Fediv, a déclaré à Reuters que Kyiv était en pourparlers avec Manille au sujet d’une coopération dans le domaine de la technologie des drones.

Tout drone ukrainien vendu aux Philippines serait probablement fabriqué au Japon, qui dispose d’un savoir-faire industriel supérieur, ont déclaré à Reuters deux dirigeants ukrainiens du secteur des drones. Manille, qui est engagée dans une série de confrontations maritimes de plus en plus tendues avec la Chine, est déjà l’un des principaux clients du Japon en matière de défense.

Mme Fediv n’a pas souhaité donner plus de détails et le ministère philippin de la Défense n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Swarmer, un éditeur ukrainien de logiciels pour drones coté aux États-Unis, a organisé des démonstrations pour une unité de l’armée japonaise, a déclaré à Reuters son président, Alex Fink.

Le test, qui s’est déroulé fin avril, consistait à utiliser son logiciel d’intelligence artificielle pour coordonner un essaim de drones dans le cadre d’une mission de recherche et de frappe au Japon, a-t-il précisé.

La démonstration a été organisée par la société japonaise de commerce électronique Rakuten 4755.T , a précisé M. Fink. Le fondateur milliardaire de l’entreprise, Hiroshi « Mickey » Mikitani, figure parmi les plus fervents défenseurs de l’Ukraine au Japon.

Rakuten a refusé de commenter cette démonstration, mais a indiqué qu’elle soutenait les projets d’expansion de Swarmer au Japon.

SE PASSER DE LA CHINE

Les entreprises ukrainiennes s’efforcent également de s’approvisionner en composants auprès de marchés d’Asie de l’Est qui leur sont favorables afin de réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine. Pékin produit de nombreux composants pour drones et a imposé certaines restrictions à leur exportation. Certaines de ces pièces sont toutefois également fabriquées au Japon et à Taïwan, qui abritent de nombreux fournisseurs de caméras, de microélectronique et d’autres composants.

En mai, l’association ukrainienne des drones IRON a emmené une délégation d’une douzaine de membres rencontrer des entreprises taïwanaises dans le pôle industriel de Taichung.

L’objectif principal de cette rencontre, dont Reuters révèle les détails pour la première fois, était d’aider les entreprises ukrainiennes à trouver des fournisseurs de pièces, a déclaré Volodymyr Cherniuk, directeur général d’IRON.

Dans certains cas, la coopération va plus loin: Elson Zhang, de Jiin Ming Industry 3230.TWO , l’une des entreprises taïwanaises participantes, a déclaré à Reuters qu’ils travaillaient sur un projet en phase initiale avec une entreprise ukrainienne concernant un drone susceptible d’être revendu à Taïwan. Il n’a pas souhaité nommer son partenaire.

M. Cherniuk a déclaré à Reuters qu’il prévoyait d’emmener plusieurs de ses membres à Tokyo dans le courant de l’année afin de trouver des partenaires de production japonais.

« Nous serions heureux que nos drones protègent n’importe quel pays contre une invasion », a déclaré M. Cherniuk. « Nous savons mieux que quiconque ce que cela signifie. »