Plusieurs blessés lors d'une attaque à l'aéroport de Riyad ; les opérations ont été suspendues, selon les autorités aériennes saoudiennes

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* Trump déclare que les États-Unis vont “envisager” de se joindre aux frappes saoudiennes contre les Houthis

* Les ambassades occidentales recommandent à leurs ressortissants d'éviter l'aéroport

* Un site de suivi des vols indique que tous les vols ont été annulés ou déroutés

* Les attaques meurtrières perpétrées cette semaine contre l'aéroport mettent en évidence les failles de la défense aérienne

(Refonte du texte avec la déclaration saoudienne, ajout de témoins oculaires au paragraphe 5, des remarques de Trump aux paragraphes 7 et 8, et des déclarations des ambassades aux paragraphes 9 et 10)

par Timour Azhari et Enas Alashray

Plusieurs personnes ont été blessées samedi lors d’une attaque contre l’aéroport international du roi Khalid, à Riyad, la capitale de l’Arabie saoudite, qui a entraîné la suspension des opérations, a indiqué l’autorité de l’aviation civile du pays.

Aucune revendication n’a été immédiatement formulée concernant cette attaque, mais celle-ci intervient dans un contexte d’escalade des frappes de missiles menées par les Houthis yéménites, proches de l’Iran, contre l’Arabie saoudite.

L'aéroport avait déjà été touché par deux attaques plus tôt cette semaine, qui avaient fait quatre morts et mis en évidence les faiblesses du royaume en matière de défense alors qu'il mène une guerre contre les Houthis. Le système d'alerte précoce de l'Arabie saoudite n'a pas émis d'alerte avant l'incident de samedi.

Le service de presse du gouvernement saoudien n’a pas immédiatement répondu aux questions de Reuters.

Un témoin présent à l’aéroport samedi a déclaré avoir vu une explosion, puis plusieurs personnes blessées gisant au sol à l’intérieur du bâtiment. Plus d’une douzaine d’ambulances ont été vues se précipitant vers l’aéroport.

Un voyageur blessé a déclaré à Reuters avoir vu quelque chose traverser le ciel à l'extérieur de l'aéroport avant qu'une partie du plafond, près d'une porte d'embarquement, ne s'effondre.

LES ÉTATS-UNIS VONT “EXAMINER” LA POSSIBILITÉ DE SE JOINDRE À LA LUTTE SAOUDIENNE CONTRE LES HOUTHIS: TRUMP

À la suite de cette attaque, le président américain Donald Trump, s'adressant aux journalistes devant la Maison Blanche, a été interrogé sur la possibilité que les États-Unis se joignent aux frappes saoudiennes contre les Houthis.

“C'est possible. Nous allons examiner la question. Nous venons tout juste d'apprendre cette récente attaque, nous prendrons donc une décision. Nous agissons très rapidement”, a-t-il déclaré.

L’ambassade des États-Unis à Riyad a déclaré qu’elle était “au courant des attaques” et “recommande vivement à tous les citoyens américains d’éviter cet aéroport et ses environs”.

Les ambassades britannique et irlandaise en Arabie saoudite ont indiqué dans des communiqués publiés sur X qu’elles avaient également connaissance d’un “incident grave” survenu à l’aéroport. L’ambassade du Canada a précisé que des “opérations militaires en cours” avaient perturbé le fonctionnement de l’aéroport.

RIYAD DOIT ACCUEILLIR DES SOMMETS MAJEURS

Le site de suivi des vols flightradar24 indiquait que tous les vols à destination de Riyad avaient été soit déroutés, soit annulés, seul un hélicoptère survolant l’aéroport à un moment donné.

Kuwait Airways a déclaré avoir annulé ses vols à destination et en provenance de la capitale saoudienne en raison de ce qu’elle a qualifié de fermeture de l’aéroport de Riyad due à la “situation sécuritaire” sur place.

Etihad Airways et Qatar Airways avaient auparavant annulé plusieurs vols entre leurs hubs respectifs et Riyad, certaines annulations s’étendant jusqu’à lundi.

Les attaques des Houthis jeudi et plus tôt dans la semaine avaient déjà poussé plusieurs compagnies aériennes à suspendre ou à annuler leurs liaisons vers la capitale saoudienne, peu avant que Riyad n'accueille d'importantes conférences sur l'énergie et l'investissement .

Les organisateurs de ces conférences ont déclaré samedi qu’elles se dérouleraient comme prévu et ont tenu à rassurer les participants quant à leur sécurité.

Les Houthis ont déclaré que les avions de ligne devaient éviter l’espace aérien saoudien, qu’ils ont qualifié de zone d’opérations militaires après que le gouvernement yéménite, soutenu par l’Arabie saoudite, a lancé une offensive contre le groupe au début du mois.