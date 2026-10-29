Pluxee dépasse l'ensemble de ses objectifs financiers pour l’exercice 2026 et se prépare activement à une nouvelle phase de croissance rentable

Pluxee dépasse l'ensemble de ses objectifs financiers pour l’exercice 2026 et se prépare activement à une nouvelle phase de croissance rentable

Faits marquants

Volume d’affaires émis de l’activité Avantages aux salariés en croissance de +7,7% , portée par une dynamique commerciale soutenue dans l’ensemble des régions et une demande structurelle pour les solutions Pluxee

, portée par une dynamique commerciale soutenue dans l’ensemble des régions et une demande structurelle pour les solutions Pluxee Chiffre d'affaires total de 1 302 M€ , en croissance organique de +0,7% , surpassant son objectif dans un contexte opérationnel exigeant Chiffre d'affaires opérationnel de 1 136 M€ , en croissance organique de +0,1% , reflétant l’impact des évolutions réglementaires au Brésil depuis le troisième trimestre Chiffre d'affaires issu du Float de 166 M€ , en croissance organique de +4,6%

, en croissance organique de , surpassant son objectif dans un contexte opérationnel exigeant EBITDA récurrent de 488 M€ , en hausse organique de +3,8% , avec une marge d’EBITDA récurrent de 37,5% , en hausse organique de +101 points de base , nettement supérieure à l’objectif de l’exercice 2026, portant la progression cumulée de la marge à environ +500 points de base 1 par rapport à l'exercice 2023

, en hausse organique de , avec une marge d’EBITDA récurrent de , en hausse organique de , nettement supérieure à l’objectif de l’exercice 2026, portant la progression cumulée de la marge à environ par rapport à l'exercice 2023 Résultat net ajusté, part du Groupe, de 223 M€ , en progression de +1,2% ; Résultat net ajusté par action à 1,58€ , en hausse de +4,4%

, en progression de ; Résultat net ajusté par action à , en hausse de Flux de trésorerie disponible récurrent de 341 M€ , correspondant à un Taux de conversion de trésorerie récurrente de 70% soit une moyenne de 82% sur trois ans, supérieure à l’objectif du Groupe ; Position de trésorerie financière nette à 1 341 M€ , en hausse de +178 M€ sur un an

, correspondant à un soit une moyenne de sur trois ans, supérieure à l’objectif du Groupe ; , en hausse de sur un an Hausse significative de la rémunération aux actionnaires : proposition d’un dividende de 0,65€ par action, en hausse de +71% sur un an sur la base d'un taux de distribution porté structurellement à 40% , combiné au programme de rachat d’actions de 100 M€ finalisé en mai 2026

: proposition d’un dividende de par action, en hausse de sur un an sur la base d'un , combiné au finalisé en mai 2026 S’appuyant sur la croissance durable du volume d’affaires de l'activité Avantages aux salariés et le déploiement progressif de ses priorités stratégiques à compter de l'exercice 2027 , le Groupe vise : Un EBITDA récurrent 1 d'au moins 440 M€ et un Taux de conversion de trésorerie récurrente d'au moins 50% pour l’exercice 2027 , année de transition reflétant un scénario de réajustement plus étendu au Brésil en lien avec la réforme du PAT et un environnement actuel incertain Un retour à une croissance rentable à moyen terme, soutenue par une progression organique régulière de la marge d’EBITDA récurrent et une normalisation du Taux de conversion de trésorerie récurrente

et le , le Groupe vise :

Principaux chiffres de l'exercice 2026

(en millions d’euros) Exercice 2026 Exercice 2025 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Chiffre d’affaires total 1 302 1 287 0,7% 1,2% EBITDA récurrent 488 471 3,8% 3,7% Marge d’EBITDA récurrent 37,5% 36,6% +101bps +91bps Résultat opérationnel (EBIT) 295 335 -12,0% Résultat net, part du Groupe⁽¹⁾ 170 197 -13,5% Résultat net ajusté, part du Groupe⁽¹⁾ 223 221 1,2% Flux de trésorerie disponible récurrent 341 417 -18,4% Taux de conversion de trésorerie récurrente (%) 70% 89% Position de trésorerie financière nette 1 341 1 163

« Les mesures financières complémentaires non-IFRS sont définies dans la section “Définition des indicateurs alternatifs de performance (APM). »

(1) Attribuable aux actionnaires de la société mère.

____________________

1 Sur une base organique (taux de change et périmètre constants).

2 Décret n° 12.712/2025 publié par le gouvernement brésilien le 12 novembre 2025 relatif au Programme d’alimentation du travailleur (Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT).

Aurélien Sonet, Directeur Général de Pluxee, a commenté :

« L’exercice 2026 a confirmé la résilience de notre modèle économique , avec des résultats financiers dépassant l’ensemble de nos objectifs . Tout au long de l’exercice, nous avons maintenu une forte dynamique commerciale dans toutes les régions qui a soutenu la croissance solide du volume d’affaires de l’activité Avantages aux salariés. Cette performance repose à la fois sur l’acquisition continue de nouveaux clients et sur la confiance durable et l’engagement croissant de nos clients existants. Cette trajectoire soutenue renforce notre confiance dans la capacité de Pluxee à saisir le potentiel de croissance du marché des Avantages et de l’Engagement des salariés à la fois vaste et sous-pénétré.

Dans le même temps, l’exercice 2027 s'annonce comme une année de transition au cours de laquelle nous devrons absorber l'impact d'un réajustement plus significatif au Brésil, en lien avec la réforme du PAT. Dans ce contexte, nous agissons avec détermination. Nos priorités stratégiques sont déjà en cours de déploiement : capter la croissance sur nos marchés et segments clés, renforcer notre efficacité et accélérer le déploiement de l’intelligence artificielle à travers le Produit, la Tech et la Data. Cela permettra à Pluxee de renforcer sa compétitivité, son agilité et ainsi d'être mieux équipé pour saisir les opportunités à venir. Nos équipes ont démontré ce dont elles étaient capables. Ensemble, nous ferons de cette année de transition le socle de notre prochaine phase de croissance rentable. »

Résultats de l'exercice 2026

Le Conseil d’Administration de Pluxee N.V. a arrêté les états financiers de l'exercice 2026. Le commissaire aux comptes du Groupe a achevé l’audit des états financiers consolidés de l'exercice 2026.

Compte de résultat de l'exercice 2026

(en millions d’euros) Exercice 2026 Exercice 2025 Croissance publiée (%) Chiffre d’affaires total 1 302 1 287 1,2% Charges d’exploitation (814) (816) EBITDA récurrent 488 471 3,7% Marge d’EBITDA récurrent 37,5% 36,6% 91bps Amortissements, dépréciations et pertes de valeur (128) (110) Résultat opérationnel récurrent (EBIT récurrent) 360 361 -0,2% Autres produits et charges d’exploitation (65) (26) Résultat opérationnel (EBIT) 295 335 -12,0% Produits et charges financiers (6) (17) Résultat avant impôt 289 318 -9,1% Charge d’impôt sur les résultats (98) (100) Part du résultat net des sociétés comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence (0) (0) Résultat net 191 218 -12,3% dont : Attribuable aux actionnaires de la société mère 170 197 -13,5% Attribuable aux intérêts ne donnant pas le contrôle 20 21

Les états financiers consolidés ont été établis en milliers d'euros et sont présentés en millions d'euros, avec arrondi au million le plus proche (sauf indication contraire). Des écarts peuvent ainsi apparaître dans les différents états.

