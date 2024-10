Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pluxee: entouré après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 15:22









(CercleFinance.com) - Pluxee grimpe de 15% après la publication d'un résultat net de l'exercice 2024 en croissance de 64,2% à 133 millions d'euros, ainsi que d'une marge d'EBITDA récurrent de 35,6%, en progression organique de 183 points de base comparé à l'objectif initial de marge stable.



Le chiffre d'affaires total de l''ex-division avantages aux salariés de Sodexo est ressorti en hausse de 15% à 1,21 milliard d'euros, représentant une croissance organique de 18,6%, significativement au-dessus de l'objectif initial de croissance à deux chiffres.



Pluxee revendique une politique de distribution aux actionnaires améliorée avec un dividende proposé de 0,35 euro par action, correspondant à un ratio de payout de 25% calculé sur le résultat net ajusté de 203 millions d'euros.



Enfin, le groupe revoit en hausse des objectifs financiers pour les exercices 2025 et 2026, 'reflétant sa confiance dans les tendances de croissance structurelle du marché, son business model éprouvé et sa capacité à déployer avec succès son plan stratégique'.





Valeurs associées PLUXEE 18,69 EUR Euronext Paris +18,10%