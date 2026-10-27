POINT DE VUE-Le secteur des cryptomonnaies fait une percée spectaculaire lors des élections de mi-mandat en débloquant 176 millions de dollars pour soutenir ses alliés, alors qu'il se prépare à l'ère post-Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les groupes du secteur des cryptomonnaies dépensent sans compter pour trouver des soutiens au sein des deux partis

* Le Super PAC Fairshake mène sa stratégie après ses succès de 2024

* Les législateurs critiques à l'égard des cryptomonnaies affirment avoir été la cible d'attaques personnelles

* Le secteur des cryptomonnaies a bénéficié des intérêts personnels de Trump

par Dawn Kopecki

Le secteur des cryptomonnaies a dépensé environ 176 millions de dollars dans plus de 100 élections de mi-mandat au cours de ce cycle électoral, dans le cadre d’un plan s’étalant sur plusieurs années visant à constituer une coalition bipartisane d’alliés au Congrès, capable de défendre ses intérêts bien après le départ du président américain Donald Trump.

Ce secteur, qui pèse 2.750 milliards de dollars, ainsi que les milliardaires qui l’ont bâti, dépensent sans compter pour faire élire des candidats favorables à leur cause tout en ciblant les responsables politiques qu’ils considèrent comme une menace, selon des entretiens menés auprès de plus d’une demi-douzaine de stratèges politiques spécialisés dans les cryptomonnaies et une analyse des dépenses réalisée par Reuters.

Si la récente offensive de dépenses du secteur est bien connue, son plan à long terme visant à faire avancer son programme législatif est moins bien compris. Le secteur ne se contente pas de rechercher des alliés; il tente de sélectionner des candidats qui ont déjà une chance de l’emporter et qui pourront l’aider une fois élus au Congrès, ont expliqué les stratèges.

Fairshake, le plus grand « super PAC » du secteur des cryptomonnaies , qui a dépensé 196 millions de dollars au cours du cycle électoral de 2024, est à nouveau à la tête de la stratégie du secteur. Fairshake a déclaré que 53 des 58 candidats qu’il a soutenus lors des primaires ou des élections partielles cette année ont remporté leur scrutin et figureront sur les bulletins de vote le 3 novembre.

Les super PAC peuvent accepter et dépenser des sommes illimitées, mais ne peuvent pas coordonner directement leurs actions avec les campagnes électorales. Ils inondent plusieurs courses électorales de dizaines de millions de dollars en publicités.

Les électeurs n’ont guère les moyens de savoir qui finance ces publicités, qui ne mentionnent pratiquement jamais les cryptomonnaies. La plupart de celles de Fairshake sont financées par ses PAC affiliés, portant des noms anodins tels que « Defend American Jobs » (Défendre les emplois américains) et « Protect Progress » (Protéger le progrès). Ces publicités se concentrent souvent sur des sujets brûlants comme la fiscalité ou l’immigration.

Les adversaires présumés, tels que Sherrod Brown, sceptique de longue date qui brigue un retour au Sénat dans l’Ohio, peuvent être la cible d’une avalanche d’attaques souvent personnelles. L’association de défense Public Citizen a déclaré que le secteur des cryptomonnaies était le plus gros contributeur financier des entreprises dans les élections fédérales de 2026, après avoir affirmé en 2024 que ses dépenses étaient « comparables à une Étoile de la Mort corporative planant au-dessus des élections ».

Les principaux bailleurs de fonds de ces PAC, menés par Coinbase, Ripple et la société de capital-risque Andreessen Horowitz, ne cherchent pas à convaincre les électeurs de soutenir les monnaies numériques. Cet argent sert de carte de visite pour aider à nouer des relations à long terme avec les élus, ont expliqué des stratèges du secteur, des membres d’équipes de campagne, des groupes de surveillance et des responsables du financement politique.

Cela souligne la manière dont le secteur se comporte à Washington, à l’instar d’autres entreprises: en utilisant des fonds pour ouvrir des portes et se prémunir contre la réglementation. Cette stratégie reflète la réalité suivante: d’ici 2029, il est peu probable que le locataire de la Maison Blanche soit aussi personnellement impliqué dans les cryptomonnaies que Trump, dont la famille a tiré environ 2,3 milliards de dollars de ses investissements dans le secteur des cryptomonnaies entre mi-2024 et avril, comme l’a révélé une enquête de Reuters .

« C’est un investissement dans l’avenir », a déclaré Colin McLaren, responsable des relations avec les pouvoirs publics au sein du Solana Policy Institute, un groupe de défense des intérêts du secteur des cryptomonnaies, qui a versé 4,9 millions de dollars pour les élections de mi-mandat de cette année, selon les registres de financement des campagnes électorales.