Accélération progressive du volume d’affaires sur l'exercice 2026

Le Volume d’affaires émis total (BVI) a atteint 26,0 milliards d'euros pour l'exercice 2026, dont 6,6 milliards d'euros au quatrième trimestre, contre 24,5 milliards d'euros sur l'exercice 2025.

Le volume d'affaires émis de l'activité Avantages aux salariés s'établit à 20,6 milliards d'euros , soit une croissance organique de +7,7%, avec une contribution positive de l'ensemble des régions, dont une croissance à deux chiffres en Amérique latine et dans le Reste du monde. Au quatrième trimestre, il s'élève à 5,3 milliards d'euros , en croissance organique de +11,2%, marquant une nette accélération séquentielle. La trajectoire régulière des volumes d’affaires sur l'exercice 2026 a été portée par une forte dynamique commerciale, avec une acquisition soutenue de nouveaux clients dans l’ensemble des régions et segments clients, combinée à un taux de rétention nette résilient, malgré des pressions persistantes sur le portefeuille d’utilisateurs finaux.

Le volume d'affaires émis de l'activité Autres produits et services s’est élevé à 5,4 milliards d'euros sur l'exercice 2026, dont 1,3 milliard d'euros au quatrième trimestre. Cela reflète une année en deux temps pour les programmes d’aide publique : un premier semestre marqué par l’impact anticipé de l'arrivée à échéance, des redimensionnements et des effets calendaires sur certains grands programmes d'aide publique en Europe continentale, suivi au second semestre par des effets calendaires et une base de comparaison plus favorables.

Résilience du Chiffre d'affaires total sur l'exercice 2026

Le Chiffre d’affaires total a atteint 1 302 millions d'euros sur l'exercice 2026, en croissance organique de +0,7% , légèrement supérieur à l’objectif financier du Groupe. Cette performance témoigne de la résilience du chiffre d’affaires dans un contexte opérationnel exigeant, marqué par les évolutions réglementaires au Brésil et par des incertitudes macroéconomiques, notamment en Europe continentale. L’effet de change est resté limité à−0,2%, la nouvelle dépréciation de la livre turque étant presque entièrement compensée par l’appréciation du réal brésilien et du peso mexicain. L’effet de périmètre positif de +0,7% reflète principalement les acquisitions de Skipr en Belgique et en France et de Benefício Fácil au Brésil, ainsi que d’autres acquisitions récentes de moindre taille. En conséquence, le Chiffre d'affaires total a augmenté de +1,2% en données publiées. Au quatrième trimestre, le Chiffre d'affaires total a reculé de −4,9% en organique, hors effet de change de +2,6% et effet de périmètre de +0,2%.

Chiffre d'affaires total par nature

(en millions d’euros) Exercice 2026 Exercice 2025 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Chiffre d'affaires opérationnel 1 136 1 125 0,1% 1,0% Chiffre d'affaires issu du Float 166 162 4,6% 2,1% Chiffre d'affaires total 1 302 1 287 0,7% 1,2%

(en millions d’euros) 4 e trimestre de l'exercice 2026 4 e trimestre de l'exercice 2025 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Chiffre d'affaires opérationnel 293 302 -6,2% -3,2% Chiffre d'affaires issu du Float 42 40 5,1% 6,4% Chiffre d'affaires total 335 342 -4,9% -2,1%

Le Chiffre d'affaires opérationnel de l'exercice 2026 s'est élevé à 1 136 millions d'euros, globalement stable par rapport à l'exercice précédent, en croissance organique de +0,1% . Cette performance reflète des tendances sous‑jacentes solides, et des dynamiques macroéconomiques et réglementaires contrastées selon les régions. La croissance publiée du Chiffre d’affaires opérationnel s’est établie à +1,0% sur l'exercice 2026 intégrant un effet de change de +0,1% et un effet de périmètre de +0,7%. Au quatrième trimestre, le Chiffre d’affaires opérationnel s’est élevé à 293 millions d'euros, en recul de −6,2% sur une base organique, dans un contexte marqué par le déploiement progressif de la réforme du PAT 1 au Brésil.

Le Chiffre d'affaires issu du Float a progressé de +4,6% en organique, dont +5,1% au quatrième trimestre , pour atteindre 166 millions d'euros sur l'exercice 2026, hors effet de périmètre de +0,1% et effet de change de −2,6%. La croissance organique du Chiffre d’affaires issu du Float a été portée par la progression des volumes d’affaires et par un rendement du Float légèrement supérieur, à 6,2%, contre 6,0% sur l’exercice 2025, bénéficiant toujours de taux d’intérêt élevés au Brésil et de la stratégie d’investissement flexible du Groupe, adaptée aux conditions des marchés locaux.

____________________

1 Décret n° 12.712/2025 publié par le gouvernement brésilien le 12 novembre 2025 relatif au Programme d’alimentation du travailleur (Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT).

Chiffre d'affaires opérationnel par activité

(en millions d’euros) Exercice 2026 Exercice 2025 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Avantages aux salariés 991 963 1,7% 3,0% Autres produits et services 145 162 -9,1% -10,6% Chiffre d'affaires opérationnel 1 136 1 125 0,1% 1,0%

(en millions d’euros) 4 e trimestre de l'exercice 2026 4 e trimestre de l'exercice 2025 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Avantages aux salariés 252 265 -8,3% -4,8% Autres produits et services 41 38 8,5% 8,0% Chiffre d'affaires opérationnel 293 302 -6,2% -3,2%

Le Chiffre d'affaires opérationnel de l'activité Avantages aux salariés a atteint 991 millions d'euros sur l'exercice 2026, en croissance organique de +1,7% , hors effet de change +0,4% et effet de périmètre de +0,9%. Cette performance a été portée par une croissance « high single-digit » des volumes d’affaires sur l'exercice 2026, dans le prolongement de l’accélération enregistrée trimestre après trimestre sur l’ensemble de l’exercice. Toutes les régions ont contribué positivement, ce qui a permis d’atténuer la pression des évolutions réglementaires au Brésil sur le take‑up rate . Au quatrième trimestre, le Chiffre d'affaires opérationnel de l’activité Avantages aux salariés s’est élevé à 252 millions d'euros, en recul de −8,3% en organique.

Le Chiffre d'affaires opérationnel des Autres produits et services a atteint 145 millions d'euros , en recul de −9,1% en organique sur l'exercice 2026. Sur l’ensemble de l’exercice, la performance reflète un ralentissement de la dynamique des programmes d’aide publique, marqué par l’arrivée à échéance, les effets de calendrier et de redimensionnement de certains grands programmes d'aide publique en Europe continentale, ainsi que par la transformation en cours des activités au Royaume‑Uni et aux États‑Unis. Au quatrième trimestre, une base de comparaison plus favorable a permis un retour à la croissance, le Chiffre d'affaires opérationnel des Autres produits et services progressant de +8,5% en organique pour atteindre 41 millions d'euros.

Chiffre d'affaires opérationnel par région

(en millions d’euros) Exercice 2026 Exercice 2025 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Europe continentale 495 506 -3,1% -2,0% Amérique latine 449 429 1,1% 4,6% Reste du monde 192 190 6,7% 1,1% Chiffre d'affaires opérationnel 1 136 1 125 0,1% 1,0%

(en millions d’euros) 4 e trimestre de l'exercice 2026 4 e trimestre de l'exercice 2025 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Europe continentale 128 137 -7,1% -6,8% Amérique latine 113 119 -12,1% -5,2% Reste du monde 52 46 12,1% 12,4% Chiffre d'affaires opérationnel 293 302 -6,2% -3,2%

En Europe continentale , le Chiffre d'affaires opérationnel a atteint 495 millions d'euros sur l'exercice 2026, en r ecul organique de −3,1% , hors effet de périmètre de +1,2% (principalement lié à l'acquisition de Skipr) et un effet de change de −0,1%. La région a affiché des dynamiques commerciales contrastées selon les pays, les conditions économiques et contraintes budgétaires locales ayant notamment impacté les grands programmes d’aide publique en Europe de l’Ouest et de l’Est. Hors programmes d’aide publique, le Chiffre d’affaires opérationnel en Europe continentale serait resté quasiment stable en organique .

En Amérique latine , le Chiffre d'affaires opérationnel s'est élevé à 449 millions d'euros sur l'exercice 2026, en croissance organique de +1,1% , hors effet de périmètre de +0,3% et effet de change de +3,1%, lié au Brésil et au Mexique. Cette performance résiliente a été portée par une dynamique sous‑jacente solide des volumes d’affaires, en particulier au Brésil, tandis que les premiers effets des évolutions réglementaires ont commencé à se matérialiser sur le take‑up rate à partir du troisième trimestre de l'exercice 2026. Hors impact du plafonnement lié à la réforme du PAT 4 au Brésil , le Chiffre d’affaires opérationnel en Amérique latine aurait atteint une croissance organique de +8,2% .

Dans le Reste du monde, le Chiffre d'affaires opérationnel a atteint 192 millions d'euros sur l'exercice 2026, enregistrant une croissance organique de +6,7% , hors effet de change de −6,0%, principalement lié à l'évolution de la livre turque et de la roupie indienne, et hors effet de périmètre de +0,4%. Cette solide croissance organique régionale a été portée par une forte dynamique commerciale dans la plupart des pays, tirée par la Turquie et, plus récemment, par l’Inde. Cette tendance positive a été en partie compensée par le repositionnement en cours des activités du Groupe au Royaume‑Uni et aux États‑Unis, incluant le retrait progressif de certains contrats historiques, ce qui a temporairement pesé sur la performance. Hors impact de ce repositionnement, le Chiffre d’affaires opérationnel dans le Reste du monde aurait enregistré une c roissance organique de +18,9% .

Progression organique de la Marge d'EBITDA récurrent de +101bps

L'EBITDA récurrent progresse à 488 millions d'euros sur l'exercice 2026, en hausse de +3,8% en organique et de +3,7% en données publiées, intégrant un effet de change de −0,1%.

La Marge d' EBITDA récurrent s'établit à 37,5% , en progression significative de +101bps en organique et de +91 points de base en incluant les effets de change et de périmètre. La progression de la marge d’EBITDA opérationnel récurrent a été le principal moteur, en hausse de +75bps en organique et de +95bps en données publiées, atteignant 28,4%. Outre une légère contribution de la croissance du chiffre d’affaires issu du Float , cette performance résulte principalement d’un effet de levier opérationnel accru, porté par la croissance des volumes d’affaires et par des gains d’efficacité renforcés. Dans le prolongement des économies réalisées depuis le Spin-off , Pluxee a accéléré ses initiatives d'efficacité au Brésil et, progressivement, dans l’ensemble du Groupe en réponse notamment à l’évolution du contexte réglementaire au Brésil. En conséquence, les charges d’exploitation ont légèrement reculé sur un an, reflétant le renforcement de la structure de coûts du Groupe.

Résultat opérationnel (EBIT) de 295 millions d'euros

Le Résultat opérationnel récurrent (EBIT Récurrent) s'établit à 360 millions d'euros sur l'exercice 2026, incluant les amortissements, dépréciations et pertes de valeur à hauteur de −128 millions d'euros, contre −110 millions d'euros pour l'exercice 2025. Cette évolution reflète les amortissements et dépréciations récurrents des activités en cours, l’impact des acquisitions récentes et la mise en service progressive, au cours de l’exercice 2026, de nouveaux actifs immobilisés, dont l’effet en année pleine continuera de se matérialiser sur l’exercice 2027.

Les Autres produits et charges d’exploitation représentent une charge nette de −65 millions d'euros sur l'exercice 2026. Cette hausse substantielle s’explique principalement par (i) −33 millions d’euros des provisions liées aux procédures juridiques et fiscales en cours (ii) -17 millions d’euros liés à des charges de dépréciations principalement liées au repositionnement stratégique en cours au Royaume‑Uni (iii) -15 millions d’euros de coûts de restructuration et de rationalisation engagés dans le cadre des initiatives d’efficacité du Groupe.

Le Résultat opérationnel (EBIT) pour l'exercice 2026 s'est établi à 295 millions d'euros , contre 335 millions d'euros pour l'exercice 2025.

Résultat net, part du Groupe, à 170 millions d'euros

Les Produits et charges financiers se sont élevés à −6 millions d'euros pour l'exercice 2026, contre −17 millions d'euros pour l'exercice 2025. Le coût d'emprunt brut est resté quasi stable par rapport à l'exercice précédent, à −47 millions d'euros,incluant un gain de 1 million d’euros lié aux swaps de taux d’intérêt fixe‑variable mis en place au cours de l’exercice. Les produits d’intérêts générés par la Trésorerie non liée au Float se sont élevés à 47 millions d'euros, principalement portés par des montants de trésorerie investie en moyenne plus élevés et par le maintien de taux d’intérêt élevés au Brésil, qui ont plus que compensé la baisse des taux dans les autres régions. Les autres Produits et charges financiers se sont élevés à −6 millions d’euros, principalement en lien avec l’application du traitement comptable de l’hyperinflation en Turquie.

Le Résultat avant impôt a atteint 289 millions d'euros pour l'exercice 2026, contre 318 millions d'euros pour l'exercice 2025, en conséquence de l'ensemble des explications susmentionnées.

La Charge d’impôt sur les résultats s'est élevée à −98 millions d'euros sur l'exercice 2026. Le Taux effectif d’imposition (TEI) est ressorti à 33,8% sur l'exercice 2026, contre 31,4% pour l'exercice 2025. Cette hausse du TEI sur l'exercice 2026 s’explique entièrement par des charges non déductibles ponctuelles comptabilisées en Autres produits et charges d’exploitation.

Le Résultat net de l'exercice a atteint 191 millions d'euros pour l'exercice 2026, contre 218 millions d'euros pour l'exercice 2025. Malgré la progression continue de l'EBITDA récurrent d’un exercice sur l’autre et l’amélioration des produits et charges financiers nets, le résultat net a été temporairement affecté par la hausse des Autres produits et charges d’exploitation.

Le Résultat net, part du Groupe , retraité de 20 millions d'euros d'intérêts minoritaires, principalement liés au partenariat stratégique conclu avec Santander au Brésil, s’est élevé à 170 millions d'euros , contre 197 millions d'euros l'exercice précédent.

____________________

1 Décret n° 12.712/2025 publié par le gouvernement brésilien le 12 novembre 2025 relatif au Programme d’alimentation du travailleur (Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT).

Résultat net ajusté part du Groupe à 223 millions d'euros

Attribuable aux actionnaires de la société mère Exercice 2026 Exercice 2025 Croissance publiée (%) Résultat net de la période (en millions d'euros) 170 197 -13,5% Résultat de base par action (en euros) 1,21 1,35 -10,8% Résultat dilué par action (en euros) 1,21 1,35 -10,7% Résultat net ajusté de la période (en millions d'euros) 223 221 1,2% Résultat de base ajusté par action (en euros) 1,58 1,52 4,4% Résultat dilué ajusté par action (en euros) 1,58 1,51 4,5%

Le Résultat net, ajusté part du Groupe, a atteint 223 millions d'euros sur l'exercice 2026, soit une hausse de +1,2% en données publiées, contre 221 millions d'euros sur l'exercice 2025. Il sert de base au calcul du dividende.

