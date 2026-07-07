POINT DE VUE-Les centres de données des géants de la tech font grimper les factures d'électricité des usines de la « Rust Belt » américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les prix de la capacité sur le marché PJM ont augmenté de plus de 1 000 % au cours des deux dernières années

* Les prix de l'électricité industrielle augmentent plus rapidement que ceux des particuliers et des entreprises

* Les nouvelles réglementations visant à gérer la consommation électrique des centres de données pourraient avoir des répercussions sur les usines

* Les industriels cherchent des moyens de réduire leurs coûts

par Laila Kearney

Pendant des années, les coûts d’électricité de la Belden Brick Company, à Sugarcreek, dans l’Ohio, étaient restés relativement stables. L’année dernière, ils ont bondi de 90 %, en grande partie à cause de la hausse de la demande en électricité des centres de données de la région.

Ce fabricant de briques, fondé il y a 141 ans et dont les produits équipent des bâtiments emblématiques tels que l’Alamo au Texas et l’université de Notre Dame, voit ses factures d’électricité augmenter principalement en raison d’une redevance mensuelle de capacité, qui est récemment passée de 1 600 dollars à 12 000 dollars par mois.

Belden Brick fait partie des nombreux fabricants du cœur des États-Unis qui voient leurs coûts augmenter à mesure que prolifèrent les centres de données, grands consommateurs d’électricité, au service du secteur de l’intelligence artificielle.

Les factures d’électricité des usines, qui constituent une dépense essentielle, augmentent plus rapidement que celles de nombreux foyers et autres entreprises, selon une analyse de Reuters portant sur les données énergétiques américaines et des entretiens menés auprès d’une dizaine de fabricants et de défenseurs du secteur.

Les gouvernements fédéral, des États et locaux, réagissant à la colère des consommateurs et aux préoccupations liées à la stabilité du réseau, poussent les géants de la tech à payer davantage pour leur demande prévue. Mais certaines de leurs propositions mettent dans le même panier les petites usines et les géants de la tech tels que Meta META.O et Amazon AMZN.O , dont les besoins en électricité peuvent être jusqu’à 50 fois supérieurs à ceux des grands industriels.

Meta n’a pas souhaité faire de commentaire. Amazon n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Les redevances de capacité visent à indemniser les producteurs d’électricité pour garantir que le réseau dispose de suffisamment d’électricité en cas de pics de consommation et à encourager le développement de nouvelles sources d’approvisionnement. Elles représentent généralement environ 10 % des factures des particuliers, mais peuvent atteindre jusqu’à trois fois ce montant pour les industriels, selon des entretiens menés auprès d’industriels, d’avocats et d’experts en énergie. Ces redevances ont grimpé en flèche dans la région couvrant 13 États gérée par l’opérateur de réseau PJM Interconnection, en raison de la stagnation de l’offre et de la demande liée aux centres de données , où un seul entrepôt de serveurs peut consommer autant d’électricité qu’une ville de taille moyenne .

« Ce coût de capacité a littéralement sauté aux yeux », a déclaré le président de l’entreprise, Brad Belden, qui fait partie de la cinquième génération à travailler au sein de la société. Malgré ces hausses des frais de capacité, PJM a été contraint de prendre des mesures d’urgence la semaine dernière , notamment en demandant à certains utilisateurs de réduire leur consommation d’électricité, afin d’éviter des coupures de courant tournantes alors que des températures caniculaires faisaient grimper la demande de pointe à un nouveau record.

La hausse des coûts et l’incertitude réglementaire menacent la viabilité de certaines usines à un moment où le président américain Donald Trump donne la priorité à l’industrie manufacturière nationale, affirment des défenseurs du secteur et des experts en politique. Ces entreprises envisagent d’augmenter leurs prix, de ralentir leur croissance ou, dans certains cas, de délocaliser.

Belden a augmenté le prix de ses briques de 4 %, mais ses bénéfices ont tout de même diminué. Si les factures continuent d’augmenter, a-t-il déclaré, les fabricants locaux pourraient rapidement atteindre les limites de ce qu’ils peuvent faire en matière de réduction des coûts ou de hausse des prix.

« Certaines entreprises vont se retrouver sur le fil du rasoir », a déclaré M. Belden.

La Maison Blanche a indiqué dans un communiqué que Donald Trump avait pris des mesures pour amortir le choc subi par les fabricants, citant notamment le fait qu’il avait accueilli, plus tôt cette année, des entreprises technologiques venues signer un « engagement de protection des contribuables » ainsi que des directives visant à construire davantage de centrales électriques dans la zone PJM, financées par ces mêmes entreprises technologiques.

Les défenseurs des centres de données affirment que l’expansion rapide du secteur entraîne des investissements attendus depuis longtemps dans le réseau électrique américain et citent d’autres facteurs à l’origine de la hausse des coûts, notamment la mise hors service de centrales électriques et les contraintes de transport d’électricité.

La croissance des centres de données « nous oblige enfin à prendre les décisions difficiles auxquelles nous allions inévitablement être confrontés », a déclaré Aaron Tinjum, vice-président chargé de l’énergie au sein de la Data Center Coalition, un groupe professionnel.

UNE HAUSSE DES PRIX DE 1 000 % PJM, le plus grand opérateur de réseau électrique des États-Unis, couvre une ceinture industrielle de la région du Mid-Atlantic et du Midwest, s’étendant du New Jersey au nord de l’Illinois et descendant jusqu’au Tennessee, qui est devenue attractive pour les développeurs de centres de données. Sur les huit États américains considérés comme des pôles émergents de centres de données, cinq se trouvent dans la « Rust Belt » (ceinture de rouille), selon les données du Synergy Research Group.

La coexistence d’anciens industriels et de nouveaux centres de données dans une même région pèse lourdement sur les coûts et la fiabilité du réseau. Les centres de données, explique Jeff Shields, porte-parole de PJM, « peuvent être construits plus rapidement que les capacités de production nécessaires pour les alimenter, ce qui fait grimper la demande plus vite que l’offre ».

PJM fixe les prix de capacité versés aux producteurs d’électricité en fonction des prévisions d’offre et de demande, et les industriels paient souvent une part disproportionnée une fois que ces frais de capacité sont répercutés sur les clients. Les prix de capacité de PJM ont bondi de 28,92 dollars par mégawatt-jour en 2024 à 329,17 dollars par mégawatt-jour actuellement — soit une hausse de 1 038 % —, principalement sous l’effet de la croissance des centres de données.

Cela a contribué à faire grimper plus rapidement les prix de l’électricité pour les utilisateurs industriels dans les grands États manufacturiers qui deviennent également des pôles de centres de données dans la région couverte par PJM, selon les calculs de Reuters réalisés à partir des données du département américain de l’Énergie sur les prix de l’électricité.

En décembre 2025, les prix moyens de l’électricité industrielle avaient augmenté de 31 % en Pennsylvanie et de 26 % dans l’Ohio par rapport à l’année précédente, contre une hausse de 7 % à l’échelle nationale pour les utilisateurs industriels. Les clients résidentiels de ces deux États ont quant à eux subi des hausses respectives de 14 % et 9 %.

Même une hausse de 1 % ou 2 % du coût de l’électricité peut mettre à rude épreuve les propriétaires d’usines, qui opèrent souvent avec de faibles marges et consomment beaucoup d’électricité, selon des économistes et des responsables du secteur.

« Cela peut avoir des répercussions à court et à long terme sur la capacité de ces installations à poursuivre ou non leurs activités », a déclaré Paul Cicio, président de l’association professionnelle Industrial Energy Consumers of America.

LE QUART DE NUIT

Les frais de capacité chez le fabricant de produits en plastique Plaskolite ont bondi à 1,2 million de dollars par an, contre 200 000 dollars l’année précédente, pour l’ensemble de ses sites en Pennsylvanie et dans l’Ohio. L’entreprise envisage de passer du réseau électrique à une alimentation directe au gaz naturel pour ses activités, a déclaré Timothy Ling, directeur environnemental senior chez Plaskolite.

« L’électricité est devenue la source d’énergie la plus source de tensions », a déclaré M. Ling.

Tosoh SMD, société basée à Grove City, dans l’Ohio, qui produit des matériaux utilisés dans l’électronique, envisage d’accélérer sa production pendant l’équipe de nuit, difficile à pourvoir, lorsque l’électricité est moins chère.

« Nous essayons de faire preuve d’autant de créativité que possible simplement pour rester compétitifs », a déclaré John Holeman, directeur des installations et de la maintenance chez Tosoh.

PROTÉGER LES CONSOMMATEURS, FRAPPER LES FABRICANTS

Les fabricants sont classés dans la même catégorie tarifaire que les centres de données, et ils sont pris dans le collimateur des propositions des États et du gouvernement fédéral visant à protéger les ménages et les petites entreprises contre les flambées de prix liées aux centres de données. Actuellement, les très gros consommateurs d’énergie disposant de leur propre production sur site dans la zone PJM ne paient des frais de transport que pour l’électricité qu’ils prélèvent sur le réseau. La Commission fédérale de régulation de l’énergie (FERC) propose que les entreprises paient également des frais de transport pour l’électricité produite sur site, afin de garantir que le réseau dispose d’un approvisionnement suffisant en cas de panne de la production sur site.

Les défenseurs du secteur manufacturier demandent à la FERC de leur accorder des dérogations. La FERC n’a pas souhaité faire de commentaire. Au moins dix États américains ont également des projets de réglementation en cours visant à gérer la demande en électricité des centres de données, mais leurs paramètres pourraient également affecter les industriels, selon les données de l’association à but non lucratif Smart Electric Power Alliance et du NC Clean Energy Technology Center de l’université d’État de Caroline du Nord. « Les industriels ne sont pas des centres de données », a déclaré M. Cicio. « Nous ne devrions pas subir les conséquences de leurs efforts visant à réguler les centres de données. » Belden et d’autres industriels souhaitent que les autorités de régulation de l’Ohio examinent de près la manière dont les fournisseurs d’électricité estiment la demande en électricité des centres de données. En attendant, ils s’efforcent de réduire leurs propres coûts.

« On commence à envisager des alternatives », a déclaré M. Belden, qui envisage d’installer un système de production d’électricité sur site afin de réduire la dépendance au réseau. « L’activité industrielle dépend de l’approvisionnement en électricité. »