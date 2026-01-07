Pluxee: Chiffre d'affaires opérationel en hausse de 9,1% en organique au 1er trimestre, objectifs 2026 confirmés

Logo de Pluxee au siège de la société à Paris
Pluxee a annoncé mercredi une hausse organique de 9,1% de son chiffre d’affaires opérationnel au premier trimestre, à 268 millions d’euros, légèrement au-dessus des attentes, et a confirmé l’ensemble de ses objectifs pour l’exercice 2026.
Les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires opérationnel de 267 millions d'euros selon un consensus fourni par le groupe.
Le groupe indique que trimestre a été marqué par l’exécution de sa stratégie de croissance externe, avec la finalisation des acquisitions de Skipr en Belgique et en France, et de ProEves en Inde.
L’Amérique latine a affiché une croissance organique de 14,3%, tandis que la croissance en Europe Continentale (+2,7%) a été plus contrastée, avec un fort dynamisme en Europe du Sud, atténué par les impacts macro-économiques persistants dans certains pays et par le calendrier de déploiement d'un large programme d'aide publique en Roumanie.
Pluxee a également réitéré ses objectifs pour l'exercice 2026, est-il indiqué dans un communiqué.
En novembre, citant les contraintes du nouveau cadre réglementaire au Brésil, Pluxee avait abaissé ses perspectives financières pour 2026, visant un chiffre d'affaires total stable sur l’exercice 2026, contre une croissance organique "high-single digit" précédemment annoncée.
Le fournisseur mondial de solutions d’avantages aux salariés a précisé mercredi que les mesures annoncées dans le pays pourraient continuer de peser sur ses résultats au premier semestre de l’exercice 2027 et anticipe un retour à une trajectoire de croissance durable à compter du second semestre 2027.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