Le Résultat net ajusté par action s'établit à 1,58 euro , contre 1,52 euro pour l'exercice 2025, bénéficiant de l’effet relutif du programme de rachat d’actions de 100 millions d’euros et de l’annulation ultérieure d'une partie des actions.

Flux de trésorerie disponible récurrent de 341 millions d'euros, alimentant un Taux de conversion de trésorerie récurrente de 70%

(en millions d’euros) Exercice 2026 Exercice 2025 EBITDA récurrent 488 471 Investissement (99) (98) Variation du Besoin en fonds de roulement hors variation du Restricted cash⁽¹⁾ 72 127 Charge d’impôt sur les résultats (95) (86) Intérêts nets (payés) / reçus (1) 9 Autre⁽²⁾ (24) (6) Flux de trésorerie disponible récurrent 341 417 Taux de conversion de trésorerie récurrente 70% 89%

(1) Hors variation du Restricted cash de −80 millions d'euros pour l'exercice 2026 et de 99 millions d'euros pour l'exercice 2025.

(2) Incluant principalement le remboursement des dettes locatives et la neutralisation des (i) charges non monétaires et des (ii) Autres produits et charges d'exploitation ayant un impact sur le Besoin en fonds de roulement.

Les Dépenses d’investissement (CAPEX) se sont élevée à − 99 millions d'euros sur l'exercice 2026, représentant 7,6% du Chiffre d’affaires total, un niveau stable par rapport aux −98 millions d'euros de l'exercice 2025. Tout au long de l'exercice 2026, le Groupe a maintenu une politique d’investissement ciblée sur les technologies, les données et l’intelligence artificielle. L’évolution du ratio CAPEX/Chiffre d'affaires traduit une approche d’investissement disciplinée et une priorisation stricte des projets, ainsi qu’un basculement progressif vers des charges d’exploitation, porté par une adoption accrue du cloud, la gestion des services informatiques et l’automatisation des processus.

La Variation du Besoin en fonds de roulement, hors variation du Restricted cash , s'est élevée à 72 millions d'euros, contre 127 millions d'euros pour l'exercice 2025. Cette évolution positive témoigne d’une gestion rigoureuse du besoin en fonds de roulement à l’échelle du Groupe, malgré l’impact défavorable du raccourcissement des délais de règlement résultant des évolutions réglementaires au Brésil et l’arrivée à échéance ainsi que le redimensionnement de certains contrats de programmes d’aide publique en Europe continentale.

Le Flux de trésorerie disponible récurrent a atteint 341 millions d'euros pour l'exercice 2026, contre 417 millions d'euros pour l'exercice 2025. La génération de trésorerie est restée élevée sur l’ensemble de l’exercice, malgré l’impact de certains grands contrats d’aide publique et des évolutions réglementaires au Brésil. Elle a été portée par la progression de la marge d’EBITDA récurrent, combinée à une gestion rigoureuse des investissements et du besoin en fonds de roulement. En conséquence, le Taux de conversion de trésorerie récurrente s'est établi à 70% sur l'exercice 2026, contre 89% sur l'exercice 2025, portant la moyenne sur trois ans à 82% , au-delà de l'objectif d'environ 80% du Groupe et illustrant la qualité de sa performance financière.

Renforcement de la Position de trésorerie financière nette à 1 341 millions d'euros

La Position de trésorerie financière nette au 31 août 2026 s'élevait à 1 341 millions d'euros , contre 1 163 millions d'euros au 31 août 2025. La hausse de +178 millions d'euros a été principalement portée par une forte génération de Flux de trésorerie disponible récurrent, et, dans une moindre mesure, par un effet de change favorable de +30 millions d’euros. Sur l’exercice 2026, les décaissements ont principalement concerné (i) le versement des dividendes de l’exercice 2025 aux actionnaires et aux intérêts minoritaires, (ii) le déploiement du programme de rachat d’actions de 100 millions d’euros finalisé le 8 mai 2026, ainsi que (iii) les acquisitions récentes.

Au 31 août 2026, la Trésorerie et les équivalents de trésorerie , hors Restricted cash , s'élèvent à 1 306 millions d'euros, contre 1 481 millions d'euros au 31 août 2025. Ils sont investis dans des dépôts bancaires à terme, des comptes bancaires rémunérés et des dépôts à vue, des instruments financiers à court terme et des fonds monétaires. Les Actifs financiers courants s'établissent à 1 320 millions d'euros , contre 971 millions d'euros au 31 août 2025. La hausse d’un exercice sur l’autre reflète en partie la stratégie du Groupe consistant, depuis le second semestre de l’exercice 2024, à allonger progressivement les échéances de ses placements en réponse à la baisse des taux d’intérêt. Le Groupe continue d’adapter sa stratégie d’investissement aux conditions de marché, notamment à l’évolution récente des taux d’intérêt en Europe.

Au 31 août 2026, la dette financière brute s'élève à − 1 281 millions d'euros , contre −1 289 millions d'euros au 31 août 2025. La structure de financement diversifiée du Groupe comprend deux émissions obligataires de 550 millions d’euros réalisées sur l’exercice 2024, arrivant à échéance en 2028 et 2032. Au cours de l'exercice 2026, Pluxee a mis en place des swaps de taux d’intérêt fixe-variable couvrant la moitié de sa dette obligataire à taux fixe. Le Groupe dispose également d’une facilité de crédit revolving de 650 millions d’euros, non tirée au 31 août 2026 et arrivant à échéance en octobre 2030, ainsi que d’un programme de NEU CP ( Negotiable European Commercial Paper ) lancé en mars 2025, d’un montant maximal de 400 millions d’euros, dont l'encours est de 85 millions d’euros au 31 août 2026.

La solide position de trésorerie nette de Pluxee et sa forte génération de trésorerie se reflètent dans sa notation BBB+ « with stable outlook » attribuée par Standard & Poor’s, renforçant la confiance dans sa capacité à honorer ses engagements financiers actuels et à venir.

Proposition de dividende au titre de l'exercice 2026

Pour l'exercice 2026, le Conseil d’Administration de Pluxee N.V. proposera à l’Assemblée générale l’approbation d’un dividende de 0,65 euro par action ordinaire , représentant une hausse de +71% par rapport à l'exercice précédent et reflétant le relèvement structurel du taux de distribution à 40% , contre 25% du Résultat net ajusté, part du Groupe, conformément aux statuts du Groupe et à sa politique de distribution du dividende.

Sur la base du nombre d’actions ordinaires en circulation, hors actions autodétenues, au 31 août 2026, le dividende proposé représenterait un versement total de 89 millions d'euros.

Sous réserve de l’approbation des actionnaires, les actions ordinaires Pluxee devraient être négociées ex‑dividende à compter du lundi 21 décembre 2026. La date d’enregistrement du dividende (record date) serait fixée le mardi 22 décembre 2026 et le dividende serait versé le mercredi 23 décembre 2026 .

Nouvelles étapes clés franchies en matière de développement durable sur l'exercice 2026

Au cours de l'exercice 2026, Pluxee a progressé vers l'atteinte de ses objectifs ESG , tout en renforçant considérablement ses informations publiées en matière de durabilité.

Le Groupe a renforcé sa position de partenaire de confiance, fondée sur l’intégrité, la fiabilité et le respect, avec 99% des collaborateurs ayant suivi une formation sur la Conduite responsable des affaires 1 et ayant officiellement adhéré à la Charte éthique du Groupe.

des collaborateurs ayant suivi une formation sur la et ayant officiellement adhéré à la Charte éthique du Groupe. Un solide équilibre femmes‑hommes a été maintenu, les femmes représentant 45% de l'équipe de Leadership 2 , au-delà de l'objectif de 42% du Groupe.