Cette initiative vise à « garantir que, au cours des 100 prochaines années, le secteur des cryptomonnaies dispose de règles claires et que nous sachions ce que nos régulateurs attendent de nous », a-t-il ajouté.

Au 20 octobre, Fairshake et ses comités d’action politique (PAC) affiliés avaient dépensé environ 150,8 millions de dollars pour les élections de mi-mandat de cette année, tandis que d’autres groupes du secteur des cryptomonnaies avaient dépensé environ 25 millions de dollars, selon les déclarations de financement de campagne.

« Nous soutenons les candidats favorables aux cryptomonnaies qui appuient l’innovation américaine, quel que soit leur parti, et nous avons hâte de continuer à développer le plus grand groupe parlementaire pro-cryptomonnaies de l’histoire des États-Unis », a déclaré Geoff Vetter, porte-parole de Fairshake.

UN LONG CHEMIN PARCOURU

En 2018, les législateurs n’avaient même pas pu obtenir de salle dans les bâtiments de la Chambre des représentants ou du Sénat pour organiser la première table ronde bipartisane du Congrès sur les cryptomonnaies; ils s’étaient donc réunis en face du Capitole, à la Bibliothèque du Congrès, a expliqué Mme Smith, présidente du Solana Policy Institute, qui a contribué à la création de la Blockchain Association cette année-là.

L’administration Biden a soumis le secteur à un examen minutieux à la suite de l’effondrement de FTX et d’une crise généralisée en 2022, la Commission américaine des opérations boursières (SEC) ayant finalement infligé plus de 6 milliards de dollars d’amendes dans 98 affaires, selon une étude de la faculté de droit de l’université de Georgetown .

« Il s’agissait d’une attaque en règle contre cette technologie », a déclaré Mme Smith, directrice générale par intérim de la Blockchain Association. « Le secteur était acculé, et la seule issue consistait à faire preuve de force politique. »

Les dirigeants ont décidé qu’ils avaient besoin d’une stratégie politique pour lutter contre ce qu’ils appelaient la « réglementation par la répression » de Gary Gensler, alors président de la SEC, ont indiqué des lobbyistes, des groupes de défense et des stratèges de campagne.

Faryar Shirzad, directeur des affaires publiques chez Coinbase, a été l’architecte du groupe de défense politique à but non lucratif Stand With Crypto — qui n’est pas tenu de divulguer l’identité de ses donateurs — et de Fairshake, tous deux lancés en 2023. Le nombre de membres du Congrès ayant obtenu la note « A » de Stand With Crypto s’élève désormais à 332, contre 96 lors du lancement du groupe.

À mesure que le secteur a obtenu davantage de clarté juridique à Washington, sa valeur de marché a presque triplé, passant d’environ 1.000 milliards de dollars en 2023 à environ 2.750 milliards de dollars aujourd’hui, selon CoinGecko .

La combinaison de Trump, d’une coalition bipartisane grandissante au Congrès et d’une opposition affaiblie a permis au secteur de faire avancer son programme législatif davantage au cours des deux dernières années que certains secteurs ne l’ont fait en plusieurs décennies, affirment d’autres lobbyistes du secteur.

C’est notamment le cas de la loi « Genius Act » de 2025, qui établit le tout premier cadre réglementaire fédéral américain pour les stablecoins et qui a été promulguée avec un soutien bipartisan écrasant. Cette loi faisait suite à une réunion à la Maison Blanche plus tôt dans l’année, au cours de laquelle des dirigeants du secteur, dont Brian Armstrong, directeur général de Coinbase COIN.O , et Brad Garlinghouse , directeur général de Ripple, s’étaient entretenus avec Trump , lorsquele président avait déclaré la fin de la « guerre contre les cryptomonnaies ».

« À Washington, avancer aussi vite, c’est comme la vitesse de la lumière dans l’espace », a déclaré Ron Bonjean, associé au sein du cabinet de relations publiques bipartisan Rokk Solutions et ancien conseiller principal au Sénat.

Le véritable objectif du secteur est l’adoption du « Clarity Act », qui placerait la supervision des cryptomonnaies sous l’autorité de la Commodity Futures Trading Commission. Ce projet de loi a été bloqué lors de cette session du Congrès et devra faire face à un parcours semé d’embûches l’année prochaine si les démocrates remportent le contrôle d’une ou plusieurs chambres du Congrès.

Sans ce texte,les réglementations adoptéesau niveau des agences pendant le mandat de Trump pourraient être annulées par une administration suivante, ont indiqué des analystes de JPMorgan.

Fairshake finance des candidats à la Chambre des représentants issus des deux partis, mais a décidé de ne soutenir que les républicains dans la course au Sénat après que les démocrates de cette chambre ont empêché le « Clarity Act » d’aboutir à un vote final. Leur opposition portait principalement sur une disposition éthique qui aurait contraint la famille Trump à vendre ses avoirs en cryptomonnaies.

Gary Kalman, de l’organisation à but non lucratif de lutte contre la corruption Transparency International, a critiqué le projet de loi pour avoir transféré la réglementation à la CFTC, dont les règles sont moins strictes, et pour avoir empêché les États d’adopter des lois plus sévères.

Coinbase et Andreessen Horowitz ont refusé de commenter. Ripple n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

LA CIBLE PRINCIPALE

La victoire la plus retentissante de Fairshake en 2024 a été la défaite de Brown, un adversaire du secteur qui a présidé la commission bancaire du Sénat de 2021 à 2024.

Dépenser des millions pour attaquer le président en exercice de la commission de surveillance du secteur , était sans précédent à Washington, selon les observateurs du monde des affaires et les stratèges politiques. Mais le pari a porté ses fruits.

Aujourd’hui, Brown se présente à nouveau, et les sondages d’opinion lui attribuent une légère avance sur son adversaire, le républicain Jon Husted. Le secteur a dépensé plus de 68 millions de dollars dans cette campagne, contribuant à en faire l’une des plus coûteuses de l’histoire, selon AdImpact.

Les publicités de Fairshake contre Brown, sur lesquelles l’organisation n’a pas souhaité s’exprimer, ne mentionnent pas les cryptomonnaies. L’une d’elles lui reproche d’avoir voté en faveur d’une augmentation des taxes sur l’essence dans l’Ohio et reprend une allégation démentie par Reuters selon laquelle il aurait voté pour «lâcher 87 000 agents du fisc sur vous tout en votant pour accorder des prestations de sécurité sociale aux sans-papiers ».

« Bien sûr, les groupes d’intérêts particuliers paniquent; ils savent que Sherrod va lutter contre le système truqué dont ils tirent profit pour défendre les travailleurs de l’Ohio », a déclaré Patrick Eisenhauer, directeur de campagne de Brown.

UNE VRAIE BOMBE DE CRYPTOMONNAIES

Dans certaines courses électorales, les dépenses liées aux cryptomonnaies ont largement dépassé les collectes de fonds des candidats. Le secteur a dépensé 5,3 millions de dollars lors d’une primaire démocrate à la Chambre des représentants du Maryland pour soutenir le député d’État Adrian Boafo, qui avait lui-même levé 1,9 million de dollars, selon les registres. D’autres groupes non liés aux cryptomonnaies ont dépensé 6,8 millions de dollars pour soutenir la campagne de Boafo, qui a refusé de commenter.

« Il y avait tellement de publicités… que cela étouffait les autres candidats », a déclaré Quincy Bareebe, une entrepreneuse du secteur de la santé qui est arrivée deuxième sur 24 candidats lors de cette primaire, bien qu’elle ait dépensé 6,6 millions de dollars de sa poche. « Adrian était partout. »

Le secteur a connu moins de succès dans l’Illinois. Fairshake a dépensé plus de 10,1 millions de dollars en publicités attaquant la vice-gouverneure Juliana Stratton , qui se présente au Sénat américain, et 2,5 millions de dollars supplémentaires contre La Shawn Ford, représentant de l’État de l’Illinois, qui se présente dans une circonscription de la région de Chicago. Tous deux devraient remporter la victoire le 3 novembre.

Ford a battu une douzaine d’adversaires lors des primaires, bien qu’il n’ait levé que 500 000 dollars et prêté 175 000 dollars à sa campagne pour contrerdes publicités financées par le secteur ,qui remettaient sur le tapis une mise en accusation fédérale vieille de 14 ans, qui avait par la suite été abandonnée. Sa campagne a adressé une lettre de mise en demeure à Fairshake, l’accusant de tenir des propos diffamatoires à son égard dans ses publicités.

Fairshake n’a fait aucun commentaire sur ses publicités ni sur la réaction de Ford. Ce dernier estime que Fairshake l’a pris pour cible parce qu’il soutenait une législation de l’État visant à obliger les plateformes d’échange de cryptomonnaies et les entreprises associées à s’enregistrer dansl’Illinois.

« Ils ont été implacables, sur tous les supports: radio, télévision, réseaux sociaux, courriers », a déclaré M. Ford. « C'était personnel et blessant, et ma famille n'aurait pas dû avoir à subir cela. »