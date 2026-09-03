PlusAI, société spécialisée dans les logiciels de conduite autonome pour camions, va entrer en Bourse dans le cadre d'une opération avec une SPAC évaluée à 800 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PlusAI a accepté de s’introduire en Bourse par le biais d’une fusion avec la société de chèque en blanc Texas Ventures Acquisition III Corp TVA.O , dans le cadre d’une opération valorisant le développeur de logiciels pour camions autonomes à environ 800 millions de dollars en valeur actionnariale pré-financement, ont annoncé jeudi les deux sociétés.

Cette opération intervient alors que les entreprises spécialisées dans les camions autonomes passent de plusieurs années d'essais sur route à la mise en place de services commerciaux, les exploitants de flottes s'intéressant à cette technologie pour réduire leurs coûts logistiques et pallier la pénurie de chauffeurs.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Cette transaction pourrait apporter à PlusAI 300 millions de dollars de capitaux, dont plus de 60 millions de dollars de financement engagé et environ 236 millions de dollars détenus sur le compte fiduciaire de la SPAC, ont précisé les deux sociétés.

* Basée à Santa Clara, en Californie, la société développe SuperDrive, un système de conduite autonome de niveau 4 conçu pour les camions commerciaux, et prévoit un lancement commercial en 2027.

* Elle a indiqué que sa plateforme de développement logiciel HyperFoundry avait généré 25 millions de dollars de chiffre d’affaires, tandis que l’entreprise dans son ensemble vise un chiffre d’affaires contractuel compris entre 40 et 50 millions de dollars en 2026.

* Cette opération fait suite à l’entrée sur le Nasdaq, en juin, de la société suédoise Einride, spécialisée dans les camions électriques et autonomes , via une fusion avec une SPAC qui l’a valorisée à environ 1,35 milliard de dollars.

* PlusAI exploite des itinéraires de fret autonomes au Texas en collaboration avec les entreprises de transport Ryder et International, tout en travaillant avec des constructeurs mondiaux de camions pour développer des camions autonomes fabriqués en usine.