, au-delà de l'objectif de 42% du Groupe. Le Volume d’affaires remboursé aux commerçants de petite et moyenne taille 3 s'est élevé à 7,8 milliards d'euros , en progression de + 36% par rapport à l'exercice 2023 et très proche de l'objectif de 8,0 milliards d'euros du Groupe.

s'est élevé à , en progression de par rapport à l'exercice 2023 et très proche de l'objectif de 8,0 milliards d'euros du Groupe. Les émissions de gaz à effet de serre des scopes 1 et 2 du Groupe 4 ont diminué de − 62% par rapport à la base de référence de l'exercice 2017, en bonne voie pour atteindre l’objectif de 65 % d’ici 2030, validé par la SBTi. Cette réduction résulte d’initiatives menées au niveau des pays, ainsi que de l’atteinte de 100 % d’électricité renouvelable dans l’ensemble des bureaux du Groupe.

Ces progrès sont reflétés dans les notations de durabilité de Pluxee . Sur l’exercice 2026, le Groupe a reçu une médaille d’or EcoVadis pour la deuxième année consécutive, la plaçant parmi les 5% des entreprises les mieux notées sur la période allant de mars 2025 à mars 2026. Pluxee a également maintenu sa note B attribuée par le Climate Disclosure Project (CDP), reconnaissant l’efficacité du Groupe dans la gestion de son impact environnemental.

Ces réalisations sont détaillées dans le Rapport de durabilité intégré au Rapport annuel de Pluxee pour l’exercice 2026, que le Groupe a préparé en anticipant l’application des normes européennes d’information en matière de durabilité (ESRS) révisées.

Perspectives

Avec une valeur estimée à plus de 1 000 milliards d’euros 5 et un taux de pénétration inférieur à 20%, le marché des Avantages et de l’Engagement des salariés recèle encore un potentiel considérable. Dans un environnement marqué par les pénuries de talents, les attentes croissantes en matière de développement durable ainsi que par la persistance de l'inflation et les fluctuations des taux d’intérêt, les solutions d’Avantages et d’Engagement des salariés constituent un levier de plus en plus important pour les employeurs et contribuent de manière essentielle au bien-être et au pouvoir d’achat des salariés . Alors que l’adoption progressive de l’intelligence artificielle contribue à transformer le marché du travail, la demande continue des organisations et de leurs employés pour des offres multi-avantages toujours plus personnalisées continue de soutenir une croissance structurelle du volume d’affaires sur le long terme .

Afin de saisir ces opportunités et de préparer activement sa prochaine phase de croissance rentable , Pluxee concentre ses efforts, à compter de l’exercice 2027, sur un ensemble de priorités stratégiques structurées autour de trois leviers organiques :

capter la dynamique de croissance sur les marchés et segments prioritaires, en s’appuyant sur la puissance de son dispositif commercial ;

sur les marchés et segments prioritaires, en s’appuyant sur la puissance de son dispositif commercial ; renforcer l'efficacité opérationnelle grâce à un contrôle accru des coûts et à l'optimisation des dépenses opérationnelles ;

grâce à un contrôle accru des coûts et à l'optimisation des dépenses opérationnelles ; poursuivre le développement de l’écosystème Product, Tech & Data de Pluxee , porté par l’intelligence artificielle, afin de renforcer l’excellence opérationnelle et d’enrichir sa proposition de valeur.

Ces leviers continueront d’être complétés par de la croissance externe , à travers des opérations de fusions-acquisitions ciblées et des partenariats stratégiques permettant au Groupe d’étendre sa présence et d’enrichir son offre.

S’appuyant sur la croissance soutenue des volumes d’affaires de l’activité Avantages aux salariés et sur le déploiement progressif de ses priorités stratégiques , le Groupe vise:

Un EBITDA récurrent 6 d'au moins 440 millions d'euros et un Taux de conversion de trésorerie récurrente d'au moins 50% sur l’exercice 2027, considéré comme une année de transition reflétant (i) un scénario de réajustement plus étendu au Brésil, en lien avec la réforme du PAT 7 , suite à la harmonisation des conditions commerciales applicables aux commerçants pour l’ensemble des programmes repas et alimentation, et (ii) un environnement actuel incertain;

et sur l’exercice 2027, considéré comme une reflétant (i) un scénario de réajustement plus étendu au Brésil, en lien avec la réforme du PAT , suite à la harmonisation des conditions commerciales applicables aux commerçants pour l’ensemble des programmes repas et alimentation, et (ii) un environnement actuel incertain; Un retour à une croissance rentable à moyen terme, soutenue par une progression organique régulière de la marge d’EBITDA récurrent et une normalisation du Taux de conversion de trésorerie récurrente .

____________________

1 Collaborateurs actifs inclus dans les effectifs du Groupe à la date de clôture, hors collaborateurs en congé longue durée, stagiaires et travailleurs temporaires ou occasionnels.

2 Les postes de direction comprennent le Directeur général du Groupe, le Comité exécutif et leurs subordonnés directs, à l’exclusion des assistants de direction, ainsi que les équipes dirigeantes locales (membres des comités exécutifs au niveau des pays).

3 Valeur cumulée des avantages émis par le Groupe pour le compte de ses clients et remboursés par le Groupe aux commerçants de petite et moyenne taille. Afin d’assurer la comparabilité des données d’une année sur l’autre depuis la première année de mesure, le taux de change appliqué est un taux moyen constant basé sur la période correspondant à l’exercice 2023 (du 1er septembre 2022 au 31 août 2023).

4 Émissions de gaz à effet de serre calculées selon une approche fondée sur le marché ; réduction mesurée dans le périmètre SBTi par rapport à l’exercice de référence 2017.

5 Volume d’affaires cumulé de toutes les entreprises susceptibles de proposer des avantages aux salariés, y compris celles qui n’en proposent pas actuellement.

6 Sur une base organique (taux de change et périmètre constants).



7 Décret n° 12.712/2025 publié par le gouvernement brésilien le 12 novembre 2025 relatif au Programme d’alimentation du travailleur (Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT).

Événements significatifs de l'exercice 2026

Acquisitions réalisées au cours de l’exercice

En septembre 2025, le Groupe a finalisé l'acquisition de 100% de Skipr SA, un acteur innovant en forte croissance dans le domaine des avantages liés à la mobilité des salariés, comptant plus de 330 clients en Belgique et en France, enrichissant ainsi l'offre multi-avantages du Groupe dans ces deux pays et renforçant sa capacité d'innovation.

Par ailleurs, en décembre 2025, le Groupe a finalisé l'acquisition de 100% de ProEves Services, acteur majeur en Inde des Avantages aux salariés liés à la garde d'enfants, accompagnant plus de 100 entreprises clientes locales. Le Groupe renforce ainsi sa position de leader en Inde.

Les deux opérations ont été intégralement financées à partir de la trésorerie existante, sans impact sur le niveau d'endettement du Groupe.

Programme de rachat d’actions et annulation d’actions

Un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 100 millions d'euros a été lancé le 30 octobre 2025 et exécuté du 31 octobre 2025 jusqu'à son achèvement le 8 mai 2026, conformément à l'autorisation donnée par l'Assemblée générale des actionnaires au Conseil d'Administration et aux réglementations applicables. L'objectif principal de ce programme était de réduire le capital social de Pluxee N.V. par l'annulation d'actions rachetées et, à titre secondaire, de permettre au Groupe de satisfaire à ses obligations au titre des prochains plans d'attribution d'actions de performance.

