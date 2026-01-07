 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pluxee: Chiffre d'affaires opérationel en hausse de 9,1% en organique au 1er trimestre, objectifs 2026 confirmés
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 08:39

Logo de Pluxee au siège de la société à Paris

Logo de Pluxee au siège de la société à Paris

Pluxee a annoncé mercredi une hausse organique de 9,1% de son chiffre d’affaires ‍opérationnel au premier trimestre, à 268 millions d’euros, légèrement au-dessus des attentes, et a confirmé l’ensemble de ses objectifs pour ‌l’exercice 2026.

Les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires opérationnel de 267 millions d'euros selon un consensus fourni par ​le groupe.

Le groupe indique que trimestre a été marqué ⁠par l’exécution de sa stratégie de croissance externe, avec la finalisation des acquisitions de Skipr en Belgique ⁠et en France, ‍et de ProEves en Inde.

L’Amérique latine a ⁠affiché une croissance organique de 14,3%, tandis que la croissance en Europe Continentale (+2,7%) a été plus contrastée, avec un fort ​dynamisme en Europe du Sud, atténué par les impacts macro-économiques persistants dans certains pays et par le calendrier de déploiement ⁠d'un large programme d'aide publique en Roumanie.

Pluxee a ​également réitéré ses objectifs pour l'exercice 2026, est-il ​indiqué dans un ​communiqué.

En novembre, citant les contraintes du nouveau cadre réglementaire au ​Brésil, Pluxee avait abaissé ⁠ses perspectives financières pour 2026, visant un chiffre d'affaires total stable sur l’exercice 2026, contre une croissance organique "high-single digit" précédemment annoncée.

Le fournisseur mondial de solutions d’avantages aux salariés a précisé mercredi ‌que les mesures annoncées dans le pays pourraient continuer de peser sur ses résultats au premier semestre de l’exercice 2027 et anticipe un retour à une trajectoire de croissance durable à compter du second semestre 2027.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité ‌par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

PLUXEE
13,1200 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank