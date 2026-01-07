Pluxee: Chiffre d'affaires opérationel en hausse de 9,1% en organique au 1er trimestre, objectifs 2026 confirmés

Logo de Pluxee au siège de la société à Paris

Pluxee a annoncé mercredi une hausse organique de 9,1% de son chiffre d’affaires ‍opérationnel au premier trimestre, à 268 millions d’euros, légèrement au-dessus des attentes, et a confirmé l’ensemble de ses objectifs pour ‌l’exercice 2026.

Les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires opérationnel de 267 millions d'euros selon un consensus fourni par ​le groupe.

Le groupe indique que trimestre a été marqué ⁠par l’exécution de sa stratégie de croissance externe, avec la finalisation des acquisitions de Skipr en Belgique ⁠et en France, ‍et de ProEves en Inde.

L’Amérique latine a ⁠affiché une croissance organique de 14,3%, tandis que la croissance en Europe Continentale (+2,7%) a été plus contrastée, avec un fort ​dynamisme en Europe du Sud, atténué par les impacts macro-économiques persistants dans certains pays et par le calendrier de déploiement ⁠d'un large programme d'aide publique en Roumanie.

Pluxee a ​également réitéré ses objectifs pour l'exercice 2026, est-il ​indiqué dans un ​communiqué.

En novembre, citant les contraintes du nouveau cadre réglementaire au ​Brésil, Pluxee avait abaissé ⁠ses perspectives financières pour 2026, visant un chiffre d'affaires total stable sur l’exercice 2026, contre une croissance organique "high-single digit" précédemment annoncée.

Le fournisseur mondial de solutions d’avantages aux salariés a précisé mercredi ‌que les mesures annoncées dans le pays pourraient continuer de peser sur ses résultats au premier semestre de l’exercice 2027 et anticipe un retour à une trajectoire de croissance durable à compter du second semestre 2027.