Dans le cadre de ce programme, 8 347 225 actions ordinaires ont été rachetées par l’intermédiaire mandaté, pour un prix d’acquisition total de 100 millions d’euros.

Le 11 mai 2026, Pluxee N.V. a décidé d'annuler 5 843 058 actions ordinaires, représentant 70% des actions rachetées. A l'issue de cette annulation, le capital social émis de Pluxee N.V. s'élevait à 2 043 719,97 euros, composé de 141 331 634 actions ordinaires et de 63 040 363 actions assorties de droits de vote spécifiques.

Distribution d’un dividende au titre de l’exercice 2025

Le 17 décembre 2025, l’Assemblée générale annuelle des actionnaires a approuvé la distribution d’un dividende de 0,38 euro par action ordinaire, au titre de l’exercice 2025. Ce dividende, d’un montant total de 55 millions d’euros, a été versé aux actionnaires de Pluxee N.V. le 23 décembre 2025.

Activités de financement et couverture du risque de taux d'intérêt

Le 2 octobre 2025, le Groupe a obtenu l'approbation bancaire pour prolonger l'échéance initiale de sa facilité de crédit revolving de 650 millions d'euros d'une année supplémentaire. Elle arrive désormais à échéance en octobre 2030.

Par ailleurs, le Groupe a conclu des swaps de taux d'intérêt fixe-variable désignés comme couverture de juste valeur d'une partie de ses obligations à taux fixe.

Réforme réglementaire au Brésil

Le 12 novembre 2025, le gouvernement brésilien a publié un décret présidentiel concernant le Programme d’Alimentation du Travailleur ( Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT), introduisant des modifications des règles de fonctionnement ainsi que des conditions encadrant les relations entre émetteurs et commerçants.

Ces évolutions prévoient notamment l’instauration de plafonds applicables aux taux de commission des commerçants et aux frais d’interchange, ainsi que la définition d’un délai maximal de règlement. Leur entrée en vigueur initiale était prévue dans les 90 jours suivant la publication du décret présidentiel, soit vers la mi-février 2026. En outre, le décret instaure l’obligation, pour les émetteurs couvrant plus de 500 000 travailleurs, d’ouvrir leurs dispositifs de paiement dans un délai de 180 jours (soit vers mi‑mai 2026).

Dans la mesure où les dispositions annoncées par le gouvernement interféraient avec des relations commerciales privées et restreignaient la capacité des émetteurs à innover et à faire pleinement jouer la concurrence, Pluxee a engagé une action en justice et obtenu une injonction provisoire suspendant l’application du décret jusqu’à fin février 2026. Cette suspension a été levée à la suite de l’appel interjeté par le gouvernement brésilien. Pluxee a fait appel de cette dernière décision et est actuellement dans l’attente de la décision de la Cour.

Conformément au calendrier de mise en œuvre fixé par le décret, le Groupe a appliqué les plafonds sur les commissions des commerçants ainsi que le délai maximal de règlement à partir de mars 2026, et a ouvert son dispositif de paiement en mai 2026 pour les activités liées au PAT. En parallèle, le Groupe a conduit une campagne de renégociation auprès de ses clients, et mis en place des mesures d’adaptation et d’optimisation, afin d’atténuer l’impact de cette réforme réglementaire.

Comme prévu, la réforme a eu un effet défavorable sur le chiffre d’affaires et la rentabilité des activités brésiliennes à partir du second semestre de l’exercice 2026, impact qui se traduit dans les états financiers consolidés du Groupe pour l’exercice clos le 31 août 2026. La réforme devrait continuer de peser sur la performance du Groupe au cours de l’exercice 2027, son impact s’intensifiant au premier semestre avant de s’atténuer progressivement à compter du second semestre.

L’environnement réglementaire continue d'évoluer et reste marqué par d’importantes incertitudes, notamment concernant la portée, le calendrier et les modalités concrètes de mise en œuvre des mesures. En conséquence, les hypothèses et estimations retenues à la date d’arrêté des comptes sont susceptibles d’évoluer et les résultats effectivement observés pourront différer de ceux actuellement anticipés.

Événements post-clôture

Signature de l'acquisition de Splando

En septembre 2026, le Groupe a conclu un accord en vue d’acquérir 100% du capital de Splando, une entreprise en forte croissance qui propose une plateforme digitale de cadeaux d’entreprise, venant compléter l’offre existante de Pluxee sur le marché israélien.

La finalisation de l’opération reste soumise à l’autorisation de l’Autorité locale de la concurrence. L’acquisition devrait être intégralement financée par les ressources de trésorerie existantes.

Conférence téléphonique pour investisseurs et analystes

Pluxee tiendra une conférence téléphonique en anglais le 29 octobre 2026, à 8h30 CET pour commenter les Résultats de l'exercice 2026 .

Pour se connecter :

• depuis la France : +33 1 70 91 87 04 ; ou

• depuis le Royaume-Uni : +44 1 212 818 004 ; ou

• depuis les États-Unis : +1 718 705 8796,

suivi du code d'accès 140522.

La diffusion en direct sera accessible sur www.pluxeegroup.com

Le communiqué de presse, la présentation et le webcast seront disponibles sur le site internet du Groupe www.pluxeegroup.com dans la section "Investisseurs – Résultats financiers et publications".

Rapport annuel et Assemblée générale annuelle

Pluxee a déposé son Rapport annuel pour l’exercice fiscal 2026, incluant les comptes financiers consolidés et individuels, le rapport du commissaire aux comptes et la déclaration de responsabilité du Conseil d’administration pour ce rapport auprès de l’Autorité néerlandaise des marchés financiers ( Autoriteit Financiële Markten , “AFM”) et de l’Autorité des Marchés Financiers française.

Le Rapport annuel est disponible sur le site internet du Groupe : www.pluxeegroup.com , dans la section «‏ Investisseurs – Résultats financiers et publications ».

Pluxee tiendra son Assemblée générale annuelle à Amsterdam-Schiphol, aux Pays-Bas, le 17 décembre 2026. L’avis de convocation, l’ordre du jour et tous les documents associés seront disponibles sur https:// www.pluxeegroup.com/shareholder-meeting au plus tard le 5 novembre 2026.

Calendrier financier

Exercice 2026

Assemblée annuelle des actionnaires pour l’exercice 2026 17 décembre 2026

Exercice 2027

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2027 6 janvier 2027 Résultats du 1er semestre de l'exercice 2027 8 avril 2027 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2027 1er juillet 2027 Résultats de l'exercice 2027 28 octobre 2027 Assemblée générale pour l’exercice 2027 16 décembre 2027

Ces dates sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.

Des mises à jour régulières sont disponibles dans le calendrier disponible sur le site internet du Groupe: www.pluxeegroup.com .

À propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et à retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe et fort de l’engagement de plus de 5 500 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 50 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com

Contacts

Analystes et Investisseurs

Pauline Bireaud

+33 6 22 58 83 51

pauline.bireaud@pluxeegroup.com Médias

Cecilia de Pierrebourg

+33 6 03 30 46 98

cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com

Annexes

Chiffre d'affaires total

Répartition du chiffre d'affaires par nature

1 e trimestre 2 e trimestre 3 e trimestre 4 e trimestre Exercice (en millions d’euros) 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 Chiffre d'affaires opérationnel 268 249 306 303 270 270 293 302 1 136 1 125 Croissance organique (%) 9,1% 2,8% -4,1% -6,2% 0,1% Effet de change (%) -3,0% -2,9% 3,5% 2,7% 0,1% Effet de périmètre (%) 1,4% 1,0% 0,6% 0,2% 0,7% Croissance publiée (%) 7,5% 0,9% -0,1% -3,2% 1,0% Chiffre d'affaires issu du Float 40 40 41 43 42 39 42 40 166 162 Croissance organique (%) 8,5% 2,2% 2,8% 5,1% 4,6% Effet de change (%) -7,8% -7,9% 4,6% 1,4% -2,6% Effet de périmètre (%) 0,1% 0,1% 0,1% -0,0% 0,1% Croissance publiée (%) 0,8% -5,6% 7,4% 6,4% 2,1% Chiffre d'affaires total 308 289 345 346 312 310 335 342 1 302 1 287 Croissance organique (%) 9,0% 2,8% -3,3% -4,9% 0,7% Effet de change (%) -3,6% -3,5% 3,7% 2,6% -0,2% Effet de périmètre (%) 1,2% 0,8% 0,5% 0,2% 0,7% Croissance publiée (%) 6,6% 0,1% 0,9% -2,1% 1,2%

Répartition du chiffre d'affaires par activité

1 e trimestre 2 e trimestre 3 e trimestre 4 e trimestre Exercice (en millions d’euros) 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 Avantages aux salariés 271 249 304 290 279 270 291 301 1 144 1 111 Croissance organique (%) 11,2% 7,3% -1,5% -6,9% 2,2% Effet de change (%) -3,8% -3,7% 4,3% 2,9% -0,0% Effet de périmètre (%) 1,4% 1,0% 0,6% 0,4% 0,8% Croissance publiée (%) 8,8% 4,6% 3,4% -3,6% 3,0% Autres produits et services 37 40 43 56 34 40 44 41 158 176 Croissance organique (%) -4,6% -21,0% -15,5% 9,9% -9,0% Effet de change (%) -2,5% -2,4% -0,6% 0,7% -1,3% Effet de périmètre (%) -0,0% 0,0% —% -1,3% -0,3% Croissance publiée (%) -7,1% -23,4% -16,1% 9,3% -10,5% Chiffre d'affaires total 308 289 346 346 312 310 335 342 1 302 1 287 Croissance organique (%) 9,0% 2,8% -3,3% -4,9% 0,7% Effet de change (%) -3,6% -3,5% 3,7% 2,6% -0,2% Effet de périmètre (%) 1,2% 0,8% 0,5% 0,2% 0,7% Croissance publiée (%) 6,6% 0,1% 0,9% -2,1% 1,2%

Répartition du chiffre d'affaires par région

1 e trimestre 2 e trimestre 3 e trimestre 4 e trimestre Exercice (en millions d’euros) 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 Europe continentale 121 120 153 159 129 134 140 150 543 563 Croissance organique (%) -0,4% -5,2% -4,5% -6,8% -4,4% Effet de change (%) -0,0% -0,0% -0,1% -0,4% -0,1% Effet de périmètre (%) 1,9% 1,0% 1,0% 0,6% 1,1% Croissance publiée (%) 1,4% -4,3% -3,7% -6,6% -3,5% Amérique latine 131 112 136 121 125 121 132 136 525 489 Croissance organique (%) 17,2% 12,3% -3,0% -9,6% 3,7% Effet de change (%) -1,6% -0,8% 6,9% 7,4% 3,2% Effet de périmètre (%) 1,0% 0,9% -0,0% -0,4% 0,3% Croissance publiée (%) 16,7% 12,4% 3,9% -2,5% 7,2% Reste du monde 56 58 57 65 58 55 63 57 234 235 Croissance organique (%) 12,9% 4,6% -0,8% 12,0% 7,2% Effet de change (%) -15,2% -17,0% 5,7% -1,9% -7,7% Effet de périmètre (%) —% 0,3% 0,5% 0,5% 0,3% Croissance publiée (%) -2,4% -12,2% 5,4% 10,5% -0,2% Chiffre d'affaires total 308 289 346 346 312 310 335 342 1 302 1 287 Croissance organique (%) 9,0% 2,8% -3,3% -4,9% 0,7% Effet de change (%) -3,6% -3,5% 3,7% 2,6% -0,2% Effet de périmètre (%) 1,2% 0,8% 0,5% 0,2% 0,7% Croissance publiée (%) 6,6% 0,1% 0,9% -2,1% 1,2%

Chiffre d'affaires opérationnel

Répartition du chiffre d'affaires opérationnel par activité

1 e trimestre 2 e trimestre 3 e trimestre 4 e trimestre Exercice (en millions d’euros) 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 Avantages aux salariés 234 212 266 252 239 234 252 265 991 963 Croissance organique (%) 11,6% 7,5% -2,6% -8,3% 1,7% Effet de change (%) -3,1% -3,0% 4,1% 3,0% 0,4% Effet de périmètre (%) 1,7% 1,2% 0,7% 0,4% 0,9% Croissance publiée (%) 10,2% 5,8% 2,2% -4,8% 3,0% Autres produits et services 34 37 39 51 31 36 41 38 145 162 Croissance organique (%) -5,7% -20,6% -14,3% 8,5% -9,1% Effet de change (%) -2,5% -2,4% -0,6% 0,9% -1,3% Effet de périmètre (%) —% —% —% -1,5% -0,3% Croissance publiée (%) -8,2% -23,0% -14,9% 8,0% -10,6% Chiffre d'affaires opérationnel 268 249 306 303 270 270 293 302 1 136 1 125 Croissance organique (%) 9,1% 2,8% -4,1% -6,2% 0,1% Effet de change (%) -3,0% -2,9% 3,5% 2,7% 0,1% Effet de périmètre (%) 1,4% 1,0% 0,6% 0,2% 0,7% Croissance publiée (%) 7,5% 0,9% -0,1% -3,2% 1,0%

Répartition du chiffre d'affaires opérationnel par région

1 e trimestre 2 e trimestre 3 e trimestre 4 e trimestre Exercice (en millions d’euros) 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 Europe continentale 110 105 141 144 117 120 128 137 495 506 Croissance organique (%) 2,7% -3,3% -3,2% -7,1% -3,1% Effet de change (%) -0,0% -0,0% -0,1% -0,4% -0,1% Effet de périmètre (%) 2,2% 1,1% 1,1% 0,7% 1,2% Croissance publiée (%) 4,9% -2,2% -2,3% -6,8% -2,0% Amérique latine 112 98 117 106 107 106 113 119 449 429 Croissance organique (%) 14,3% 10,1% -5,6% -12,1% 1,1% Effet de change (%) -1,5% -0,8% 6,7% 7,3% 3,1% Effet de périmètre (%) 1,1% 1,1% -0,0% -0,4% 0,3% Croissance publiée (%) 13,9% 10,4% 1,1% -5,2% 4,6% Reste du monde 46 46 48 53 46 45 52 46 192 190 Croissance organique (%) 12,6% 4,8% -2,9% 12,1% 6,7% Effet de change (%) -12,8% -14,9% 5,6% -0,3% -6,0% Effet de périmètre (%) —% 0,3% 0,6% 0,6% 0,4% Croissance publiée (%) -0,1% -9,8% 3,4% 12,4% 1,1% Chiffre d'affaires opérationnel 268 249 306 303 270 270 293 302 1 136 1 125 Croissance organique (%) 9,1% 2,8% -4,1% -6,2% 0,1% Effet de change (%) -3,0% -2,9% 3,5% 2,7% 0,1% Effet de périmètre (%) 1,4% 1,0% 0,6% 0,2% 0,7% Croissance publiée (%) 7,5% 0,9% -0,1% -3,2% 1,0%

Bilan Simplifié

(en millions d’euros) 31 Août 2026 31 Août 2025 (en millions d’euros) 31 Août 2026 31 Août 2025 Créances commerciales liées au Float ⁽¹⁾ 1 071 1 276 Capitaux propres 531 470 Restricted cash lié au Float 922 854 Valeur en circulation et passifs associés 3 906 3 885 Actifs financiers courants 1 320 971 Emprunts à court terme⁽³⁾ 1 281 1 289 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 306 1 481 Découverts bancaires 5 – Autres actifs⁽²⁾ 1 849 1 817 Autres passifs⁽⁴⁾ 747 755 Total Actifs 6 469 6 399 Total Capitaux

propres et Passifs 6 469 6 399

(1) Hors avances clients.

