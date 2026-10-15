PNC recule alors que son chiffre d'affaires du troisième trimestre est inférieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Les actions de PNC Financial PNC.N reculent de 1,7 % à 212,2 dollars en pré-ouverture après la publication des résultats du troisième trimestre

** La banque annonce un chiffre d'affaires de 6,56 milliards de dollars pour le troisième trimestre (lien), inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 6,61 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Elle affiche un produit net d'intérêts de 4,21 milliards de dollars au troisième trimestre, en deçà des prévisions de 4,25 milliards de dollars

** Toutefois, le bénéfice par action de 5,09 dollars a dépassé les estimations de 4,92 dollars

** Sur les 23 analystes couvrant le titre, 16 lui attribuent la recommandation « acheter » ou mieux, tandis que 7 recommandent de « conserver »; leur objectif de cours médian est de 275 dollars

** Depuis la clôture précédente, le titre a progressé de 3,34 % depuis le début de l'année