(2) Inclut principalement le goodwill et les autres actifs incorporels.

(3) Inclut au 31 août 2026, 1 130 millions d'euros de dettes financières et locatives à long terme et 151 millions d'euros de dettes financières et locatives à court terme.

(4) Inclut principalement les dettes commerciales et autres passifs courants.

Trésorerie liée au Float

(en millions d’euros) 31 Août 2026 31 Août 2025 Valeur en circulation et passifs associés 3 906 3 885 Créances commerciales nettes liées au F loat(1) (910) (1 149) Trésorerie liée au Float 2 996 2 736 Dont Restricted cash lié au Float 922 854 Dont Unrestricted cash lié au Float 2 074 1 883 Trésorerie non liée au Float 548 569 Liquidité totale 3 544 3 306

(1) Au 31 août 2026, les créances commerciales nettes liées au Float s'élevaient à 910 millions d'euros et se composent de créances commerciales liées au Floa t de 1 071 millions d'euros, nettes des avances clients de 161 millions d'euros.

Définitions des Indicateurs alternatifs de performance

Résultat de base/ dilué ajusté par action Le Résultat de base / dilué ajusté par action est calculé en divisant le Résultat net ajusté (attribuable aux actionnaires de la société mère) par le nombre moyen pondéré de base d’actions ou le nombre moyen pondéré dilué d’actions. Résultat net ajusté Le Résultat net ajusté sert de base au calcul du taux de versement des dividendes. Il comprend le résultat net (attribuable aux actionnaires de la société mère) retraité pour l’impact des éléments comptabilisés dans Autres produits et charges d’exploitation, nets d’impôts sur le revenu et intérêts minoritaires. Ratio CAPEX/Chiffre d'affaires Le ratio CAPEX/Chiffre d’affaires est calculé en divisant les dépenses d’investissement (CAPEX) par le chiffre d’affaires total. Trésorerie liée au Float La Trésorerie liée au Float correspond aux fonds collectés auprès des clients en relation avec la valeur chargée sur les cartes ou l’émission de solutions numériques ou de titres papier, mais pas encore remboursées aux commerçants (Float).

Le Float est calculé comme la valeur en circulation et les passifs associés, moins les Créances commerciales nettes liées au Float (correspondant aux Créances commerciales liées au Float retraitées des Avances clients). Position de trésorerie financière nette La Position de trésorerie financière nette évalue la liquidité, la structure du capital et l’effet de levier financier du Groupe. Elle comprend des dettes financières brutes et des dettes de location, y compris des instruments financiers dérivés liés à la couverture de la dette, moins la trésorerie et équivalents de trésorerie (nets des découverts et excluant le Restricted cash) et les actifs financiers courants. Trésorerie non liée au Float La Trésorerie non liée au Float est calculée comme la Trésorerie et équivalents de trésorerie et les Actifs financiers courants, à l’exclusion de la trésorerie collectée auprès des clients en relation avec le volume d’affaires émis. Taux de conversion de trésorerie récurrente Le Taux de conversion de trésorerie récurrente mesure la capacité du Groupe à convertir son EBITDA récurrent en trésorerie.

Le Taux de conversion de trésorerie récurrente correspond au Flux de trésorerie disponible récurrent divisé par l’EBITDA récurrent. EBITDA récurrent L’EBITDA récurrent est utilisé pour évaluer la performance des segments opérationnels déclarés.

L’EBITDA récurrent est calculé en réintégrant l’impact des amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles et des droits d’utilisation relatifs aux contrats de location (tels que rapportés dans la ligne Amortissements et dépréciations du compte de résultat consolidé) au Résultat opérationnel récurrent (EBIT récurrent) présenté dans le compte de résultat consolidé. Marge d’EBITDA récurrent La marge d’EBITDA récurrent correspond à l’EBITDA récurrent divisé par le Chiffre d’affaires total. Croissance organique de la marge d'EBITDA récurrent La croissance organique de la marge EBITDA récurrente est calculée comme la croissance sur la période en cours, déterminée en utilisant le taux de change de l’exercice précédent, et ajustée, sur la période en cours, des effets des acquisitions et/ou cessions réalisées postérieurement à la période comparable précédente. Flux de trésorerie disponible récurrent Le Flux de trésorerie disponible récurrent mesure la trésorerie nette générée par les opérations qui est disponible pour les investissements stratégiques (nets de cessions), pour le remboursement de la dette financière et pour les paiements de dividendes aux actionnaires.

Le Flux de trésorerie disponible récurrent est calculé comme la Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles, comme indiqué dans l’état des flux de trésorerie consolidés moins (i) les acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles, (ii) les remboursements des dettes locatives et (iii) le retraitement des Autres produits et charges d’exploitation sur la trésorerie nette provenant des activités d’exploitation. Liquidité récurrente générée par les opérations Les Liquidités récurrentes générées par les opérations fournissent des informations pour mesurer la trésorerie nette générée par les opérations, indépendamment des différences dans les réglementations régissant l’émission de solutions, cartes et titres papier fournis numériquement.

Les Liquidités récurrentes générées par les opérations sont calculées comme le Flux de trésorerie disponible récurrent plus la variation de Restricted cash lié au Float. Résultat opérationnel récurrent (EBIT récurrent) Le Résultat opérationnel récurrent (EBIT récurrent) correspond au Résultat opérationnel (EBIT) avant Autres produits et charges d’exploitation. Croissance organique du Chiffre d'affaires et de l'EBITDA récurrent La Croissance organique du Chiffre d’affaires et de l'EBITDA récurrent est calculée comme la croissance de la période en cours, calculée en utilisant le taux de change de la période fiscale précédente, et ajustée en fonction de l’impact de la période précédente comparable pour inclure ou supprimer l’effet des acquisitions et/ou des cessions qui se sont produites après cette période.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reflètent les intentions, les convictions actuelles, les attentes et les hypothèses du Groupe, y compris, sans s’y limiter, les hypothèses concernant les stratégies commerciales futures du Groupe et l’environnement dans lequel le Groupe opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs importants échappant au contrôle du Groupe, qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels du Groupe soient significativement différents de ceux que ces déclarations prospectives expriment ou impliquent. Ces risques et incertitudes comprennent ceux discutés dans le Rapport Annuel de l'exercice 2026 de Pluxee, déposé le 29 octobre 2026 auprès de l’Autorité néerlandaise des marchés financiers ( Autoriteit Financiële Markten , « AFM ») et de l’Autorité des Marchés Financiers, et disponible dans la section « Investisseurs – Résultats Financiers et Publications » du site Internet du Groupe : www.pluxeegroup.com . En conséquence, les lecteurs de ce communiqué de presse sont invités à utiliser ces déclarations prospectives avec la plus grande précaution. Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse et le Groupe Pluxee décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou révisions des déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse afin de refléter tout changement dans les attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont basées.

Avertissement

Le présent communiqué de presse ne contient pas et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières, ni une invitation ou une incitation à investir dans des valeurs mobilières en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

Pièce jointe